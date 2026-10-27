Συναγερμός στον ηλεκτρικό: Άτομο έπεσε από πεζογέφυρα στον σταθμό «Άγιος Νικολάος»

Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί, Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026, στον σταθμό του ηλεκτρικού «Άγιος Νικολάος», όταν ένα άτομο φέρεται να έπεσε από την πεζογέφυρα στις ράγες. Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών και οδήγησε σε σοβαρές διαταραχές στην κυκλοφορία των συρμών του ΗΣΑΠ. Η πτώση του ατόμου είχε ως αποτέλεσμα την διακοπή των δρομολογίων σε συγκεκριμένα τμήματα της γραμμής, επηρεάζοντας σημαντικά τις μετακινήσεις των επιβατών.

Το συμβάν στον σταθμό του Αγίου Νικολάου

Το πρωί της Τρίτης, 27 Οκτωβρίου 2026, ο σταθμός του ηλεκτρικού «Άγιος Νικολάος» έγινε το επίκεντρο ενός σοβαρού περιστατικού. Ένα άτομο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, φέρεται να έπεσε από την πεζογέφυρα που βρίσκεται στον σταθμό. Η πτώση του ατόμου σημειώθηκε απευθείας στις ράγες του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου, προκαλώντας άμεσα την κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών.

Η είδηση της πτώσης προκάλεσε συναγερμό στις αρχές, οι οποίες έσπευσαν στον τόπο του συμβάντος για να διαχειριστούν την κατάσταση. Το περιστατικό έλαβε χώρα σε ώρα κατά την οποία ο σταθμός εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό επιβατών, γεγονός που καθιστά την άμεση επέμβαση και την ασφάλεια των πολιτών πρωταρχικής σημασίας.

Άμεση κινητοποίηση και διακοπή δρομολογίων

Αμέσως μετά την πτώση του ατόμου, σήμανε συναγερμός στον ΗΣΑΠ και στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Η άμεση ανταπόκριση ήταν απαραίτητη για την αντιμετώπιση του περιστατικού και την παροχή ενδεχόμενης βοήθειας στο άτομο που έπεσε. Η παρουσία των αρχών στον σταθμό «Άγιος Νικολάος» ήταν εμφανής, με στόχο την ασφάλεια των επιβατών και την ομαλή διαχείριση της κατάστασης που δημιουργήθηκε.

Ως άμεση συνέπεια του συμβάντος, η κυκλοφορία των συρμών του ηλεκτρικού διακόπηκε στο τμήμα των Άνω Πατησίων. Η απόφαση αυτή ελήφθη για λόγους ασφαλείας και για να επιτραπεί η απρόσκοπτη εργασία των σωστικών συνεργείων και των αρμόδιων υπαλλήλων στον χώρο του σταθμού. Η διακοπή αυτή επηρέασε χιλιάδες επιβάτες που κινούνται καθημερινά με το μέσο σταθερής τροχιάς, προκαλώντας αναπόφευκτα καθυστερήσεις.

Αλλαγές στα δρομολόγια του ΗΣΑΠ

Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας στα Άνω Πατήσια, το πρόγραμμα των δρομολογίων του ηλεκτρικού τροποποιήθηκε προσωρινά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι συρμοί εκτελούνται πλέον σε δύο ξεχωριστά τμήματα της γραμμής, προκειμένου να διατηρηθεί η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό. Συγκεκριμένα, δρομολόγια πραγματοποιούνται από τον Πειραιά έως την Ομόνοια, καλύπτοντας το ένα μέρος της διαδρομής.

Παράλληλα, το άλλο τμήμα της γραμμής που λειτουργεί είναι αυτό από τα Άνω Πατήσια έως την Κηφισιά. Αυτή η διαμόρφωση των δρομολογίων έχει ως στόχο να εξυπηρετήσει όσο το δυνατόν περισσότερους επιβάτες, παρά την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που προκαλείται από το περιστατικό στον σταθμό «Άγιος Νικολάος». Οι επιβάτες καλούνται να είναι ενήμεροι για τις αλλαγές και να προσαρμόζουν ανάλογα τις μετακινήσεις τους, αναζητώντας εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς όπου αυτό είναι εφικτό.

Η λειτουργία των πεζογεφυρών στους σταθμούς

Η πεζογέφυρα από την οποία φέρεται να έπεσε το άτομο αποτελεί ένα κρίσιμο σημείο πρόσβασης και διέλευσης για τους επιβάτες του σταθμού «Άγιος Νικολάος». Οι πεζογέφυρες στους σταθμούς του ηλεκτρικού εξασφαλίζουν την ασφαλή διέλευση των πολιτών πάνω από τις ράγες, συνδέοντας τις αποβάθρες και τις εισόδους-εξόδους του σταθμού. Η σημασία τους είναι καθοριστική για την καθημερινή λειτουργία και την ασφάλεια των μετακινήσεων.

Η πτώση ενός ατόμου από μια τέτοια δομή, όπως η πεζογέφυρα, έχει άμεσες συνέπειες όχι μόνο για το ίδιο το άτομο αλλά και για την ομαλή λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να βρίσκονται σε επιφυλακή, παρακολουθώντας την εξέλιξη της κατάστασης και εργαζόμενες για την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας των συρμών το συντομότερο δυνατό, με προτεραιότητα πάντα την ασφάλεια.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki