Πρώην Μις Ελβετία κατηγορεί τον Ντόναλντ Τραμπ για βιασμό το 1993

Η πρώην Μις Ελβετία, Μπεατρίς Κέουλ, ισχυρίζεται ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τη βίασε στο ξενοδοχείο Plaza της Νέας Υόρκης τον Νοέμβριο του 1993. Οι ισχυρισμοί αυτοί παρουσιάζονται λεπτομερώς για πρώτη φορά σε νέα έκθεση που δημοσιεύτηκε από τους Δημοκρατικούς στην Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων. Η έκθεση αυτή εξετάζει τις φερόμενες σχέσεις του Τραμπ με την επιχείρηση σεξουαλικής εμπορίας του Τζέφρι Έπσταϊν. Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς.

Οι ισχυρισμοί της πρώην Μις Ελβετία

Σύμφωνα με την αναφορά, η Μπεατρίς Κέουλ ήταν 24 ετών τον Νοέμβριο του 1993 και εργαζόταν ως μοντέλο και επαγγελματίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Τότε, στρατολογήθηκε από την Τζιλ Χαρθ για να συμμετάσχει στον διαγωνισμό ομορφιάς «Donald J. Trump American Dream Pageant», ο οποίος διεξήχθη σε Ατλάντικ Σίτι και Νέα Υόρκη.

Η έκθεση υποστηρίζει ότι ο Τραμπ, ο Έπσταϊν και άλλοι φέρεται να χρησιμοποίησαν αυτό το πρόγραμμα καλλιτεχνικής εκδήλωσης, έναν διαγωνισμό για νεαρές γυναίκες ηλικίας 16 έως 22 ετών, ως «παγίδα για ευάλωτες νεαρές γυναίκες και κορίτσια».

Το γεύμα Τύπου και οι υποσχέσεις

Κατά τη διάρκεια ενός γεύματος Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο τότε ξενοδοχείο Plaza, το οποίο ήταν ιδιοκτησίας του Τραμπ, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να προσέγγισε την Κέουλ. Της υποσχέθηκε ότι θα τη βοηθούσε να αποκτήσει βίζα και να γίνει δεκτή στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με την αφήγησή της σε συνέντευξη με το προσωπικό της επιτροπής, όπως αναφέρεται στην έκθεση.

Λίγο αργότερα, ο Τζέφρι Έπσταϊν φέρεται να προσέγγισε επίσης την Κέουλ, δίνοντας παρόμοιες υποσχέσεις. Επιπλέον, της απηύθυνε πρόσκληση να παραστεί σε ένα πάρτι που θα γινόταν στο Μαρ α Λάγκο.

Η φερόμενη επίθεση στο Plaza

Αργότερα την ίδια μέρα, ένας εκπρόσωπος του Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να κάλεσε την Κέουλ στον επάνω όροφο του ξενοδοχείου για να τον συναντήσει. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Κέουλ πίστευε ότι αυτή η συνάντηση θα μπορούσε να συμβάλει στην εξέλιξη της καριέρας της και των σπουδών της.

Ωστόσο, μόλις μπήκε σε μια σουίτα, ο Τραμπ φέρεται να την άρπαξε από πίσω και τη βίασε, σκίζοντας το φόρεμά της, όπως περιγράφεται στην αναφορά της επιτροπής.

Η αντίδραση του Λευκού Οίκου

Σε δήλωσή της προς το PEOPLE, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Λόρεν Μπις, αρνήθηκε τους ισχυρισμούς της Κέουλ. Επανέλαβε επίσης τη θέση της κυβέρνησης σχετικά με τους δεσμούς του Προέδρου με τον Έπσταϊν.

«Κανένας από αυτούς τους ισχυρισμούς δεν είναι αληθινός», δήλωσε η Μπις. Πρόσθεσε ότι αυτή η «αναφορά» δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια «απεγνωσμένη προσπάθεια τρελών Δημοκρατικών να αποσπάσουν την προσοχή των Αμερικανών από την αυξανόμενη ορμή των Ρεπουμπλικανών που καθοδηγείται από τα ιστορικά επιτεύγματα του Προέδρου Τραμπ». Η Μπις ανέφερε επίσης ότι ο Πρόεδρος έδιωξε τον Τζέφρι Έπσταϊν από το κλαμπ του στο Μαρ α Λάγκο επειδή ήταν «ανατριχιαστικός» και ότι έχει «απαλλαγεί πλήρως από οτιδήποτε σχετίζεται με τον Έπσταϊν».

Το πλαίσιο της έκθεσης

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει κατηγορηθεί για κάποιο έγκλημα σε σχέση με τους ισχυρισμούς της Μπεατρίς Κέουλ. Η έκθεση που δημοσιεύτηκε από τους Δημοκρατικούς στην Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εξέτασης των φερόμενων σχέσεων του Τραμπ με την επιχείρηση σεξουαλικής εμπορίας του Τζέφρι Έπσταϊν.

Με πληροφορίες από: Topontiki