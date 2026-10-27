Ο Παναγιώτης Φασούλας ζητά την παραίτηση των συνεργατών του Βαγγέλη Λιόλιου

Την άμεση παραίτηση των συνεργατών του Βαγγέλη Λιόλιου από τις θέσεις που κατέχουν στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) ζήτησε ο Παναγιώτης Φασούλας. Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ υπογράμμισε ότι οι αποκαλύψεις για στημένους αγώνες δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία για όσους παρακολουθούν τα τεκταινόμενα στον χώρο, καθώς ο ίδιος είχε προειδοποιήσει για την κατάσταση από το 2024.

Ο κ. Φασούλας κάλεσε την Πολιτεία να εφαρμόσει τον νόμο και να απομακρύνει τα εμπλεκόμενα πρόσωπα από την Ομοσπονδία, την οποία χαρακτήρισε «σκηνή του εγκλήματος». Επίσης, αναφέρθηκε στις επερχόμενες εκλογές και την ανάγκη για αποκατάσταση της αξιοπιστίας στο ελληνικό μπάσκετ.

Προειδοποιήσεις από το 2024 και δηλώσεις στην ΕΡΤ

Ο Παναγιώτης Φασούλας είχε εκφράσει τις ανησυχίες του με επιστολή του ήδη από το 2024. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ, είχε προειδοποιήσει ότι ο τρόπος διεξαγωγής των εκλογών δεν ήταν ορθός και ότι θα οδηγούσε σε αρνητικά αποτελέσματα για το μπάσκετ. «Έγινε αυτό που είπα», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις του.

Ο ίδιος τόνισε ότι δεν εξεπλάγη από τις αποκαλύψεις σχετικά με τους στημένους αγώνες, καθώς η κατάσταση ήταν γνωστή σε όσους παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο άθλημα.

Έκκληση για παραιτήσεις και συμμέτοχη στην αναξιοπιστία

Ο πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής ζήτησε επίμονα την παραίτηση των συνεργατών του Βαγγέλη Λιόλιου. Σύμφωνα με τον κ. Φασούλα, οι συγκεκριμένοι συνεργάτες εξακολουθούν να βρίσκονται στα γραφεία της ΕΟΚ και δεν αμφισβήτησαν ποτέ καμία απόφαση της διοίκησης. Για τον λόγο αυτό, τους θεωρεί συμμέτοχους σε ό,τι αφορά στην αναξιοπιστία που έχει επέλθει στο μπάσκετ.

«Θα έπρεπε να έχουν παραιτηθεί», υπογράμμισε ο Παναγιώτης Φασούλας, τονίζοντας την ανάγκη για ανάληψη ευθυνών από τα πρόσωπα που εμπλέκονται στη διοίκηση της Ομοσπονδίας.

Ζήτημα εκλογών και «στρατός» διαιτητών

Ο Παναγιώτης Φασούλας έθιξε σοβαρό ζήτημα σχετικά με τις επερχόμενες εκλογές στην ΕΟΚ, εκφράζοντας την ανησυχία ότι θα οδηγήσουν σε «χειρότερη διοίκηση». Έκανε λόγο για την άνιση θέση των υποψηφίων, καθώς οι «άλλοι έχουν το ταμείο της Ομοσπονδίας» και τις επαφές με τα σωματεία. Για να περιγράψει την κατάσταση, χρησιμοποίησε μία ιστορική αναλογία, λέγοντας πως είναι σαν να διεξάγονταν οι εκλογές του 1974 στην Ελλάδα από τον Παττακό και τον Μακαρέζο.

Πρόσθεσε ότι η δικογραφία αναφέρει πως οι άνθρωποι αυτοί «δημιούργησαν έναν στρατό διαιτητών για να λένε στα σωματεία πως αν δεν μας ψηφίσετε θα σας τιμωρήσουμε την επόμενη αγωνιστική περίοδο». Ο κ. Φασούλας επανέλαβε την άποψή του ότι δεν μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικές εκλογές με εκλογικό σώμα 700 ατόμων, αποκαλύπτοντας ότι βρέθηκαν 200 πανομοιότυπα ψηφοδέλτια.

Ρόλος της πολιτείας και επόμενη μέρα

Ο Παναγιώτης Φασούλας κάλεσε την Πολιτεία να εφαρμόσει τον νόμο και να απομακρύνει τους εμπλεκόμενους από την Ομοσπονδία, την οποία χαρακτήρισε «σκηνή του εγκλήματος». Επισήμανε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να περιφέρονται μέσα στην Ομοσπονδία και ότι ο υπουργός Αθλητισμού οφείλει να βρει τη λύση για να προχωρήσει το μπάσκετ στην επόμενη μέρα.

Πρότεινε ότι το Πρωτοδικείο θα πρέπει να ορίσει μία διοίκηση, η οποία θα προχωρήσει σε ανεξάρτητες εκλογές. Τόνισε επίσης ότι τα αρχεία της Ομοσπονδίας πρέπει να είναι στην πλήρη διάθεση των αρχών, ώστε να διερευνηθούν όλα τα στοιχεία.

Οι αντιφάσεις και η αποκατάσταση της αξιοπιστίας

Ο κ. Φασούλας εξέφρασε την έκπληξή του για τη συμπεριφορά ορισμένων προσώπων. Όπως είπε, οι άνθρωποι αυτοί ήταν στη διοίκηση της Ομοσπονδίας μαζί με τον κ. Λιόλιο μέχρι την ημέρα της σύλληψής του, και ξαφνικά, δύο μέρες μετά, ζητούν να «βάλουν το μαχαίρι στο κόκαλο». Αυτή την αλλαγή στάσης τη χαρακτήρισε «αδιανόητη».

Για την επόμενη μέρα, ο Παναγιώτης Φασούλας υπογράμμισε την ανάγκη να επανέλθει η αξιοπιστία και η αξιοκρατία στο μυαλό των Ελλήνων γονέων που στέλνουν τα παιδιά τους να παίξουν μπάσκετ. Στόχος είναι να γνωρίζουν ότι, αν το παιδί τους είναι καλό, θα κληθεί στην Εθνική ομάδα, χωρίς να υπάρχουν σκιές ή αμφιβολίες.

Εξελίξεις με τον Παναγιώτη Γιαννάκη

Στο πλαίσιο των αποκαλύψεων για τους στημένους αγώνες μπάσκετ, ο Παναγιώτης Γιαννάκης αναμένεται να καταθέσει τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου. Οι πληροφορίες αναφέρουν λεπτομέρειες για το πώς στήθηκε η αποβολή του με δύο τεχνικές ποινές.

Επιπλέον, ένας μάρτυρας κλειδί αποκάλυψε στοιχεία για 100.000 ευρώ από τον κ. Λιόλιο, την αποβολή του Γιαννάκη και «δώρα» που δόθηκαν σε διαιτητές, ρίχνοντας φως στις πρακτικές που ακολουθούνταν.

Με πληροφορίες από: Topontiki