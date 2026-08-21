Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι περικυκλώθηκαν από αγέλη αγριογούρουνων στις Συκιές

Τον τρόμο βίωσε μια παρέα ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τρίτης 18 Αυγούστου, όταν μια αγέλη αγριογούρουνων, ανάμεσά τους και μεγάλα σε μέγεθος ζώα, τους περικύκλωσε σε παρκάκι. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή των Συκεών, πλησίον του περιφερειακού, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών. Τα παιδιά, εγκλωβισμένα από τα ζώα, κάλεσαν σε βοήθεια την Άμεση Δράση, δηλώνοντας αδυναμία διαφυγής.

Η στιγμή του εγκλωβισμού

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το thesspost, όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Τρίτης 18 Αυγούστου. Τα ανήλικα βρίσκονταν σε ένα παρκάκι στην περιοχή των Συκεών, το οποίο βρίσκεται κοντά στον περιφερειακό δρόμο της Θεσσαλονίκης. Ξαφνικά, είδαν μια αγέλη από αγριογούρουνα να τους πλησιάζει απειλητικά. Η αγέλη περιλάμβανε και μεγάλα σε μέγεθος ζώα, γεγονός που ενέτεινε τον φόβο των παιδιών.

Οι ανήλικοι βρέθηκαν σε κατάσταση πανικού, καθώς τα ζώα τους είχαν περικυκλώσει, καθιστώντας αδύνατη την άμεση διαφυγή τους. Τότε, χωρίς δεύτερη σκέψη, κάλεσαν άμεσα την Άμεση Δράση, περιγράφοντας την επικίνδυνη κατάσταση στην οποία είχαν περιέλθει και υποστηρίζοντας ότι δεν είχαν τρόπο να απομακρυνθούν με ασφάλεια.

Η επέμβαση της αστυνομίας

Μετά την κλήση των ανηλίκων, αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο του περιστατικού στις Συκιές. Ωστόσο, κατά την άφιξή τους, διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά είχαν ήδη μετακινηθεί από το παρκάκι. Επιπλέον, δεν ανταποκρίνονταν στις επανειλημμένες κλήσεις που δέχονταν από το τηλεφωνικό κέντρο του 100, γεγονός που προκάλεσε αρχική ανησυχία στις αρχές.

Παρά την αρχική δυσκολία στον εντοπισμό τους, οι ανήλικοι εντοπίστηκαν τελικά από τις αστυνομικές δυνάμεις λίγο αργότερα. Αφού διασφαλίστηκε η ασφάλειά τους, μεταφέρθηκαν σε ένα ασφαλές σημείο, τερματίζοντας έτσι την απρόσμενη και τρομακτική τους περιπέτεια με την αγέλη των αγριογούρουνων.

Πληθαίνουν οι εμφανίσεις αγριογούρουνων

Το περιστατικό με την περικύκλωση των ανηλίκων από αγριογούρουνα δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός στην περιοχή. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν πληθύνει οι καταγγελίες από κατοίκους των Συκεών σχετικά με τις βραδινές «επιδρομές» της αγέλης. Οι συχνές εμφανίσεις των ζώων έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα αναστάτωσης και φόβου στην τοπική κοινωνία.

Χαρακτηριστικό είναι ότι μόλις μία ημέρα πριν από το συμβάν με τους ανήλικους, η ίδια αγέλη αγριογούρουνων είχε εμφανιστεί σε δρόμο που βρίσκεται ανάμεσα σε αρκετές πολυκατοικίες στις Συκιές. Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με το πρόσφατο περιστατικό, εντείνει την ανησυχία των κατοίκων για την ασφάλειά τους και την ανεξέλεγκτη παρουσία των άγριων ζώων σε αστικές περιοχές.

Έκκληση του δημάρχου για παρέμβαση της πολιτείας

Ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση και ζητά την άμεση παρέμβαση της πολιτείας. «Για άλλη μία φορά αγριογούρουνα εμφανίστηκαν στα διοικητικά όρια του δήμου μας προκαλώντας και πάλι τον φόβο, τον τρόμο και την αγανάκτηση μεταξύ των κατοίκων», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Δανιηλίδης, υπογραμμίζοντας την επανάληψη τέτοιων περιστατικών.

Ο δήμαρχος τόνισε περαιτέρω ότι «στη Θεσσαλονίκη και ιδιαίτερα στους δήμους που γειτνιάζουμε με το Σέιχ Σου κάποιοι παίζουν ρώσικη ρουλέτα σε βάρος των πολιτών». Επισήμανε τους κινδύνους που ελλοχεύουν όχι μόνο από αγριογούρουνα, αλλά και από λύκους, φέρνοντας ως παράδειγμα την επίθεση που δέχθηκε ένα 4χρονο κορίτσι στην Πολίχνη, μπροστά στα μάτια των γονιών της. Η δήλωση αυτή αναδεικνύει την κρισιμότητα της κατάστασης και την ανάγκη για λήψη μέτρων.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Reader