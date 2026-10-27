Αγωγή Νιλ Γιανγκ κατά επιτροπής Τραμπ για χρήση τραγουδιού

Ο γνωστός μουσικός Νιλ Γιανγκ υπέβαλε νέα αγωγή για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων κατά της Επιτροπής Τραμπ 47, ζητώντας αποζημίωση 10 εκατομμυρίων δολαρίων. Η νομική αυτή ενέργεια έρχεται μετά την φερόμενη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του τραγουδιού του «Rockin’ in the Free World» σε μια συγκέντρωση της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ για τις ενδιάμεσες εκλογές. Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 12 Οκτωβρίου στο Γιάνγκσταουν του Οχάιο, όπου το τραγούδι ακούστηκε πριν την εμφάνιση του Τραμπ στη σκηνή.

Η αγωγή, η οποία κατατέθηκε τη Δευτέρα, δεν ζητά μόνο οικονομική αποζημίωση, αλλά και μια εντολή που να απαγορεύει στην Επιτροπή Τραμπ 47 να χρησιμοποιεί τη μουσική του Γιανγκ στο εξής. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί ένα ακόμα κεφάλαιο σε μια μακροχρόνια διαμάχη μεταξύ του καλλιτέχνη και του πρώην προέδρου των ΗΠΑ σχετικά με τη χρήση των τραγουδιών του σε πολιτικές εκδηλώσεις.

Μακροχρόνια διαμάχη για το «Rockin’ in the Free World»

Η διαμάχη του Νιλ Γιανγκ με τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη χρήση του τραγουδιού «Rockin’ in the Free World» μετράει πάνω από μια δεκαετία. Ο Γιανγκ έχει επανειλημμένα ζητήσει από τον Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει να χρησιμοποιεί το κομμάτι του στις πολιτικές του εκδηλώσεις, εκφράζοντας δημόσια τη διαφωνία του.

Η πρώτη φορά που ο Τραμπ χρησιμοποίησε το «Rockin’ in the Free World» ήταν τον Ιούνιο του 2015, όταν ξεκίνησε την πρώτη του προεδρική εκστρατεία στον Πύργο Τραμπ. Ακόμα και τότε, η εκστρατεία του Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα σταματήσει να χρησιμοποιεί το τραγούδι μετά τις διαμαρτυρίες του Γιανγκ.

Η προηγούμενη νομική διαμάχη του 2020

Η τρέχουσα αγωγή δεν είναι η πρώτη νομική ενέργεια του Νιλ Γιανγκ κατά της εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ. Το 2020, ο Γιανγκ είχε μηνύσει την εκστρατεία επανεκλογής του Τραμπ για τη χρήση όχι μόνο του «Rockin’ in the Free World», αλλά και του τραγουδιού «Devil’s Sidewalk» σε εκδηλώσεις της προεκλογικής εκστρατείας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη νέα αγωγή, η υπόθεση του 2020 είχε επιλυθεί. Η επίλυση επήλθε αφού η επιτροπή είχε υποσχεθεί ρητά ότι δεν θα χρησιμοποιούσε ξανά το «Rockin’ in the Free World» χωρίς την απαραίτητη άδεια του καλλιτέχνη. Η τωρινή χρήση του τραγουδιού θεωρείται παραβίαση αυτής της συμφωνίας.

Η σημασία του τραγουδιού κατά τον Γιανγκ

Η τελευταία αγωγή του Νιλ Γιανγκ υποστηρίζει επίσης ότι το ίδιο το τραγούδι δεν έχει καμία νοηματική σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ ή τις πολιτικές του θέσεις. Το κομμάτι, που κυκλοφόρησε το 1989, προβάλλει στο ρεφρέν του εικόνες φτώχειας, εθισμού, αστεγίας και κοινωνικής παρακμής, αναδεικνύοντας σοβαρά κοινωνικά ζητήματα.

Η αγωγή θέτει σαφώς τη θέση του καλλιτέχνη, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Εν ολίγοις, το τραγούδι είναι το αντίθετο από όλα όσα αντιπροσωπεύει ο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την αντίθεση του Γιανγκ στη σύνδεση του έργου του με την πολιτική ατζέντα του Τραμπ.

Με πληροφορίες από: Topontiki