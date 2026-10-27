Εισαγγελική πρόταση για έγγραφα Κομισιόν στη δίκη των Τεμπών, επιφυλάξεις για μάρτυρες γενικούς γραμματείς

Στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, η εισαγγελέας πρότεινε να προσκομιστούν εντός 30 ημερών έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την ελληνική κυβέρνηση, τα οποία αφορούν την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Το αίτημα έγινε δεκτό, ενώ παράλληλα η εισαγγελέας επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί για την κλήση γενικών γραμματέων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ως μαρτύρων. Η διαδικασία περιλάμβανε επίσης συγκλονιστικές καταθέσεις από επιβάτες και συγγενείς θυμάτων της σύγκρουσης.

Έγγραφα της Κομισιόν για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων

Η εισαγγελέας πρότεινε την προσκόμιση εγγράφων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την ελληνική κυβέρνηση, τα οποία σχετίζονται με την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Το αίτημα αυτό, που υποβλήθηκε από τον συνήγορο υποστήριξης της κατηγορίας, Λουκά Αποστολίδη, κρίθηκε εύλογο και έγινε δεκτό από το δικαστήριο.

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να διαβιβαστούν εντός προθεσμίας 30 ημερών. Τα έγγραφα αυτά καλύπτουν την περίοδο από το 2016 έως και το 2026, παρέχοντας στοιχεία για την κατάσταση της ασφάλειας των σιδηροδρόμων κατά την εν λόγω δεκαετία.

Το ζήτημα των γενικών γραμματέων ως μαρτύρων

Αναφορικά με ένα δεύτερο αίτημα, που αφορούσε την κλήση ως μαρτύρων των γενικών γραμματέων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της περιόδου 2016-2023, η εισαγγελέας επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί. Η απόφασή της αναμένεται μετά την κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου.

Η εισαγγελέας εξήγησε ότι οι συγκεκριμένοι γενικοί γραμματείς απέκτησαν την ιδιότητα του κατηγορουμένου κατά τη διάρκεια της κύριας ανάκρισης από τον ειδικό εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη. Μετά την παραπομπή του πρώην υπουργού Κώστα Αχ. Καραμανλή στο Δικαστικό Συμβούλιο, οι φάκελοί τους διαβιβάστηκαν στον Άρειο Πάγο, με τους ίδιους να έχουν πλέον την ιδιότητα του συμμέτοχου.

Χαρακτήρισε πρόωρο το αίτημα για την κλήση τους ως μαρτύρων, επισημαίνοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να παραβιαστούν το δικαίωμα σιωπής και το δικαίωμα μη αυτοενοχοποίησης. Από την πλευρά του, ο κ. Αποστολίδης σχολίασε ότι «δεν υπάρχει η δικονομική ιδιότητα του κατηγορουμένου».

Συγκλονιστικές καταθέσεις επιβατών και συγγενών

Πριν από την εισαγγελική πρόταση, κατέθεσαν τρεις επιβάτες και δύο συγγενείς θυμάτων, περιγράφοντας τις στιγμές της τραγωδίας και τις επιπτώσεις της. Μεταξύ αυτών ήταν ο Στυλιανός Κουκαριώτης, αδελφός της Ευαγγελίας Ντος Σάντος και της Χρυσής Κουκαριώτου.

Ο κ. Κουκαριώτης δήλωσε ότι δεν επιδιώκει εκδίκηση, αλλά την τιμωρία των υπευθύνων σύμφωνα με τον νόμο και την κρίση του δικαστηρίου. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της λήψης μέτρων ώστε να μην επαναληφθεί μια αντίστοιχη τραγωδία στο μέλλον.

Οι μαρτυρίες των επιβατών για τη σύγκρουση

Στη συνέχεια κατέθεσαν η Τριανταφυλλιά Κουτσιάλα και η Ανθή Βάσσου, οι οποίες επέβαιναν στο δεύτερο βαγόνι της επιβατικής αμαξοστοιχίας όταν αυτή συγκρούστηκε με την εμπορική. Οι δύο γυναίκες περιέγραψαν λεπτομερώς τις στιγμές μετά την σύγκρουση.

Η κ. Κουτσιάλα περιέγραψε ότι μετά τον θόρυβο, το βαγόνι μετατράπηκε σε ένα χάος από συντρίμμια και λαμαρίνες. Οι δύο γυναίκες κατάφεραν να βγουν από το βαγόνι, το οποίο είχε γείρει στο πλάι, πηδώντας από ένα σπασμένο παράθυρο πάνω σε βαλίτσες που είχαν τοποθετήσει στο έδαφος για να περιορίσουν τον κίνδυνο τραυματισμού.

Και οι δύο μάρτυρες αναφέρθηκαν στη φωτιά που εκδηλώθηκε λίγα λεπτά μετά τη σύγκρουση, στους τραυματίες που αντίκρισαν έξω από τα συντρίμμια, αλλά και στα τραύματα και τις ψυχολογικές επιπτώσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν από το τραγικό γεγονός.

Με πληροφορίες από: Gazzetta