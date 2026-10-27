«Κόκκινος συναγερμός» σε κεντρική και νότια Ελλάδα για έντονα καιρικά φαινόμενα

Σε κατάσταση κινητοποίησης («Red Code») τίθενται επιπλέον οι Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, μετά από νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά. Η απόφαση ελήφθη σήμερα, 27 Οκτωβρίου 2026, ενόψει των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται αύριο, 28 Οκτωβρίου 2026, σε πολλές περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Η Πολιτική Προστασία έχει εκδώσει συστάσεις, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων κρίνεται υψηλός. Ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τίθεται σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των συνεπειών.

Επικαιροποίηση κινδύνου και νέες περιοχές σε «κόκκινο»

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε εκ νέου σήμερα, 27 Οκτωβρίου 2026, με τον υπουργό Ευάγγελο Τουρνά, για να αξιολογήσει την κατάσταση. Με βάση το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), αποφασίστηκε η επέκταση του «Red Code».

Συγκεκριμένα, οι Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης για αύριο, 28 Οκτωβρίου 2026, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων. Αυτή η ενέργεια συμπληρώνει τα ήδη υπάρχοντα μέτρα προστασίας.

Οι περιοχές που βρίσκονται ήδη σε κατάσταση κινητοποίησης

Υπενθυμίζεται ότι, ήδη από χθες, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης («Red Code») άλλες περιοχές της χώρας. Η ισχύς αυτής της κατάστασης εκτείνεται έως και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026.

Οι περιοχές αυτές περιλαμβάνουν τις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας, οι οποίες ανήκουν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή για την αντιμετώπιση οποιωνδήποτε προβλημάτων προκύψουν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Προβλέψεις για ισχυρά φαινόμενα

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, βροχές και καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν κυρίως στην κεντρική και νότια χώρα. Τα φαινόμενα προβλέπεται να είναι κατά τόπους ισχυρά αύριο, 28 Οκτωβρίου 2026.

Οι περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο περιλαμβάνουν την Εύβοια, τη Μαγνησία, τις Σποράδες, τα Δωδεκάνησα, τη Λάρισα, τη Σκύρο, τη Φθιώτιδα, τη Βοιωτία, την Αττική, τις Κυκλάδες και το Ανατολικό Αιγαίο. Η προσοχή των πολιτών στις συγκεκριμένες περιοχές κρίνεται απαραίτητη.

Πλήρης ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε σχετική ανακοίνωσή του, επισημαίνει ότι στο πλαίσιο της κατάστασης κινητοποίησης («Red Code»), ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τίθεται σε πλήρη ετοιμότητα. Αυτό σημαίνει την ενεργοποίηση του αναγκαίου προσωπικού και των διαθέσιμων μέσων.

Στόχος είναι η πρόληψη, η άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και η διαχείριση ενδεχόμενων συνεπειών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Παράλληλα, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και οι αρμόδιοι Δήμοι των Κυκλάδων καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Περιφερειακά και Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), προκειμένου να διασφαλιστεί ο απαιτούμενος συντονισμός και η επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών πλημμυρικών φαινομένων.

Διαρκής συντονισμός και συστάσεις στους πολίτες

Σε συνέχεια της σημερινής συνεδρίασης, παραμένουν σε ισχύ σήμερα, 27 Οκτωβρίου 2026, και καθ’ όλη τη διάρκεια της αυριανής ημέρας, 28 Οκτωβρίου 2026, όλα τα μέτρα που αποφασίστηκαν κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.), στις 26 Οκτωβρίου 2026.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και υπηρεσίες καλούνται να προχωρήσουν άμεσα στις προβλεπόμενες ενέργειες, διατηρώντας αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και συνεχή επικοινωνία με το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ), ώστε να εξασφαλιστεί η έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση οποιουδήποτε συμβάντος. Τέλος, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Με πληροφορίες από: Topontiki