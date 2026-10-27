Πειθαρχικός έλεγχος για τον αντεισαγγελέα Βασίλη Φλωρίδη μετά το άρθρο «Φλέβα διαφθοράς»

Υπό πειθαρχικό έλεγχο τίθεται ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Βασίλης Φλωρίδης, αδελφός του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη. Η διαδικασία αυτή κινήθηκε μετά τη δημοσιοποίηση άρθρου του με τίτλο «Φλέβα Διαφθοράς στη Δικαιοσύνη», το οποίο προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις στον χώρο της Δικαιοσύνης. Η υπόθεση έχει πλέον διαβιβαστεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας για περαιτέρω διερεύνηση.

Η έναρξη του πειθαρχικού ελέγχου

Η πειθαρχική διαδικασία για τον αντεισαγγελέα Βασίλη Φλωρίδη κινήθηκε μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε το άρθρο του, το οποίο δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της «Καθημερινής». Η υπόθεση διαβιβάστηκε στον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, Μιχάλη Πικραμένο, από τον υφυπουργό Δικαιοσύνης, Ιωάννη Μπούγα.

Η διαβίβαση από τον υφυπουργό κρίθηκε αναγκαία καθώς ο αρμόδιος για τις πειθαρχικές διαδικασίες υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, είναι αδελφός του αντεισαγγελέα. Ο πρόεδρος του ΣτΕ, Μιχάλης Πικραμένος, αναμένεται να εξετάσει τον φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει τόσο το επίμαχο δημοσίευμα όσο και τις ανακοινώσεις που ακολούθησαν από τις δικαστικές ενώσεις και τον Άρειο Πάγο. Στο πλαίσιο του ελέγχου, πρόκειται να οριστεί αντιπρόεδρος του δικαστηρίου, ο οποίος θα αναλάβει τη διενέργεια της πειθαρχικής έρευνας και την αξιολόγηση όλων των δεδομένων και των στοιχείων.

Το επίμαχο άρθρο και οι αιχμές του

Στο άρθρο του, με τίτλο «Φλέβα Διαφθοράς στη Δικαιοσύνη», ο Βασίλης Φλωρίδης διατυπώνει σαφείς αιχμές για τον χειρισμό μιας συγκεκριμένης δικαστικής υπόθεσης στην οποία είχε συμμετάσχει ο ίδιος. Στο κείμενό του, κάνει λόγο για φαινόμενα διαφθοράς από δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς.

Ο αντεισαγγελέας αναφέρει συγκεκριμένα ότι στην υπόθεση αυτή, την οποία είχε χειριστεί στον Άρειο Πάγο, υπήρξε κατασκευή στοιχείων και αστήρικτη παραπομπή κατηγορουμένων. Μεταξύ των προσώπων που παραπέμφθηκαν, περιλαμβάνονταν και υψηλόβαθμοι αστυνομικοί. Η ίδια υπόθεση σχετιζόταν, μεταξύ άλλων, με συγγενικό πρόσωπο εν ενεργεία υπουργού.

Οι αντιδράσεις και η θέση του αντεισαγγελέα

Η δημοσιοποίηση του άρθρου «Φλέβα Διαφθοράς στη Δικαιοσύνη» προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον χώρο της Δικαιοσύνης και όχι μόνο. Ο ίδιος ο Βασίλης Φλωρίδης, σε δηλώσεις του, έχει τονίσει ότι σκοπός του άρθρου του ήταν να αναδείξει τα φαινόμενα διαφθοράς.

Επιπλέον, ο αντεισαγγελέας έχει ζητήσει να κινηθεί πειθαρχικός έλεγχος για τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς που χειρίστηκαν την υπόθεση την οποία αναδεικνύει στο άρθρο του. Ωστόσο, στην παρέμβασή του, δεν κατονομάζει τους εμπλεκόμενους σε αυτή την υπόθεση.

Αποσπάσματα από τη «Φλέβα Διαφθοράς»

Στο άρθρο του, ο Βασίλης Φλωρίδης αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Για τη διαφθορά στις σύγχρονες κοινωνίες γράφηκαν πολλά. Ομως σε κάποιες απ’ αυτές φαίνεται ότι ακόμη δεν έγινε κατανοητός ο βασικός λόγος που πρέπει να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά: Οτι η διαφθορά διαβρώνει ευθέως τη νομιμοποίηση της κρατικής εξουσίας. Συνεπώς υπονομεύει στην ουσία την πεποίθηση των πολιτών ότι οι κανόνες εφαρμόζονται αμερόληπτα, άρα και την ίδια την εμπιστοσύνη τους.»

«Απ’ ό,τι φαίνεται η χώρα μας είναι μια από αυτές. Δυστυχώς, δεν έγινε αντιληπτό από όλους όσοι ασκούν συνταγματικές αρμοδιότητες, ότι όταν ο πολίτης πιστέψει ότι οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται με βάση το δίκαιο αλλά με ιδιωτικά συμφέροντα, τότε η υπακοή στον νόμο παύει να στηρίζεται σε πίστη αλλά μεταμορφώνεται σε εξαναγκαστική συμμόρφωση υπό τον φόβο των κυρώσεων. Οι κοινωνίες επηρεάζονται ύπουλα αφού σιγά σιγά αυτό γίνεται κανονικότητα με αποτέλεσμα να κλονίζεται η ισονομία. Μαθαίνουμε τελικά να ζούμε με λιγότερη δικαιοσύνη χωρίς να αντιδρούμε.»

«Στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης, η διαφθορά επηρεάζει την ίδια την αξιοπιστία της. Ακόμη και μεμονωμένες υποθέσεις εάν φανούν ατιμώρητες ή «καλυμμένες», γεννούν στους πολίτες την αίσθηση πως το σύστημα δεν λειτουργεί ισότιμα. Η νομιμοποίηση περνάει μέσα από την εμπιστοσύνη ότι οι κανόνες της δικονομίας και οι εγγυήσεις που αυτή παρέχει, τηρούνται σταθερά. Αλλιώς κάθε απόφαση μοιάζει ως προϊόν ισχύος και όχι δικαίου. Οταν ριζώνει η ιδέα πως μια σκοπιμότητα μπορεί να υπερισχύσει της αλήθειας, ο πολίτης αρχίζει να θεωρεί ασφαλέστερη την προσωπική διασύνδεση από τη θεσμική θωράκιση.»

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis