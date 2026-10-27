Συναγερμός στα Εξάρχεια για ύποπτη τσάντα: Κινητοποίηση του ΤΕΕΜ και διακοπή κυκλοφορίας

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης, 27 Οκτωβρίου 2026, στα Εξάρχεια, έπειτα από τον εντοπισμό μιας ύποπτης τσάντας στη μέση του πεζοδρομίου. Οι αρχές δέχθηκαν κλήση για το αντικείμενο, γεγονός που οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση κλιμακίου του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της Ελληνικής Αστυνομίας. Για την ασφάλεια των πολιτών και την απρόσκοπτη διεξαγωγή των ερευνών, τέθηκαν σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών

Η κινητοποίηση των δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας ήταν άμεση και εκτεταμένη. Μετά την κλήση που δέχθηκαν οι αρχές για την ύποπτη τσάντα, αυξημένη αστυνομική δύναμη έσπευσε στα Εξάρχεια. Παράλληλα, στο σημείο έφτασε και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ, το οποίο ανέλαβε τον έλεγχο του αντικειμένου.

Οι ειδικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών ξεκίνησαν αμέσως τις έρευνες για να διαπιστώσουν το περιεχόμενο της τσάντας. Η επιχείρηση απομάκρυνσης και ελέγχου του ύποπτου αντικειμένου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των κατοίκων και των διερχόμενων.

Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω της επιχείρησης και για λόγους ασφαλείας, η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ από νωρίς το πρωί, επηρεάζοντας την κίνηση στο κέντρο της Αθήνας.

Πιο συγκεκριμένα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Μπενάκη, από το ύψος της οδού Καλλιδρομίου έως το ύψος της οδού Ερεσσού. Επιπλέον, η κυκλοφορία έχει διακοπεί και στην οδό Καλλιδρομίου, από το ύψος της οδού Ζωοδόχου Πηγής. Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών δυνάμεων.

Το σημείο εντοπισμού της ύποπτης τσάντας

Ο εντοπισμός της ύποπτης τσάντας έγινε στη μέση του πεζοδρομίου, σε κεντρικό σημείο των Εξαρχείων. Η περιοχή, γνωστή για την έντονη κίνησή της, τέθηκε άμεσα σε κατάσταση συναγερμού, με τις αστυνομικές δυνάμεις να αποκλείουν την πρόσβαση στο σημείο του συμβάντος.

Το ύποπτο αντικείμενο, το οποίο οι πρώτες πληροφορίες επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για μία τσάντα, βρίσκεται υπό τον έλεγχο του ΤΕΕΜ. Η παρουσία του κλιμακίου στο σημείο υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται κάθε τέτοια αναφορά, διασφαλίζοντας την ασφάλεια του κοινού.

Διαρκής έλεγχος και προειδοποιήσεις

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν επιβληθεί θα παραμείνουν σε ισχύ καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου της ύποπτης τσάντας. Η Αστυνομία θα άρει τα μέτρα μόνο αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία και διαπιστωθεί με βεβαιότητα αν η τσάντα περιέχει κάτι επικίνδυνο ή όχι.

Οι οδηγοί που σκοπεύουν να διέλθουν από την ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων προτρέπονται να αποφύγουν τη διέλευση από τα συγκεκριμένα σημεία και να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές. Αυτό κρίνεται απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή των αστυνομικών επιχειρήσεων και την αποφυγή περαιτέρω κυκλοφοριακής συμφόρησης, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της οδικής κυκλοφορίας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis, Topontiki