Ακυρώθηκε η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στον Άγιο Δημήτριο λόγω κακοκαιρίας

Ο δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοίνωσε την ακύρωση της μαθητικής παρέλασης για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου. Η απόφαση ελήφθη λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας που προβλέπεται για την περιοχή της Αττικής. Παρόλα αυτά, η προγραμματισμένη δοξολογία στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου θα διεξαχθεί κανονικά, με την παρουσία των σημαιοφόρων από κάθε σχολείο.

Η απόφαση για την ακύρωση της παρέλασης

Ο δήμος Αγίου Δημητρίου γνωστοποίησε τη ματαίωση της παρέλασης, τονίζοντας ότι η απόφαση βασίστηκε στην προτεραιότητα της ασφάλειας. Συγκεκριμένα, η μέριμνα για την προστασία των μαθητών, των λοιπών συμμετεχόντων και των πολιτών αποτέλεσε τον κύριο γνώμονα για την ενέργεια αυτή.

Έτσι, η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου θα εορταστεί φέτος στον Άγιο Δημήτριο χωρίς το καθιερωμένο παρελασιακό μέρος, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που αναμένονται στην Αττική.

Τι θα ισχύσει για τους εορτασμούς

Παρά την ακύρωση της παρέλασης, οι υπόλοιπες εκδηλώσεις του εορτασμού θα πραγματοποιηθούν όπως είχαν προγραμματιστεί. Στην ίδια ανακοίνωση του δήμου διευκρινίζεται ότι η δοξολογία στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου θα διεξαχθεί κανονικά.

Επιπλέον, οι σημαιοφόροι από κάθε σχολείο καλούνται να προσέλθουν στην προκαθορισμένη ώρα, τηρώντας το πρόγραμμα του εορτασμού της επετείου.

Το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ

Η απόφαση του δήμου Αγίου Δημητρίου έρχεται σε συνέχεια του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). Σύμφωνα με αυτό το δελτίο, για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Το δελτίο της ΕΜΥ αναφέρει επίσης την πιθανότητα για τοπικές χαλαζοπτώσεις, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη για προληπτικά μέτρα και προσοχή από τους πολίτες.

Κινητοποίηση της Πολιτικής Προστασίας

Στο πλαίσιο της επικείμενης κακοκαιρίας, η Πολιτική Προστασία έχει θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τον κρατικό μηχανισμό. Αυτό υποδηλώνει την ετοιμότητα των αρχών για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Ειδικότερα για την περιοχή της Αττικής, έχει ενεργοποιηθεί κατάσταση κινητοποίησης με τον κωδικό «Red Code», υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης και την ανάγκη για επαγρύπνηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr