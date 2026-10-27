Αποκαλύψεις για πληροφοριοδότες σε δημόσιες υπηρεσίες στην υπόθεση Χωριάτικο

Σημαντικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως από την έρευνα για την υπόθεση της απάτης με τους φούρνους «Χωριάτικο», καθώς έχουν προκύψει σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη πληροφοριοδοτών εντός κρίσιμων δημόσιων υπηρεσιών. Η έρευνα του ελληνικού FBI κατέγραψε συγκεκριμένες «περίεργες» επαφές κατηγορουμένων με δημόσιους λειτουργούς, αλλά και με πολιτικό πρόσωπο. Μέλη του κυκλώματος φέρονται να διατηρούσαν επαφές με στελέχη της Κτηματικής Υπηρεσίας, του ΕΦΚΑ, της Επιθεώρησης Εργασίας, της ΕΛ.ΑΣ. και άλλων φορέων, εξασφαλίζοντας πιθανώς πρόωρη ενημέρωση και διευκολύνσεις.

Ο ρόλος στελεχών της κτηματικής υπηρεσίας

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που προέκυψαν από την ενδελεχή έρευνα, ένα ανώτερο στέλεχος της Κτηματικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας φέρεται να παρείχε συστηματικά και πρόωρα ενημέρωση στο κύκλωμα. Αυτή η ενημέρωση αφορούσε κρίσιμες διοικητικές αποφάσεις, καθώς και μελλοντικές διαγωνιστικές διαδικασίες, προσφέροντας έτσι ένα σημαντικό πλεονέκτημα στα εμπλεκόμενα πρόσωπα της εγκληματικής οργάνωσης.

Ο ίδιος δημόσιος λειτουργός, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, φέρεται επίσης να έδινε συγκεκριμένες κατευθύνσεις ως προς την προετοιμασία των απαραίτητων δικαιολογητικών. Επιπλέον, παρείχε καθοδήγηση για τη δυνατότητα επανόδου των εταιριών του κυκλώματος στις διαδικασίες παραχώρησης, ακόμα και μετά τον αρχικό αποκλεισμό τους από αυτές. Οι επαφές του στελέχους της κτηματικής υπηρεσίας με το κύκλωμα γίνονταν μέσω ενός προσώπου που εμφανιζόταν ως εκπρόσωπος των εμπλεκόμενων εταιρειών, καλύπτοντας έτσι τη δράση τους.

Διασυνδέσεις σε ΕΦΚΑ, επιθεώρηση εργασίας και άλλους φορείς

Από την εξέταση των συνομιλιών που κατέγραψε ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ., προέκυψε ότι μέλος της εγκληματικής οργάνωσης διατηρούσε συστηματικές επαφές με πρόσωπα που κατείχαν θέσεις ευθύνης σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Μεταξύ αυτών των υπηρεσιών συγκαταλέγονται ο ΕΦΚΑ, η Επιθεώρηση Εργασίας, καθώς και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, όπως η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης.

Οι αστυνομικοί ερευνητές διαπίστωσαν, παράλληλα, ενδείξεις για επισκέψεις που είχαν ως σκοπό την προσφορά «δώρων» σε αυτούς τους δημόσιους λειτουργούς. Οι επαφές αυτές, σε συνδυασμό με τις καταγραφές, υποδηλώνουν μια οργανωμένη προσπάθεια του κυκλώματος να εξασφαλίσει ευνοϊκή μεταχείριση, πρόσβαση σε πληροφορίες και ενδεχομένως την παράκαμψη διαδικασιών από το εσωτερικό των αρμόδιων φορέων.

Ο ρόλος αστυνομικών στην υπόθεση

Στο πλαίσιο της υπόθεσης με τους φούρνους «Χωριάτικο», φέρεται να υπήρχε διαρκής επικοινωνία ενός αστυνομικού με ένα από τα κεντρικά πρόσωπα του κυκλώματος. Το συγκεκριμένο μέλος της οργάνωσης περιγράφεται ως κεντρικός παράγοντας στη λειτουργία ενός strip club στην Αθήνα. Σύμφωνα με τους ερευνητές της υπόθεσης, αντικείμενο των επικοινωνιών τους ήταν η παροχή πληροφοριών για ελέγχους, καταγγελίες και διοικητικές διαδικασίες, προσφέροντας προφανώς κάλυψη στις δραστηριότητες του κυκλώματος.

Εκτός από τις τηλεφωνικές επαφές, καταγράφηκαν και προσωπικές συναντήσεις μεταξύ του αστυνομικού και του μέλους του κυκλώματος, καθώς και «διευκολύνσεις» που φέρεται να παρείχε ο αστυνομικός. Τέλος, για την ίδια υπόθεση, προέκυψαν επικοινωνίες και με έναν δεύτερο αστυνομικό. Ωστόμως, σε αυτή την περίπτωση, τα διαθέσιμα στοιχεία περιορίστηκαν σε έναν μικρότερο αριθμό επαφών, γεγονός που δεν επέτρεψε την περαιτέρω διερεύνηση του ρόλου του.

Συνάντηση με δήμαρχο και εμπιστευτικά έγγραφα

Οι αστυνομικοί, στην έγγραφη αναφορά τους προς τις δικαστικές Αρχές που χειρίζονται την υπόθεση, αναφέρουν ότι ένας δήμαρχος πραγματοποίησε συνάντηση με μέλος του κυκλώματος. Το συγκεκριμένο μέλος, κατά τρόπο που χαρακτηρίζεται ως περίεργος, κατάφερε να έχει στην κατοχή του ένα εμπιστευτικό έγγραφο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Το έγγραφο αυτό είχε αποδέκτη τον εν λόγω δήμαρχο και το αντικείμενό του ήταν σχετικό με τις εταιρείες που εμπλέκονταν στο κύκλωμα της απάτης.

Επιπλέον, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο κατηγορούμενος είχε μεταβεί αυτοπροσώπως στο Δημαρχείο. Παρόλα αυτά, δεν κατέστη δυνατόν να εξακριβωθεί ποιο πρόσωπο συνάντησε κατά την επίσκεψή του, ούτε ποιος ήταν ο ακριβής λόγος αυτής της παρουσίας του στο κτίριο του Δημαρχείου. Αυτά τα στοιχεία προσθέτουν ένα ακόμα επίπεδο στην πολυπλοκότητα της υπόθεσης των φούρνων «Χωριάτικο» και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis