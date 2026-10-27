Τραγωδία στην Αττάλεια από ανεμοστρόβιλο, πλημμύρες στην Κωνσταντινούπολη

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Τουρκία, καθώς ακραία καιρικά φαινόμενα πλήττουν τη χώρα, με ιδιαίτερη σφοδρότητα. Στην Αττάλεια, ένας ισχυρός ανεμοστρόβιλος είχε ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων εργατών και τον τραυματισμό ενός ακόμη. Παράλληλα, η Κωνσταντινούπολη δοκιμάζεται από έντονες βροχοπτώσεις που έχουν μετατρέψει δρόμους σε λίμνες, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία και την καθημερινότητα των κατοίκων.

Ο φονικός ανεμοστρόβιλος στην Αττάλεια

Μια τραγωδία σημειώθηκε στην Αττάλεια της Τουρκίας, όταν ένας ισχυρός ανεμοστρόβιλος έπληξε την περιοχή Κεπέζ. Το φαινόμενο προκάλεσε τον θάνατο τεσσάρων εργατών και τον τραυματισμό ενός ακόμη ατόμου, βυθίζοντας την τοπική κοινωνία σε πένθος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδόθηκαν από τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο ανεμοστρόβιλος χτύπησε ένα σημείο όπου βρίσκονταν δύο κοντέινερ. Αυτά τα προσωρινά καταλύματα χρησιμοποιούνταν για τη διαμονή εργαζομένων, οι οποίοι βρέθηκαν απροετοίμαστοι μπροστά στην ορμή των καιρικών φαινομένων.

Η δύναμη των ανέμων ήταν τόσο μεγάλη που τα κοντέινερ διαλύθηκαν ολοσχερώς. Αυτό είχε ως τραγικό αποτέλεσμα τέσσερις εργάτες να χάσουν τη ζωή τους και ένας ακόμη να τραυματιστεί σοβαρά. Οι πρώτες αναφορές από την περιοχή Κεπέζ της Αττάλειας κάνουν λόγο για σοβαρές καταστροφές στα προσωρινά αυτά καταλύματα, αναδεικνύοντας την ένταση του ανεμοστρόβιλου. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία, ούτε για την κατάσταση της υγείας του τραυματία.

Η Κωνσταντινούπολη στο έλεος της κακοκαιρίας

Παράλληλα με την τραγωδία στην Αττάλεια, η Κωνσταντινούπολη βρίσκεται στο έλεος της κακοκαιρίας, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων. Οι βροχές ξεκίνησαν από το βράδυ και εντάθηκαν σημαντικά τις πρωινές ώρες, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της πόλης.

Η σφοδρότητα της βροχής είχε ως αποτέλεσμα πολλοί δρόμοι της Κωνσταντινούπολης να μετατραπούν σε λίμνες. Αυτό οδήγησε σε εκτεταμένες πλημμύρες και δημιούργησε τεράστια προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, καθώς οι οδηγοί αναγκάζονταν να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Πολλά οχήματα εγκλωβίστηκαν στα νερά, επιδεινώνοντας την ήδη δύσκολη κατάσταση στους δρόμους της μεγαλούπολης.

Προειδοποιήσεις και πλημμυρικά φαινόμενα στην πόλη

Η τουρκική Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε εκδώσει προειδοποιήσεις για τα έντονα καιρικά φαινόμενα, τονίζοντας την επικινδυνότητα ιδιαίτερα για την Κωνσταντινούπολη. Παρά τις προειδοποιήσεις, η δυνατή βροχή προκάλεσε σοβαρές δυσκολίες σε αρκετές περιοχές της πόλης, επιβεβαιώνοντας τις ανησυχίες των αρχών.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης, όπου η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα. Η περιοχή Πεντίκ επλήγη σημαντικά, με τους κατοίκους να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της κακοκαιρίας.

Στη συνοικία Τσαμτσεσμέ, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν είναι η υπόγεια διάβαση Καϊναρτζά, η οποία γέμισε με νερά. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σοβαρά εμπόδια στις μετακινήσεις των πολιτών και να επηρεαστεί αρνητικά η καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις συνέπειες των πλημμυρών.

Με πληροφορίες από: Topontiki