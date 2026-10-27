Ύποπτοι τραπεζικοί λογαριασμοί, οι οποίοι φέρονται να συνδέονται με κατηγορούμενους στην υπόθεση φοροδιαφυγής της αλυσίδας αρτοποιείων «Χωριάτικο», εντοπίστηκαν στην Ιρλανδία. Οι ιρλανδικές αρχές ενημέρωσαν σχετικά την Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, με τον επικεφαλής της, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, να κινεί άμεσα τις διαδικασίες για τη δέσμευση των χρηματικών ποσών που βρέθηκαν. Η εξέλιξη αυτή έρχεται στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας για το φερόμενο κύκλωμα οικονομικών αδικημάτων.

Οι εξελίξεις στην Ιρλανδία και η δέσμευση κεφαλαίων

Οι πληροφορίες για τους ύποπτους λογαριασμούς στην Ιρλανδία έφτασαν στην Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από τις αρμόδιες ιρλανδικές αρχές. Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης, επικεφαλής της Αρχής, έχει ήδη δρομολογήσει τις απαραίτητες ενέργειες για τη δέσμευση των ποσών αυτών που εντοπίστηκαν στην αλλοδαπή.

Πληροφορίες και έγγραφα σχετικά με τη φερόμενη δράση των κατηγορουμένων είχαν φτάσει στην Αρχή πριν ακόμα αποκαλυφθεί πλήρως η υπόθεση. Τα κεφάλαια που εντοπίστηκαν κατασχέθηκαν και δεσμεύτηκαν από τις αρμόδιες αρχές, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης και της αναζήτησης της διαδρομής του χρήματος.

Το φερόμενο κύκλωμα και οι κατηγορίες

Σε βάρος των 59 συλληφθέντων για το φερόμενο κύκλωμα φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος ασκήθηκε ποινική δίωξη για εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα. Η έρευνα έχει δείξει ότι το κύκλωμα χρησιμοποιούσε ως βασικό μηχανισμό την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο», αλλά και άλλες επιχειρήσεις εστίασης.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες περιλαμβάνουν τη συγκρότηση, τη διεύθυνση και την ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Επιπλέον, κατηγορούνται για απάτη σε βάρος του Δημοσίου για ποσό που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Μεταξύ των πλημμελημάτων περιλαμβάνεται και η απάτη.

Ο φερόμενος αρχηγός και το ιστορικό του

Ως αρχηγός του κυκλώματος φέρεται ο 58χρονος επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος, ο οποίος απασχολεί τη Δικαιοσύνη για περισσότερα από 18 χρόνια. Ο ίδιος φέρεται να χρησιμοποιούσε έξι ψευδώνυμα, όπως «Μεγάλος», «Daddy», «Φίλος», «Boss», «Φάνης» και «Αφεντικό».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, στους τραπεζικούς λογαριασμούς της συζύγου του Άγγελου Γιαννακόπουλου, καθώς και δύο ακόμη προσώπων από το στενό του περιβάλλον, εντοπίστηκαν συνολικά 6 εκατομμύρια ευρώ. Τα ποσά αυτά φέρονται να συνδέονται με δραστηριότητες ξεπλύματος παράνομων εσόδων.

Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος είχε κατηγορηθεί το 2008 για trafficking και είχε καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό με 10 χρόνια φυλάκιση. Νέες μαρτυρίες έκαναν λόγο ότι ο 58χρονος προχωρούσε σε νομιμοποίηση εσόδων και ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος μέσω της εμπορίας αλλοδαπών γυναικών με σκοπό τη σεξουαλική τους εκμετάλλευση.

Οι αστυνομικές αρχές, μετά από καταγγελίες για φοροδιαφυγή στις αρχές του 2026, έστησαν σχεδιασμό για να αποκαλύψουν το μέγεθος των παράνομων δραστηριοτήτων του. Ο «αυτοκράτορας» των φούρνων φέρεται να είχε στήσει 520 εταιρείες, γύρω από τις οποίες είχε τοποθετήσει 300 φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Η δομή της οργάνωσης και η διεθνής της δράση

Οι αστυνομικές αρχές, στην προσπάθειά τους να συμπληρώσουν το παζλ των ερευνών γύρω από τη διαδρομή του χρήματος, ζήτησαν και τη συνδρομή ελεγκτικών μηχανισμών του εξωτερικού. Αυτό οδήγησε στον εντοπισμό οκτώ εταιρειών με ισάριθμους λογαριασμούς στη Βουλγαρία, 47 επιχειρήσεων στην Ιρλανδία και άλλων 20 εταιρειών στο Λουξεμβούργο.

Συνολικά, το κύκλωμα, στο οποίο ηγούνταν ο Άγγελος Γιαννακόπουλος και έχουν συλληφθεί 59 άτομα, φέρεται να διέθετε 75 τραπεζικούς λογαριασμούς σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Οι λογαριασμοί αυτοί χρησιμοποιούνταν για να διευκολύνουν τις παράνομες δραστηριότητες και το ξέπλυμα του «μαύρου» χρήματος.

Για την απόκρυψη των χρημάτων, το κύκλωμα χρησιμοποιούσε τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, οι οποίοι ήταν συνδεδεμένοι με τα POS των καταστημάτων. Στη συνέχεια, τα χρήματα μεταφέρονταν σε εταιρείες που διαχειρίζονταν υψηλά μέλη του κυκλώματος και τα εμφάνιζαν ως έσοδα από το εξωτερικό, προχωρώντας σε αγορές ακινήτων, εκτάσεων, οχημάτων και επενδυτικών πακέτων.

Η δικαστική διαδικασία

Οι 59 συλληφθέντες οδηγήθηκαν την Δευτέρα (26/10) ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή. Εκεί ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.

Λόγω του μεγάλου πλήθους των συλλήψεων, δύο επίκουροι ανακριτές θα συνδράμουν την ανακριτική διαδικασία, προκειμένου να διεκπεραιωθεί ο όγκος της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit, Topontiki