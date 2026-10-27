Μορφή χιονοστιβάδας έχουν πάρει οι αποκαλύψεις για την υπόθεση φοροδιαφυγής που αφορά την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο» και άλλες επιχειρήσεις. Τη Δευτέρα, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος των 59 συλληφθέντων για εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα. Παράλληλα, οι Αρχές προχώρησαν στη δέσμευση δύο λογαριασμών με 6.000.000 ευρώ σε Ιρλανδία και Δανία, γεγονός που υποδεικνύει την επέκταση της δράσης του κυκλώματος και εκτός συνόρων.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ενδείξεις και ηχογραφημένες συνομιλίες για επαφές μελών του κυκλώματος με εν ενεργεία αστυνομικούς, προσδίδοντας νέα διάσταση στην υπόθεση. Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να λειτουργούσε 433 επιχειρήσεις μέσω δικτύου άνω των 100 αχυρανθρώπων, προκαλώντας ζημία περίπου 120 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο.

Η δράση του κυκλώματος και η ζημία στο δημόσιο

Η εγκληματική οργάνωση, με αρχηγό τον 58χρονο ιδιοκτήτη της αλυσίδας «Χωριάτικο», φέρεται να λειτουργούσε 433 επιχειρήσεις, προκαλώντας ζημία περίπου 120 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο. Από αυτές, οι 340 αφορούσαν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με αντικείμενο δραστηριότητας από παραγωγή άρτου έως καφετέριες, καφέ μπαρ, κέντρα διασκέδασης, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα στριπ σόου.

Το κύκλωμα απασχολούσε ένα ευρύ δίκτυο άνω των 100 αχυρανθρώπων, μέσω των οποίων άνοιγε και έκλεινε εταιρείες, αγόραζε ακίνητα και συμμετείχε σε δημοπρασίες. Εκτός από τους 59 κατηγορούμενους που συνελήφθησαν από τα στελέχη του Οργανωμένου Εγκλήματος, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 90 άτομα, τα οποία δεν συνελήφθησαν λόγω έλλειψης λόγων αυτόφωρης διαδικασίας.

Η παγίδα του «ελληνικού FBI» και η ανακριτική διείσδυση

Το κύκλωμα του «Mr. Χωριάτικο» φέρεται να έπεσε στην παγίδα του «ελληνικού FBI», δηλαδή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι Αρχές χρησιμοποίησαν την τακτική της ανακριτικής διείσδυσης, έναν νομικό όρο που περιγράφει τη δράση μυστικών αστυνομικών.

Συγκεκριμένα, η Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος άνοιξε τραπεζικό λογαριασμό και εξέδωσε χρεωστικές κάρτες. Με αυτές τις κάρτες, οι μυστικοί αστυνομικοί πραγματοποίησαν αγορές σε καταστήματα της αλυσίδας, πλήρωσαν για υπηρεσίες σε κέντρα διασκέδασης και στριπτίζ, προσποιούμενοι τους πελάτες. Μέσω αυτής της διαδικασίας, διαπίστωσαν ότι ενώ οι εταιρείες φαινόταν ελληνικές, τα χρήματα μεταφέρονταν απευθείας σε τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού.

Το ξέπλυμα χρήματος και οι διεθνείς διασυνδέσεις

Οι έρευνες αποκάλυψαν ένα εκτεταμένο δίκτυο ξεπλύματος μαύρου χρήματος με διεθνείς διασυνδέσεις. Έχουν εντοπιστεί 47 εταιρείες με έδρα την Ιρλανδία και 20 με έδρα το Λουξεμβούργο. Επιπλέον, βρέθηκαν εμβάσματα ύψους 2,6 εκατομμυρίων ευρώ προς τραπεζικά ιδρύματα της Κύπρου και 1.500.000 ευρώ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μέσω της Διεύθυνσης Αστυνομικής Συνεργασίας της ΕΛΑΣ, ζήτησε τη δέσμευση δύο τραπεζικών λογαριασμών στην Ιρλανδία και τη Δανία, στους οποίους βρέθηκαν περίπου 6.000.000 ευρώ. Οι λογαριασμοί αυτοί ήταν στα ονόματα δύο αλλοδαπών γυναικών, οι οποίες δεν έχουν συλληφθεί, καθώς η μία έχει διαφύγει στη Ρουμανία και η άλλη στη Γερμανία. Μέσω αυτών των λογαριασμών, που ήταν συνδεδεμένοι με POS των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, γινόταν το ξέπλυμα, με τα χρήματα να επιστρέφουν στην Ελλάδα ως εμβάσματα από το εξωτερικό για την αγορά ακινήτων και τουριστικών επιχειρήσεων. Σε εξέλιξη βρίσκεται και παράλληλη έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε άλλους λογαριασμούς και θυρίδες.

Ο ρόλος του «Mr. Χωριάτικο» και οι λογιστικές πρακτικές

Αποκαλυπτική είναι η κατάθεση ενός εκ των λογιστών του κυκλώματος για τα τεχνάσματα που χρησιμοποιούσε ο 57χρονος «Mr. Χωριάτικο». Ο λογιστής δήλωσε ότι από το 2004 παρείχε λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις συμφερόντων του 57χρονου, όπως νυχτερινά κέντρα στη λεωφόρο Συγγρού. Αρχικά, μέχρι το 2015, συνεργαζόταν με τον 57χρονο και δύο άτομα της απολύτου εμπιστοσύνης του.

Στη συνέχεια, με απόφαση του 57χρονου, συστήθηκε λογιστικό γραφείο στο Περιστέρι. Η λειτουργία όλου αυτού του δικτύου των καταστημάτων γινόταν από τα κεντρικά γραφεία της οργάνωσης στην Αττική, τα οποία συντόνιζε ένα άτυπο λογιστικό γραφείο εντός των εγκαταστάσεων. Υπήρχε επίσης ένα εξειδικευμένο λογιστικό γραφείο σε εξωτερικό χώρο με υποκαταστήματα σε Μύκονο και Ρόδο. Κατά την πολύμηνη έρευνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν 13 ανύπαρκτα πρόσωπα, τα οποία φέρονται ως διαχειριστές εταιρειών, αλλά και έξι πρόσωπα που, αν και είχαν φύγει από τη ζωή, παρέμεναν στα χαρτιά ως διαχειριστές.

Εμπλοκή αστυνομικών και η δράση σε Ρόδο, Μύκονο

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ενδείξεις και ηχογραφημένες συνομιλίες που αφορούν επαφές μελών του κυκλώματος με εν ενεργεία αστυνομικούς. Αυτό το στοιχείο προσθέτει ένα σοβαρό ζήτημα στην ήδη πολύπλοκη υπόθεση.

Η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε κυρίως στις περιοχές της Αττικής, της Ρόδου και της Μυκόνου. Ειδικότερα, στη Ρόδο είχε καταφέρει να ελέγχει 28 πόστα παραλιών. Λόγω αυτής της δραστηριότητας στο νησί, οι 14 από τους 59 κατηγορούμενους συνελήφθησαν εκεί. Ο όγκος των αποδεικτικών στοιχείων που συγκεντρώθηκαν είναι τόσο μεγάλος, που οι χειριστές της υπόθεσης κλήθηκαν από τον ανακριτή σήμερα, προκειμένου να του εξηγήσουν προφορικά τα ευρήματά τους.

Με πληροφορίες από: Enikos, News.gr