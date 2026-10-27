Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου πήρε εξιτήριο από το «Ερρίκος Ντυνάν» – Το περιβάλλον του διαψεύδει φήμες για σοβαρό πρόβλημα υγείας

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου βρίσκεται πλέον στο σπίτι του, μαζί με την οικογένειά του, έχοντας λάβει εξιτήριο από ιδιωτικό νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε για αρκετές ημέρες. Ο αγαπημένος τραγουδιστής έλαβε την κατάλληλη θεραπεία, ενώ το περιβάλλον του έσπευσε να καθησυχάσει το κοινό του σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, διαψεύδοντας πληροφορίες για σοβαρότερο πρόβλημα.

Η νοσηλεία στο «Ερρίκος Ντυνάν»

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου νοσηλεύτηκε για ημέρες στο ιδιωτικό νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν». Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας που του παρασχέθηκε, πήρε εξιτήριο τις προηγούμενες ημέρες και επέστρεψε στο οικείο του περιβάλλον. Οι πληροφορίες που έγιναν αρχικά γνωστές ανέφεραν ότι η νοσηλεία του οφειλόταν σε Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) ή πνευμονία, με πηγές κοντά στον τραγουδιστή να επιβεβαιώνουν την ανάγκη για θεραπεία λόγω ΧΑΠ.

Η κατάσταση της υγείας του, αν και αρχικά άγνωστη ως προς την ακριβή της φύση, παρακολουθήθηκε στενά από τους θεράποντες ιατρούς στο νοσοκομείο. Ο «αιώνιος έφηβος της ροκ», όπως τον αποκαλεί το κοινό του, βρέθηκε στο νοσοκομείο για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που τον απασχολεί.

Οι φήμες για «σοβαρό πρόβλημα υγείας»

Εν μέσω της νοσηλείας του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, δημοσίευμα της εφημερίδας Espresso έφερε στο φως πληροφορίες που προκάλεσαν ανησυχία. Το δημοσίευμα ανέφερε πως ο τραγουδιστής έδινε σκληρή μάχη λόγω ενός σοβαρού προβλήματος υγείας, το οποίο δεν σχετιζόταν ούτε με ΧΑΠ ούτε με πνευμονία, αλλά ήταν «κάτι πολύ πιο σοβαρό».

Αυτές οι πληροφορίες, που υποδείκνυαν ένα διαφορετικό και πιο σοβαρό πρόβλημα από αυτό που είχε αρχικά αναφερθεί, προκάλεσαν εύλογη ανησυχία στους χιλιάδες θαυμαστές του καλλιτέχνη, οι οποίοι παρακολουθούσαν τις εξελίξεις με αγωνία.

Η διάψευση από το περιβάλλον του τραγουδιστή

Ανταποκρινόμενο στις ανησυχίες και τα δημοσιεύματα, το περιβάλλον του Βασίλη Παπακωνσταντίνου προχώρησε σε επίσημες διαψεύσεις. Συγκεκριμένα, ο μάνατζερ του τραγουδιστή, μιλώντας στην εκπομπή Happy Day, επιβεβαίωσε τη νοσηλεία του σε νοσοκομείο, αλλά διέψευσε κατηγορηματικά την πληροφορία πως επρόκειτο για κάποιο διαφορετικό ή πιο σοβαρό πρόβλημα υγείας από αυτό που ήταν ήδη γνωστό.

Όπως μεταφέρθηκε στην εκπομπή, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου «δίνει τη γνωστή μάχη με το αναπνευστικό του», αναφερόμενος στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), η οποία κατά περιόδους οξύνεται. Με αυτόν τον τρόπο, το περιβάλλον του τραγουδιστή θέλησε να διασκεδάσει τις ανησυχίες του κοινού και να αποκαταστήσει την αλήθεια σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

Η στήριξη της οικογένειας και οι ακυρωμένες συναυλίες

Καθ' όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου είχε στο πλευρό του την αγαπημένη του σύζυγο, Ελένη Ράντου, καθώς και την κόρη τους. Η οικογενειακή στήριξη ήταν συνεχής, προσφέροντας στον καλλιτέχνη την απαραίτητη ψυχολογική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής του.

Η ανησυχία για την υγεία του τραγουδιστή είχε ενταθεί και λόγω της ανακοίνωσης στα τέλη Αυγούστου, με την οποία ο ίδιος είχε γνωστοποιήσει τη διακοπή των καλοκαιρινών του συναυλιών. Η απόφαση αυτή είχε ληφθεί λόγω επίμονης πνευμονίας, όπως είχε αναφέρει τότε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου στην ανάρτησή του, υποσχόμενος στο κοινό του: «Υπόσχομαι να τα πούμε σύντομα».

Μάλιστα, είχε αναφερθεί πως εντός της ημέρας επρόκειτο να εκδοθεί δελτίο τύπου ή να γίνει μια ανάρτηση που θα διευκρίνιζε περαιτέρω την κατάστασή του, στο πλαίσιο της ενημέρωσης του κοινού που τον λατρεύει.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis