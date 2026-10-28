Η ηθοποιός Λένα Δροσάκη αρνήθηκε να τοποθετηθεί σχετικά με την αθώωση του Πέτρου Φιλιππίδη από την κατηγορία του βιασμού κατ’ εξακολούθηση, η οποία αφορούσε την πρώτη καταγγέλλουσα. Η δήλωσή της έγινε λίγες ώρες μετά την καταδίκη της ίδιας καταγγέλλουσας για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος του ηθοποιού. Ο Πέτρος Φιλιππίδης, αν και αθωώθηκε αμετάκλητα για την εν λόγω κατηγορία, έχει κριθεί ένοχος και έχει καταδικαστεί για δύο απόπειρες βιασμού σε βάρος άλλων δύο γυναικών.

Η δήλωση της Λένας Δροσάκη

Η Λένα Δροσάκη παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της πρωινής εκπομπής «Happy Day» του Alpha, μετά τις πρόσφατες δικαστικές εξελίξεις. Ερωτηθείσα σχετικά με την αθώωση του Πέτρου Φιλιππίδη από το δικαστήριο και τα συναισθήματά της, η ηθοποιός απάντησε λακωνικά.

«Δεν θα ήθελα να πω τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ», αρκέστηκε να δηλώσει η Λένα Δροσάκη, αρνούμενη να σχολιάσει περαιτέρω την απόφαση του δικαστηρίου. Η ηθοποιός είχε επίσης αρνηθεί να σχολιάσει την καταδίκη της πρώτης καταγγέλλουσας για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμιση.

Οι δικαστικές αποφάσεις για τον Πέτρο Φιλιππίδη

Οι τελευταίες δικαστικές αποφάσεις αφορούν την αμετάκλητη αθώωση του Πέτρου Φιλιππίδη από την κατηγορία του βιασμού κατ’ εξακολούθηση. Αυτή η κατηγορία σχετιζόταν με την πρώτη καταγγέλλουσα, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, καταδικάστηκε για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος του ηθοποιού.

Ωστόσο, ο Πέτρος Φιλιππίδης έχει ήδη κριθεί ένοχος και έχει καταδικαστεί για δύο απόπειρες βιασμού. Οι συγκεκριμένες καταδίκες αφορούν περιστατικά που έλαβαν χώρα σε βάρος άλλων δύο γυναικών, με τις οποίες είχε συνεργαστεί στο παρελθόν.

Η κατάθεση της Λένας Δροσάκη ως μάρτυρα κατηγορίας

Η Λένα Δροσάκη είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υπόθεση, καθώς είχε καταθέσει ως μάρτυρας κατηγορίας κατά του Πέτρου Φιλιππίδη. Η κατάθεσή της πραγματοποιήθηκε στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο στις 26 Μαρτίου 2025, όπου περιέγραψε τις δικές της εμπειρίες.

Στην κατάθεσή της, η ηθοποιός είχε καταγγείλει τον Πέτρο Φιλιππίδη για σοβαρή ψυχολογική βία, σεξουαλική παρενόχληση και εκβιασμούς. Οι μαρτυρίες της αποτέλεσαν μέρος του αποδεικτικού υλικού που εξετάστηκε από το δικαστήριο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Προηγούμενα περιστατικά και συνεργασίες

Η Λένα Δροσάκη είχε αναφέρει παλαιότερα ότι η γνωριμία της με τον Πέτρο Φιλιππίδη έγινε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της τηλεοπτικής σειράς «Λάκης ο Γλυκούλης». Εκείνη την περίοδο, η ίδια φοιτούσε ακόμη στη σχολή της. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο ηθοποιός της ζήτησε το τηλέφωνό της.

Ακολούθως, η Λένα Δροσάκη κατέθεσε ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης την ενοχλούσε επανειλημμένα με τηλεφωνήματα, κατά τη διάρκεια των οποίων αυνανιζόταν. Αυτά τα περιστατικά της προκάλεσαν έντονο φόβο, όπως είχε δηλώσει η ίδια.

Παρά τα προηγούμενα αυτά περιστατικά, το 2018 οι δύο ηθοποιοί συνεργάστηκαν ξανά για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, περίπου δυόμιση εβδομάδων. Η συνεργασία αυτή αφορούσε μια θεατρική παράσταση, στην οποία ο Πέτρος Φιλιππίδης είχε τη σκηνοθετική επιμέλεια και πρωταγωνίστρια ήταν η Κάτια Δανδουλάκη. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνεργασίας, η Λένα Δροσάκη δήλωσε ότι βίωσε εκ νέου πιέσεις και φόβο.

Ο αντίκτυπος στην προσωπική και επαγγελματική ζωή

Η Λένα Δροσάκη έχει μιλήσει δημόσια, και σε συνεντεύξεις της, για τον βαθύ αντίκτυπο που είχε η όλη δικαστική και ψυχική δοκιμασία στην προσωπική και επαγγελματική της ζωή. Τις δηλώσεις αυτές τις είχε κάνει μαζί με τον τότε σύζυγό της, Αλέξανδρο Μπουρδούμη, υπογραμμίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν ως ζευγάρι.

Με πληροφορίες από: Newsit