Η Μαίρη Σταυρακέλλη σε αναπηρικό αμαξίδιο μετά από τραυματισμό στο πόδι

Η αγαπημένη ηθοποιός Μαίρη Σταυρακέλλη βρίσκεται σε αναπηρικό αμαξίδιο, αντιμετωπίζοντας τις συνέπειες ενός ατυχήματος στο πόδι. Ο τραυματισμός της, όπως η ίδια αποκάλυψε, προκλήθηκε εξαιτίας της κακής κατάστασης ενός πεζοδρομίου, αναδεικνύοντας έτσι ένα χρόνιο πρόβλημα που απασχολεί τους πολίτες. Η είδηση έγινε γνωστή στις 26 Οκτωβρίου 2026, μέσα από την προσωπική της ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου μοιράστηκε λεπτομέρειες για την περιπέτειά της.

Η αποκάλυψη του τραυματισμού

Η Μαίρη Σταυρακέλλη επέλεξε να ενημερώσει το κοινό για την κατάσταση της υγείας της μέσω των προσωπικών της λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην ανάρτησή της, η ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες που απεικονίζουν το πόδι της δεμένο, υποδηλώνοντας την έκταση του τραυματισμού. Παράλληλα, οι φωτογραφίες την έδειχναν να μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο, κάτι που καθιστά σαφές το μέγεθος της ταλαιπωρίας που υφίσταται.

Η απόφασή της να μοιραστεί αυτές τις προσωπικές στιγμές δεν ήταν τυχαία. Η ηθοποιός θέλησε να επιστήσει την προσοχή σε ένα ευρύτερο κοινωνικό ζήτημα, αυτό των επικίνδυνων πεζοδρομίων. Μέσα από την ανάρτησή της, η Μαίρη Σταυρακέλλη επιδίωξε να στηλιτεύσει τις «παγίδες» που, όπως τόνισε, προκαλούν συχνά τέτοιου είδους τραυματισμούς σε ανυποψίαστους πεζούς.

Οι «παγίδες» των πεζοδρομίων και η ταλαιπωρία

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Μαίρη Σταυρακέλλη εξέφρασε με σαφήνεια την αγανάκτησή της για την κατάσταση των πεζοδρομίων. «Δύο μήνες έχουν περάσει ήδη. Ας ελπίσουμε ότι είναι αρκετοί… Τα πεζοδρόμια είναι απίστευτες παγίδες για όλους. Έλεος πια!», έγραψε χαρακτηριστικά, μεταφέροντας το μήνυμά της προς όλους τους πολίτες και τις αρμόδιες αρχές.

Από τα λεγόμενά της, γίνεται αντιληπτό ότι η περιπέτεια με την αποκατάσταση του ποδιού της έχει ξεκινήσει εδώ και δύο μήνες. Η ηθοποιός ελπίζει πως αυτό το διάστημα είναι επαρκές για την πλήρη ανάρρωσή της και ότι σύντομα θα μπορέσει να αφήσει πίσω της αυτή τη δύσκολη περίοδο. Η δήλωσή της υπογραμμίζει την καθημερινή πρόκληση που αντιμετωπίζουν όσοι κινούνται στα πεζοδρόμια, τα οποία συχνά παρουσιάζουν φθορές και ελλείψεις.

Κύμα συμπαράστασης και ευχών

Η ανάρτηση της Μαίρης Σταυρακέλλη προκάλεσε ένα κύμα συμπαράστασης και αγάπης από τους διαδικτυακούς της φίλους και συναδέλφους. Η ηθοποιός δέχθηκε «βροχή» ευχών για ταχεία ανάρρωση, με πολλούς να εκφράζουν τη στήριξή τους και την ελπίδα για γρήγορη επιστροφή της στις καθημερινές της δραστηριότητες. Η ανταπόκριση του κοινού δείχνει την εκτίμηση προς το πρόσωπό της και την ευαισθητοποίηση για το ζήτημα που έθεσε.

Μεταξύ των πολλών που της ευχήθηκαν ήταν και η συνάδελφός της, Μαρία Κανελλοπούλου. Η Μαρία Κανελλοπούλου, η οποία είχε επίσης αντιμετωπίσει ένα σοβαρό ατύχημα το προηγούμενο διάστημα, νοσηλεύεται σε κέντρο αποκατάστασης. Στο μήνυμά της προς τη Μαίρη Σταυρακέλλη, έγραψε: «Μαίρη μου περαστικά κι όσο γρηγορότερα γίνεται… Είμαστε σε παρόμοια κατάσταση… Αλλά εγώ σε κέντρο αποκατάστασης….». Αυτή η ανταλλαγή μηνυμάτων αναδεικνύει την αλληλεγγύη μεταξύ των καλλιτεχνών και την κοινή εμπειρία που μπορεί να έχουν αντιμετωπίσει λόγω παρόμοιων περιστατικών.

Με πληροφορίες από: Newsit