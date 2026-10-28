Στρατιωτική παρέλαση 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη με νέα συστήματα αεράμυνας

Η στρατιωτική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο του 1940. Η παρέλαση διεξάγεται στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, με την παρουσία υψηλών προσκεκλημένων από την πολιτική ηγεσία της χώρας.

Η παρουσία της πολιτικής ηγεσίας

Στις 11 το πρωί ξεκίνησε η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, η οποία αποτελεί το κεντρικό σημείο των εορτασμών της 28ης Οκτωβρίου. Την κυβέρνηση εκπροσωπεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παρακολουθεί τις εκδηλώσεις.

Παρόντες στην παρέλαση είναι επίσης ο πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επετείου και την επίσημη εκπροσώπηση της πολιτείας.

Νέα συστήματα αεράμυνας στην «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Ένα από τα σημεία που συγκεντρώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην φετινή παρέλαση είναι η παρουσίαση νέων συστημάτων αεράμυνας. Αυτά τα συστήματα παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό, αναδεικνύοντας τις αναβαθμισμένες δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Μεταξύ των συστημάτων που παρουσιάζονται, περιλαμβάνονται και εκείνα που εντάσσονται στην πολυεπίπεδη «Ασπίδα του Αχιλλέα». Η παρουσίασή τους αναμένεται να προσελκύσει την προσοχή, καθώς αποτελούν μέρος της σύγχρονης αμυντικής θωράκισης της χώρας.

Εντυπωσιακές πτήσεις F-16

Η παρέλαση θα κορυφωθεί με ένα εντυπωσιακό θέαμα στον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τις πτήσεις ακριβείας που θα πραγματοποιήσει ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16.

Το F-16 ανήκει στην ομάδα αεροπορικών επιδείξεων «Ζευς» και κυβερνήτης του είναι ο επισμηναγός Χρήστος – Πάρις Χαρίτος. Οι πτήσεις αυτές παραδοσιακά κλείνουν τις στρατιωτικές παρελάσεις, προσφέροντας ένα ξεχωριστό θέαμα.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr