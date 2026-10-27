Ο νομικός εκπρόσωπος του Βαγγέλη Λιόλιου, Χρήστος Τσόλκας, έδωσε το στίγμα της υπερασπιστικής γραμμής του πελάτη του κατά την απολογία του στον ανακριτή, σχετικά με το σκάνδαλο που έχει προκύψει στο ελληνικό μπάσκετ. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Τσόλκας αναφέρθηκε στις αντιδράσεις του Παναθηναϊκού γύρω από τις εξελίξεις της υπόθεσης, εκφράζοντας συγκεκριμένα ερωτήματα.

Οι έλεγχοι και οι φορολογικές δηλώσεις του Βαγγέλη Λιόλιου

Ο κ. Τσόλκας αποκάλυψε αρχικά πως ο πελάτης του, Βαγγέλης Λιόλιος, έχει υποβληθεί σε έλεγχο τέσσερις φορές στο παρελθόν. Σύμφωνα με τον νομικό εκπρόσωπο, σε κανέναν από αυτούς τους ελέγχους δεν έχει βρεθεί το παραμικρό φορολογικό παράπτωμα. Τόνισε επίσης ότι ο κ. Λιόλιος, καθ’ όλα αυτά τα χρόνια, έχει καταβάλει πάνω από 75 εκατομμύρια ευρώ σε φόρους, ποσό που αφορά τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.

Ερωτήματα για τις αντιδράσεις του Παναθηναϊκού

Προς το τέλος της τηλεοπτικής του παρουσίας, ο Χρήστος Τσόλκας άφησε υπονοούμενα σχετικά με τον Παναθηναϊκό, με αφορμή ερώτηση για το πώς βιώνει τις εξελίξεις ως δικηγόρος του βασικού κατηγορούμενου. Ο κ. Τσόλκας δήλωσε ότι παρατηρεί μια αντιπαλότητα μεταξύ κάποιων ΚΑΕ. Αναφέρθηκε επίσης σε μια φωτογραφία που έχει κυκλοφορήσει δημόσια, την οποία, όπως ξεκαθάρισε, δεν έχει δώσει ο ίδιος.

Η συγκεκριμένη φωτογραφία, σύμφωνα με τον νομικό εκπρόσωπο, απεικονίζει τη νομική σύμβουλο του Αμαρουσίου, καθώς και δύο μάρτυρες, να βρίσκονται στο γήπεδο του Παναθηναϊκού σε πολύ προβεβλημένες θέσεις. Ο κ. Τσόλκας υποστήριξε ότι αυτό «ίσως κάτι λέει», εκφράζοντας παράλληλα απορία για το «μεγάλο ενδιαφέρον» που δείχνει ο Παναθηναϊκός για την υπόθεση, δεδομένου ότι το όνομα της ομάδας δεν υπάρχει στη δικογραφία.

Οι δημόσιες συναντήσεις και οι συμμαχίες ομάδων

Ο Χρήστος Τσόλκας ξεκαθάρισε τη θέση του ότι δεν παρακολουθεί μπάσκετ και ότι οι αντιπαλότητες μεταξύ των ομάδων δεν τον αφορούν προσωπικά. Ωστόσο, στο πλαίσιο της υπόθεσης, παρατήρησε ότι κάποιες ομάδες που διαφωνούσαν με τη διοίκηση Λιόλιου έχουν συνασπιστεί. Αυτή η «φιλία» και οι συναντήσεις τους, όπως σημείωσε, γίνονται δημόσια.

Όταν του επισημάνθηκε ότι αυτό μπορεί να σημαίνει πως οι εν λόγω ομάδες δεν έχουν κάτι να κρύψουν, ο κ. Τσόλκας αναρωτήθηκε «όλοι μαζί;». Συνέχισε εκφράζοντας την απορία του για τη σχέση της νομικής συμβούλου του Αμαρουσίου με τους δύο μάρτυρες, θέτοντας το ερώτημα γιατί είναι «παρέα».

Οι πανηγυρισμοί και ο ρόλος της δικαιοσύνης

Σε ερώτημα σχετικά με το αν αυτές οι ομάδες αποφασίζουν για την προφυλάκιση του κ. Λιόλιου και των υπολοίπων, ή αν η δικαιοσύνη είναι αυτή που λαμβάνει τις αποφάσεις, ο Χρήστος Τσόλκας απάντησε με σαφήνεια. Δήλωσε ότι οι ομάδες «πανηγυρίζουν, γιατί κατάφεραν να το κάνουν με επίσημες ανακοινώσεις».

Ο νομικός εκπρόσωπος του Βαγγέλη Λιόλιου έκλεισε τις δηλώσεις του θέτοντας ένα κεντρικό ερώτημα: «Τελικά οι ομάδες το έκαναν ή η δικαιοσύνη; Γιατί πανηγυρίζουν οι ομάδες ότι το έκαναν αυτές;». Με αυτό τον τρόπο, ο κ. Τσόλκας υπογράμμισε την απορία του για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι εξελίξεις και τον ρόλο που διεκδικούν οι ομάδες σε μια υπόθεση που βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης.

Με πληροφορίες από: Athletiko