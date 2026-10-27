Ο Βαγγέλης Λιόλιος αρνείται τις κατηγορίες για τους στημένους αγώνες και παραδέχεται καταγραφές

Ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλης Λιόλιος, υπέβαλε απολογητικό υπόμνημα ενώπιον του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση των καταγγελλόμενων στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ. Στο υπόμνημά του, ο κ. Λιόλιος αρνείται τις 49 πράξεις που του αποδίδονται, χαρακτηρίζοντας το κατηγορητήριο «αόριστο, αναπόδεικτο» και κάνοντας λόγο για εκβιασμό. Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι οι συναντήσεις στο γραφείο του στην Ομοσπονδία μπορούσαν να καταγράφονται με ήχο και εικόνα.

Η υπερασπιστική γραμμή του πρώην προέδρου

Ο Βαγγέλης Λιόλιος, στο απολογητικό του υπόμνημα, αρνείται κατηγορηματικά τις 49 πράξεις που του αποδίδονται στην υπόθεση των στημένων αγώνων. Στο πλαίσιο της υπερασπιστικής του γραμμής, φέρεται να υποστηρίζει ότι υπάρχει οργανωμένη προσπάθεια προσωπικής και επαγγελματικής του εξόντωσης, ενώ κάνει λόγο για εκβιασμό. Ο ίδιος χαρακτηρίζει το κατηγορητήριο «αόριστο» και «αναπόδεικτο».

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται, ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ αμφισβητεί την αξιοπιστία των μαρτυρικών καταθέσεων και θέτει ζητήματα ως προς την πληρότητα του αποδεικτικού υλικού. Υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει καμία συγκεκριμένη δική του ενέργεια που να συνδέεται με παρέμβαση στη διαιτησία ή αλλοίωση αγώνων. Φέρεται να δηλώνει χαρακτηριστικά: «Δεν έχω απολύτως καμία εμπλοκή, συμμετοχική πολλώ μάλλον αυτουργική».

Επιπλέον, ο κ. Λιόλιος φέρεται να υποστηρίζει ότι η εμπλοκή του στην υπόθεση εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια απομάκρυνσής του από την ηγεσία της ΕΟΚ, καθώς και σε πλήγμα της προσωπικής και επιχειρηματικής του δραστηριότητας.

Η συνάντηση με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Αμαρουσίου

Κεντρική θέση στην επιχειρηματολογία του Βαγγέλη Λιόλιου κατέχει μια συνάντηση που, σύμφωνα με την περιγραφή του, πραγματοποιήθηκε στις 14 Απριλίου 2026 στα γραφεία της ΕΟΚ. Στη συνάντηση αυτή ήταν παρών ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Αμαρουσίου, Δήμος Στασινόπουλος.

Κατά την εκδοχή που φέρεται να παρουσιάζει ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας, η συζήτηση αφορούσε την αγωνιστική πορεία του Αμαρουσίου και τη διαιτητική αντιμετώπιση της ομάδας. Ο κ. Στασινόπουλος φέρεται να εξέφρασε παράπονα για τη διαιτησία, επικαλούμενος παράλληλα την οικονομική επένδυσή του στην ΚΑΕ. Σύμφωνα με το υπόμνημα, ο κ. Στασινόπουλος φέρεται να είπε: «Έχω βάλει ένα εκατομμύριο. Εγώ γιατί να το χάσω;».

Στη συνέχεια, κατά τους ισχυρισμούς του κ. Λιόλιου, η συζήτηση επεκτάθηκε σε προσωπικά μηνύματα που είχε ανταλλάξει ο ίδιος με τον προπονητή Ηλία Παπαθεοδώρου, κατά την περίοδο που εκείνος εργαζόταν στον Προμηθέα Πατρών. Όταν ο κ. Λιόλιος φέρεται να ρώτησε τον συνομιλητή του πώς είχε αποκτήσει γνώση των συγκεκριμένων μηνυμάτων, εκείνος φέρεται να απάντησε «Ο Ηλίας».

Η παραδοχή για τις καταγραφές συνομιλιών

Μέσα από το απολογητικό του υπόμνημα, ο Βαγγέλης Λιόλιος προχώρησε σε μια παραδοχή, αποκαλύπτοντας ότι οι συναντήσεις στο γραφείο του στην Ομοσπονδία μπορούσαν να καταγράφονται όχι μόνο σε βίντεο, αλλά και με ήχο. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η καταγραφή γινόταν νόμιμα, επικαλούμενος την ύπαρξη καμερών ασφαλείας και προειδοποιητικής σήμανσης στον χώρο.

Συγκεκριμένα, ο Ευάγγελος Λιόλιος επικαλείται μια καταγεγραμμένη συνομιλία του με τον μεγαλομέτοχο της ΚΑΕ Αμαρουσίου, Δήμο Στασινόπουλο, κατά τη συνάντησή τους στις 14 Απριλίου 2026. Όπως αναφέρει ο ίδιος, ολόκληρη η 15λεπτη συνάντηση καταγράφηκε με ήχο και εικόνα από τις κάμερες ασφαλείας του γραφείου του, υποστηρίζοντας ότι η καταγραφή έγινε νόμιμα, καθώς υπήρχε εμφανής κάμερα και σχετική προειδοποιητική σήμανση.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Οδηγία 1/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η καταγραφή ήχου από συστήματα βιντεοεπιτήρησης για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται κατά κανόνα, με ελάχιστες και αυστηρά οριοθετημένες εξαιρέσεις.

Η κόντρα με το Μαρούσι και η καταγγελία διαιτητή

Στο υπόμνημά του, ο κ. Λιόλιος αναφέρει ότι η κόντρα με την ηγεσία της ΚΑΕ Μαρούσι είχε ξεκινήσει ήδη από τον Δεκέμβριο του 2025. Επικαλείται μάλιστα οπτικοακουστικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της Ομοσπονδίας, κάνοντας λόγο για σκευωρία που στήθηκε σε βάρος του.

Σύμφωνα με όσα επίσης ανέφερε στο υπόμνημά του, από τα επίσημα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ (Συνεδρίαση 22/11-12-2025), ο διαιτητής Στέφανος Μαγκλογιάννης κατήγγειλε εγγράφως ότι την επομένη του αγώνα Περιστέρι – Μαρούσι (6/12/2025) δέχθηκε στο WhatsApp δύο απειλητικά μηνύματα. Τα μηνύματα αυτά, κατά την καταγγελία, προέρχονταν από το προσωπικό κινητό τηλέφωνο του Δήμου Στασινόπουλου.

Η αντίδραση της ΕΟΚ στην καταγγελία αυτή ήταν άμεση και ομόφωνη. Η Ομοσπονδία προχώρησε στην παραπομπή της υπόθεσης στον Αθλητικό Εισαγγελέα.

Η προσωρινή κράτηση του Βαγγέλη Λιόλιου

Μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή, ο Βαγγέλης Λιόλιος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης των δικαστικών αρχών για την προφυλάκισή του, κρίθηκε ότι, αν αφεθεί ελεύθερος, είναι «πολύ πιθανό να διαπράξει και άλλα εγκλήματα», χωρίς να αρκεί οποιοσδήποτε περιοριστικός όρος.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos