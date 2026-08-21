Επιστρέφουν οι αδειούχοι του Αυγούστου, ανάσα στο λιμάνι του Πειραιά με περιορισμένη κίνηση

Οι καλοκαιρινές διακοπές φτάνουν στο τέλος τους για την πλειονότητα των αδειούχων του Αυγούστου, όπως μαρτυρά η εικόνα που καταγράφεται στο λιμάνι του Πειραιά. Η κίνηση των επιβατών είναι πλέον περιορισμένη, σηματοδοτώντας μια σαφή αλλαγή σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες.

Συγκεκριμένα, το λιμάνι παρουσιάζει μια αποσυμφορημένη όψη, κάτι που δεν θυμίζει σε τίποτα τις μεγάλες ουρές και την αυξημένη κίνηση που επικρατούσε κατά την περίοδο αιχμής των αναχωρήσεων.

Η τρέχουσα εικόνα στο λιμάνι του Πειραιά

Για σήμερα, έχουν προγραμματιστεί συνολικά 22 δρομολόγια πλοίων, τα οποία κατευθύνονται προς διάφορους νησιωτικούς προορισμούς, όπως οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη. Ωστόσο, η επιβατική κίνηση είναι εμφανώς μειωμένη, καθώς δεν παρατηρείται η ένταση και ο συνωστισμός των προηγούμενων εβδομάδων.

Αυτή η αποσυμφόρηση στο λιμάνι είναι αισθητή, προσφέροντας μια «ανάσα» σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, όπου οι αναχωρήσεις και οι αφίξεις ήταν ιδιαίτερα αυξημένες, με χιλιάδες επιβάτες να διακινούνται καθημερινά.

Δεδομένα επιβατικής κίνησης των προηγούμενων ημερών

Ενδεικτικά της τάσης που παρατηρείται, χθες αναχώρησαν από το λιμάνι του Πειραιά περίπου 15.000 επιβάτες, με προορισμό διάφορα νησιά του Αιγαίου. Παράλληλα, περίπου 8.000 άτομα ταξίδεψαν προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού, παρουσιάζοντας μια μικρή αύξηση της κίνησης σε σύγκριση με τις αμέσως προηγούμενες ημέρες.

Γενικότερα, η μεγαλύτερη κίνηση παρατηρείται στα πλοία που κατευθύνονται προς την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο. Αυτή η κίνηση αφορά κυρίως τις επιστροφές επιβατών, οι οποίοι ολοκληρώνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές και επιστρέφουν στην πρωτεύουσα.

Οι πρώτες μαζικές επιστροφές των αδειούχων

Η τάση των επιστροφών έγινε ιδιαίτερα εμφανής νωρίς το πρωί, όταν δύο μεγάλα πλοία, το «Νήσος Σάμος» και το «Φαιστός Παλάς», κατέπλευσαν στο λιμάνι του Πειραιά. Και τα δύο πλοία ήταν γεμάτα με επιβάτες που επέστρεφαν από τους προορισμούς των διακοπών τους, φέρνοντας μαζί τους τις τελευταίες εικόνες του καλοκαιριού.

Συγκεκριμένα, οι επιβάτες αυτοί προέρχονταν από τη Σάμο, την Κρήτη και τη Μυτιλήνη, σηματοδοτώντας την αρχή της μαζικής επιστροφής στην Αθήνα, καθώς όλο και περισσότεροι αδειούχοι ολοκληρώνουν την παραμονή τους στα νησιά.

Ο παράγοντας του καύσωνα και οι πιθανές επιπτώσεις

Ωστόσο, το επόμενο Σαββατοκύριακο ενδέχεται να φέρει αλλαγές στην επιβατική κίνηση, καθώς αναμένεται ένα νέο κύμα καύσωνα να πλήξει τη χώρα. Οι θερμοκρασίες προβλέπεται να αγγίξουν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου, ξεκινώντας από σήμερα και διαρκώντας για τις επόμενες ημέρες, δημιουργώντας συνθήκες έντονης ζέστης.

Αυτή η εξέλιξη μπορεί να οδηγήσει αρκετούς κατοίκους της Αθήνας στην απόφαση να παρατείνουν την παραμονή τους εκτός πρωτεύουσας, αναθεωρώντας τα αρχικά τους σχέδια επιστροφής. Όσοι έχουν τη δυνατότητα, ενδέχεται να επιλέξουν να αποφύγουν την παραμονή στην πόλη κατά τη διάρκεια των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται.

Για όσους εργάζονται εξ αποστάσεως, το συγκεκριμένο διάστημα αποτελεί μια καλή ευκαιρία να παραμείνουν σε κάποιον πιο δροσερό προορισμό. Με αυτό τον τρόπο, μπορούν να αποφύγουν τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται στην πρωτεύουσα, συνεχίζοντας τις εργασίες τους από ένα πιο ευχάριστο περιβάλλον.

Με πληροφορίες από: reader.gr