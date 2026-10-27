Λαύριο: Σκύλος «ξετρύπωσε» 18 κιλά κοκαΐνης, αξίας άνω του 1,3 εκατ. ευρώ – Χειροπέδες σε 43χρονο Βρετανό

Σημαντική επιτυχία σημείωσαν τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος στην καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, εντοπίζοντας και κατασχέζοντας περισσότερα από 18 κιλά κοκαΐνης στο λιμάνι του Λαυρίου. Η στοχευμένη επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών, οδήγησε στη σύλληψη ενός 43χρονου Βρετανού υπηκόου. Το προσδοκώμενο παράνομο όφελος από τη διακίνηση της κατασχεθείσας ποσότητας ναρκωτικών εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,3 εκατομμύριο ευρώ.

Η επιχείρηση του λιμενικού σώματος

Η επιχείρηση οργανώθηκε από στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά. Οι ενέργειες αυτές βασίστηκαν σε αξιοποίηση πληροφοριών που προήλθαν από τη Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Η συνεργασία των υπηρεσιών οδήγησε σε ένα μεγάλο χτύπημα κατά της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στελέχη της Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά εντόπισαν τον 43χρονο αλλοδαπό να οδηγεί ένα επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο έφερε ξένες πινακίδες κυκλοφορίας. Το όχημα είχε εισέλθει στον εμπορικό λιμένα Λαυρίου, γεγονός που κινητοποίησε τις αρχές για περαιτέρω έλεγχο. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, επιστρατεύτηκε ένας ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών, ο οποίος έδωσε θετική ένδειξη για την ύπαρξη παράνομων ουσιών.

Ο εντοπισμός των ναρκωτικών

Μετά τη θετική ένδειξη του σκύλου, ο οδηγός και το όχημα μεταφέρθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του κεντρικού λιμένα Πειραιά, προκειμένου να διενεργηθεί ενδελεχής έρευνα. Εκεί, τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος προχώρησαν σε λεπτομερή εξέταση του αυτοκινήτου, αποκαλύπτοντας την κρυψώνα των ναρκωτικών. Συνολικά, εντοπίστηκαν 127 πλαστικές συσκευασίες κοκαΐνης.

Οι συσκευασίες αυτές ήταν επιμελώς κρυμμένες σε δύο διαφορετικά σημεία του αυτοκινήτου. Ένα μέρος της ποσότητας βρέθηκε στους θόλους του χώρου αποσκευών, ενώ το υπόλοιπο ήταν τοποθετημένο σε μια ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη. Αυτή η κρύπτη βρισκόταν κάτω από τον κύριο αποθηκευτικό χώρο του αυτοκινήτου και άνοιγε μέσω ενός ειδικού, συγκαλυμμένου κουμπιού, το οποίο δεν αποτελούσε μέρος της αρχικής κατασκευής του οχήματος, υποδεικνύοντας προσεκτικό σχεδιασμό για τη μεταφορά των ναρκωτικών.

Η κατάσχεση και η αξία

Το συνολικό μεικτό βάρος των 127 πλαστικών συσκευασιών κοκαΐνης ανήλθε στα 18 κιλά και 113 γραμμάρια. Η ποσότητα αυτή κατασχέθηκε άμεσα από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, το οποίο διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση. Εκτός από τα ναρκωτικά, κατασχέθηκαν επίσης το επιβατικό αυτοκίνητο με τις ξένες πινακίδες κυκλοφορίας, καθώς και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας που βρέθηκε στην κατοχή του 43χρονου Βρετανού.

Οι κατασχεθείσες ναρκωτικές ουσίες πρόκειται να αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για περαιτέρω ανάλυση και επιβεβαίωση της σύστασής τους. Το προσδοκώμενο παράνομο όφελος από τη διακίνηση αυτής της μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,3 εκατομμύριο ευρώ, αναδεικνύοντας το μέγεθος του χτυπήματος που δέχτηκε το κύκλωμα διακίνησης.

Δήλωση του υπουργού ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής

Στην επιτυχία της επιχείρησης αναφέρθηκε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ. Ο υπουργός συνεχάρη θερμά τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για τον επαγγελματισμό τους και την επιτυχή έκβαση της επιχείρησης. Τόνισε τη σημασία του έργου τους και την αδιάλειπτη στήριξη της Πολιτείας στις προσπάθειές τους κατά του οργανωμένου εγκλήματος και της διακίνησης ναρκωτικών.

Ο Βασίλης Κικίλιας υπογράμμισε τη δέσμευση της Πολιτείας στον αγώνα κατά των ναρκωτικών, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Στηρίζουμε καθημερινά τις γυναίκες και τους άνδρες του Λιμενικού στον αγώνα κατά των ναρκωτικών. Για την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία των παιδιών μας». Η δήλωση αυτή αναδεικνύει την προτεραιότητα που δίνεται στην προστασία της κοινωνίας από τις επιπτώσεις των ναρκωτικών ουσιών.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit