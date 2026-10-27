Πύργος: Μια νεκρή και τρεις τραυματίες σε σφοδρή μετωπική σύγκρουση

Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και τρία ακόμη άτομα τραυματίστηκαν, τα δύο σοβαρά, σε σφοδρή μετωπική σύγκρουση που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στον Πύργο. Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα στην οδό Κατακόλου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών και των σωστικών συνεργείων. Η σύγκρουση αφορούσε δύο αυτοκίνητα, με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη να αποτελούν αντικείμενο έρευνας από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Τραγωδία στην οδό Κατακόλου

Το μεσημέρι της Τρίτης, η ηρεμία της οδού Κατακόλου στον Πύργο διακόπηκε από μια σφοδρή μετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων. Το δυστύχημα είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό μιας γυναίκας, ενώ τρία ακόμη άτομα τραυματίστηκαν, προκαλώντας άμεσα την κινητοποίηση των αρχών. Το σημείο της σύγκρουσης μετατράπηκε σε πεδίο επιχείρησης για την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το ΕΚΑΒ.

Η ένταση της σύγκρουσης ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, όπως μαρτυρούν οι συνέπειες. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για μετωπική σύγκρουση, γεγονός που υποδηλώνει την σφοδρότητα του συμβάντος. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό αυτό περιστατικό, προκειμένου να διαλευκανθούν όλα τα δεδομένα.

Η επιχείρηση διάσωσης και οι τραυματίες

Μετά την ειδοποίηση για το δυστύχημα, στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι πυροσβέστες ανέλαβαν τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων από τα δύο οχήματα, έργο που απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή και εξειδικευμένο εξοπλισμό λόγω των σοβαρών παραμορφώσεων στα αυτοκίνητα. Η επιχείρηση διάσωσης ήταν κρίσιμη για την παροχή βοήθειας στους τραυματίες.

Η γυναίκα οδηγός του ενός οχήματος ανασύρθηκε από τους πυροσβέστες και τους διασώστες του ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις της. Δυστυχώς, διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Στο δεύτερο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο γυναίκες, οι οποίες υπέστησαν σοβαρά τραύματα και χρειάστηκε να μεταφερθούν άμεσα σε νοσοκομείο. Ελαφρά τραυματισμένος είναι και ο οδηγός του δεύτερου οχήματος, ο οποίος επίσης έλαβε τις πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκε για περαιτέρω εξετάσεις.

Διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος

Η προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος έχει ανατεθεί στο Τμήμα Τροχαίας Πύργου. Οι αξιωματικοί της τροχαίας βρίσκονται στο σημείο από την πρώτη στιγμή, συλλέγοντας στοιχεία και καταγράφοντας τις συνθήκες της σύγκρουσης. Ένα από τα βασικά σημεία της έρευνας είναι να προσδιοριστεί ποιο από τα δύο αυτοκίνητα εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, οδηγώντας στη μοιραία μετωπική σύγκρουση.

Η διαδικασία της προανάκρισης περιλαμβάνει την εξέταση των ιχνών στο οδόστρωμα, την κατάθεση μαρτύρων, εφόσον υπάρχουν, καθώς και την αξιολόγηση των ζημιών στα οχήματα. Στόχος είναι η πλήρης διαλεύκανση των συνθηκών που οδήγησαν σε αυτή την τραγική κατάληξη, ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τις αιτίες του δυστυχήματος και τις ενδεχόμενες ευθύνες.

Η κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων

Η άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων ήταν καθοριστική για την αντιμετώπιση της κατάστασης μετά τη σφοδρή σύγκρουση. Εκτός από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το ΕΚΑΒ, στο σημείο έσπευσαν και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών και τη διευκόλυνση του έργου των σωστικών συνεργείων και των ερευνητών της τροχαίας. Η παρουσία όλων των υπηρεσιών ήταν απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή των επιχειρήσεων.

Το Τμήμα Τροχαίας Πύργου συνεχίζει τις ενέργειες για την ολοκλήρωση της προανάκρισης, συλλέγοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα συμβάλουν στην πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών του δυστυχήματος. Η τραγωδία αυτή αναδεικνύει για άλλη μια φορά την ανάγκη για προσοχή και τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki