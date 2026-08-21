Η προθεσμία για τον «Τουρισμό για Όλους 2026-2027» εκπνέει σήμερα

Σήμερα, Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026, στις 23:59, εκπνέει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027». Το πρόγραμμα, το οποίο είναι αναβαθμισμένο, προβλέπει αυξημένες ενισχύσεις και διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, με στόχο να συμπεριλάβει περισσότερα νοικοκυριά και να δώσει έμφαση σε κοινωνικές ομάδες που έχουν αυξημένες ανάγκες. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους εντός της καθορισμένης προθεσμίας.

Τελευταία ευκαιρία για αιτήσεις

Η σημερινή ημέρα, Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026, αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027». Η προθεσμία λήγει αυστηρά στις 23:59. Οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής πλατφόρμας vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet.

Εναλλακτικά, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορεί να ολοκληρωθεί και με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Σημειώνεται ότι σήμερα μπορούν να υποβάλουν αίτηση όλοι οι πολίτες, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ τους, καθώς η προθεσμία αφορά το σύνολο των δικαιούχων.

Διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και κοινωνικός χαρακτήρας

Το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» έχει ενισχυμένο κοινωνικό χαρακτήρα και προβλέπει σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης. Συγκεκριμένα, για τους άγαμους χωρίς τέκνα, το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τα 19.000 ευρώ στα 21.000 ευρώ. Αντίστοιχα, για τους έγγαμους χωρίς παιδιά, το όριο διαμορφώνεται πλέον στα 33.000 ευρώ, από 31.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως.

Ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί για τις πολύτεκνες οικογένειες. Τα ανώτατα εισοδηματικά όρια επεκτείνονται σημαντικά, καθώς αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο για μονογονείς και οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα τέκνα, χωρίς να υπάρχει ανώτερο όριο. Επιπλέον, οι κληρωθέντες δικαιούχοι όλων των κατηγοριών, οι οποίοι έχουν τέσσερα και περισσότερα προστατευόμενα τέκνα, θα λάβουν πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ ανά τέκνο. Για πρώτη φορά, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) σε ποσοστό 67% και άνω, καθώς και οικογένειες με τέκνα ΑμεΑ, εντάσσονται στο πρόγραμμα χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο.

Στόχοι του προγράμματος και φάσεις υλοποίησης

Το αναβαθμισμένο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» στοχεύει στην τόνωση του εσωτερικού τουρισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και τη διάχυση της επισκεψιμότητας στο χώρο και στο χρόνο. Στο πλαίσιο αυτό, το 70% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος κατευθύνεται σε διακοπές που θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο. Προβλέπονται επίσης αυξημένα ποσά ενίσχυσης για τους χειμερινούς και τους πλάγιους μήνες.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2027. Η δεύτερη φάση θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027. Για τη δεύτερη φάση δεν θα διεξαχθεί νέα κλήρωση, καθώς οι ωφελούμενοι θα αντληθούν απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας, η κλήρωση της οποίας πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2026.

Πληροφορίες και συνεργαζόμενοι φορείς

Αναλυτικές πληροφορίες για τα κριτήρια συμμετοχής στο πρόγραμμα, καθώς και ενημέρωση των δυνητικών ωφελούμενων, παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου του Προγράμματος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Υποστήριξης του Προγράμματος, κατά τις ώρες 09:00 - 17:00, στον τηλεφωνικό αριθμό 210 2150231.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Φορέας υλοποίησης του προγράμματος είναι η Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ.

Με πληροφορίες από: Reader, Newsbeast