Ο Βαγγέλης Λιόλιος αρνείται τις κατηγορίες για το Basketgate και στρέφεται κατά μαρτύρων και συγκατηγορουμένου

Αθώος για το σύνολο του κατηγορητηρίου, το οποίο χαρακτηρίζει «σαθρό» και «κατασκευασμένο», δηλώνει ο προφυλακισμένος Βαγγέλης Λιόλιος, πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, στην απολογία του για τους στημένους αγώνες στο μπάσκετ. Ο κ. Λιόλιος, ο οποίος βρίσκεται προφυλακισμένος για το σκάνδαλο διαφθοράς στο μπάσκετ, απαντά σε μία προς μία στις κατηγορίες και τις καταγγελίες σε βάρος του, κάνοντας λόγο για «ενορχηστρωμένο επικοινωνιακό πόλεμο».

Στο πολυσέλιδο απολογητικό υπόμνημα που κατέθεσε στον 9ο ανακριτή κ. Μέτο, ο κ. Λιόλιος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δέχθηκε επίθεση από όσους δεν τον ήθελαν στην προεδρία της Ομοσπονδίας, στην οποία, όπως ο ίδιος αναφέρει, «τάραξε τα νερά» και ξεβόλεψε πολλούς παράγοντες.

Οι κατηγορίες και η άρνηση του πρώην προέδρου

Ο Βαγγέλης Λιόλιος δηλώνει μετ’ επιτάσεως ότι αρνείται τις 49 κατηγορίες δωροδοκίας που περιλαμβάνονται στο ένταλμα σύλληψης, χαρακτηρίζοντάς τες «βαρύτατες, συντριπτικές και απαξιωτικές» για το πρόσωπο, το ήθος και την ιδιότητά του ως εκλεγμένου προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης από το 2021. Υποστηρίζει ότι δεν έχει «απολύτως καμία εμπλοκή, συμμετοχική, πολλώ μάλλον αυτουργική» στις περιγραφόμενες παράνομες πράξεις.

Ο μέχρι πρότινος ισχυρός άνδρας του μπάσκετ προσπαθεί να αντικρούσει τα όσα του καταλογίζει ο ανακριτής στο ένταλμα προσωρινής κράτησης, δηλώνοντας ότι δεν λειτούργησε εξωθεσμικά και εκτός υπηρεσιακών καθηκόντων. Στην απολογία του, ο κ. Λιόλιος αναφέρει ότι «είναι απολύτως αδύνατον να ισχυρίζεται κανείς ότι εγώ από την θεσμική μου θέση ή υπέρ ανθρώπων εξωθεσμικών θα εγκληματούσα όπως μου αποδίδεται για να επηρεάσω αγώνες “τάζοντας” ωφελήματα ή αποκομίζοντας οφέλη του οποιουδήποτε είδους».

Στόχος οι μάρτυρες και οι μηνύσεις

Ο Βαγγέλης Λιόλιος χαρακτήρισε ψεύτες και συκοφάντες τους μάρτυρες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία του αθλητικού εισαγγελέα για τους στημένους αγώνες στο μπάσκετ. Απαντά στα όσα του αποδίδουν οι δύο μάρτυρες-κλειδιά, οι οποίοι κατέθεσαν με ποινική ασυλία, επισημαίνοντας ότι «η αλήθεια δε φοβάται τίποτα, το ψεύδος τους θα αποκαλυφθεί».

Στην απολογία του, ο κ. Λιόλιος στοχεύει κατά συγκεκριμένων προσώπων που έχει μηνύσει. Αυτοί είναι ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Αμαρουσίου, Δήμος Στασινόπουλος, ο πρώην προπονητής του Προμηθέα Πατρών, Ηλίας Παπαθεοδώρου, ο αδερφός του, Βασίλης Παπαθεοδώρου, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης συγκεκριμένων αθλητικών sites, αλλά και κατά πολύ μεγάλης ΚΑΕ που εδρεύει στην Αθήνα.

Η απόσταση από τον Γιώργο Μαυραγάνη

Ο παραιτηθείς πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μπάσκετ απέδωσε ευθύνες στον συγκατηγορούμενό του και στενό του συνεργάτη, Γιώργο Μαυραγάνη. Προσπάθησε να διαχωρίσει τη θέση του από τον επίσης προφυλακισμένο Μαυραγάνη, φτάνοντας στο σημείο να δηλώσει ότι «ο Μαυραγάνης εκμεταλεύτηκε την προσωπική τους φιλία». Ο κ. Λιόλιος ισχυρίζεται ότι «ουδεμία γνώση είχα για τις πράξεις του, τις οποίες αγνοούσα και αποδοκιμάζω».

Ειδικότερα, αναφερόμενος σε όσα κατέθεσε στον αθλητικό εισαγγελέα Απόστολο Γραμμένο ο διαιτητής Φώτιος Καλογερόπουλος, ένας από τους δύο μάρτυρες με ασυλία, ο κ. Λιόλιος ξεκαθάρισε ότι δεν τον γνωρίζει. Τόνισε ότι δεν τον έχει συναντήσει ποτέ, ούτε έχει μιλήσει μαζί του, και ότι ο κ. Καλογερόπουλος δεν έχει διαιτητεύσει ποτέ αγώνα Α1 επί των ημερών της προεδρίας του, όπως ο ίδιος ο μάρτυρας συνομολογεί.

Η έναρξη της παραβατικής δραστηριότητας και η σχέση των μαρτύρων

Ο Βαγγέλης Λιόλιος υποστηρίζει ότι ο διαιτητής Καλογερόπουλος δεν έχει κανένα στοιχείο σε βάρος του, αλλά ομιλεί περί πράξεων που τέλεσε «με ή για λογαριασμό του συγκατηγορούμενου μου Μαυραγάνη», για τις οποίες ο κ. Λιόλιος δηλώνει άγνοια και αποδοκιμασία. Στην ερώτηση αν οι αλλοιωμένοι αγώνες ήταν σε γνώση του κ. Λιόλιου, ο μάρτυρας απάντησε: «Χωρίς να μπορώ να το αποδείξω είμαι σίγουρος ότι είχε σχέση ο κ. Λιόλιος λόγω της σχέσης του με τον κ. Μαυραγάνη…».

Ο κατηγορούμενος επισημαίνει ότι ο μάρτυρας «συναρμολογεί ότι δεν έχει κανένα στοιχείο εναντίον μου και απλά αναφέρεται στην γνωστή σε όλους σχέση μου που είχα με τον κ. Μαυραγάνη». Προσθέτει ότι η δράση του κ. Μαυραγάνη και του κ. Καλογερόπουλου ξεκινά από το 2018, όταν ο ίδιος δεν υπήρχε στην ΕΟΚ και ουδεμία συμμετοχή είχε στα διοικητικά της Ομοσπονδίας. Ο κ. Καλογερόπουλος, όπως ο ίδιος συνομολογεί, γνώρισε μόνος του τον κ. Μαυραγάνη το 2009, έγιναν παρέα το 2011, και η σχετική παραβατική δραστηριότητα ξεκίνησε το 2018, χωρίς ο κ. Λιόλιος να τους έχει γνωρίσει.

Άρνηση παρεμβάσεων σε διαιτητές

Ο πρώην πρόεδρος της ομοσπονδίας καλαθοσφαίρισης αρνείται κατηγορηματικά την κατηγορία ότι ασκούσε παρεμβάσεις σε διαιτητές. Σύμφωνα με την απολογία του, δεν υπήρξε καμία προσπάθεια χειραγώγησης αγώνων, είτε προς όφελος της ομάδας του, του Προμηθέα Πατρών, είτε για στοιχηματισμό αγώνων.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis