Πυροβολισμοί σε αυτοκίνητο στη Μεσαρά: Τρεις συλλήψεις, μεταξύ τους και ανήλικος

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σε σταθμευμένο αυτοκίνητο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (26.10.2026) στην πλατεία χωριού στη Μεσαρά της Κρήτης, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Το συμβάν, το οποίο φέρεται να ακολούθησε έναν έντονο διαπληκτισμό, οδήγησε στη σύλληψη τριών ατόμων, μεταξύ των οποίων και ενός ανηλίκου, καθώς και της μητέρας του.

Το περιστατικό στην πλατεία του χωριού

Το απόγευμα της Δευτέρας, σε ένα χωριό του Δήμου Γόρτυνας, στην περιοχή της Μεσαράς της Κρήτης, σημειώθηκε ένα επεισόδιο με πυροβολισμούς που στόχευσαν ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο στην κεντρική πλατεία του οικισμού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πριν από τους πυροβολισμούς είχε προηγηθεί ένας έντονος διαπληκτισμός, κατά τη διάρκεια του οποίου ακούστηκαν ύβρεις και απειλές.

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος φέρεται να βρισκόταν σε κοντινή απόσταση από το σημείο του συμβάντος. Άκουσε τους πυροβολισμούς, ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν κατάφερε να δει ποιος ήταν αυτός που πυροβόλησε το αυτοκίνητό του. Το όχημα ανήκει στον νονό του ανηλίκου που αργότερα συνελήφθη για την υπόθεση.

Οι πυροβολισμοί και οι ζημιές

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ακούστηκαν δύο πυροβολισμοί, οι οποίοι πιθανότατα προήλθαν από κυνηγετικό όπλο. Οι βολές προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στο σταθμευμένο αυτοκίνητο. Συγκεκριμένα, οι ζημιές εντοπίστηκαν στην πλευρά του συνοδηγού, επηρεάζοντας τον καθρέφτη και το ρεζερβουάρ του οχήματος. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Οι συλλήψεις και οι εμπλεκόμενοι

Για την υπόθεση των πυροβολισμών στη Μεσαρά, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις. Αρχικά, συνελήφθησαν δύο νεαρά άτομα, εκ των οποίων το ένα είναι ανήλικο. Στη συνέχεια, ακολούθησε η σύλληψη της μητέρας του ανηλίκου, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των συλληφθέντων σε τρεις. Οι αστυνομικές έρεψεις φέρονται να αποδίδουν την εμπλοκή στο περιστατικό στον ανήλικο.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες που οδήγησαν στην ένταση και τους πυροβολισμούς, καθώς και τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου προσώπου. Το αυτοκίνητο που δέχτηκε τους πυροβολισμούς, όπως προαναφέρθηκε, ανήκει στον νονό του ανηλίκου, γεγονός που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.

Πιθανά κίνητρα και προηγούμενο περιστατικό

Ως πιθανό κίνητρο για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στη Μεσαρά, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να σχετίζεται με κτηματικές διαφορές. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον διαπληκτισμό και τους πυροβολισμούς δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως μέχρι στιγμής και αποτελούν αντικείμενο της εν εξελίξει έρευνας.

Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος που εμπλέκεται στην τρέχουσα υπόθεση φέρεται να είχε απασχολήσει τις αρχές περίπου έναν μήνα νωρίτερα. Το προηγούμενο περιστατικό αφορούσε υπόθεση ξυλοδαρμού σε βάρος στενού συγγενικού του προσώπου, και συγκεκριμένα του θείου του. Αυτό το στοιχείο εξετάζεται από τις αρχές στο πλαίσιο της ευρύτερης διερεύνησης της υπόθεσης.

Η εξέλιξη των ερευνών

Η έρευνα για το περιστατικό των πυροβολισμών βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι αστυνομικές αρχές εργάζονται για να διακριβώσουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το επεισόδιο, καθώς και να προσδιορίσουν με ακρίβεια τον ρόλο που διαδραμάτισε κάθε ένα από τα εμπλεκόμενα άτομα. Στόχος είναι να σχηματιστεί μια πλήρης εικόνα για το τι προηγήθηκε και τι συνέβη στην πλατεία του χωριού.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis