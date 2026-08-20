Ιωάννα Παλιοσπύρου: Νέο ανατριχιαστικό μήνυμα στο Instagram έξι χρόνια μετά την επίθεση

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου, έξι χρόνια μετά την επίθεση με βιτριόλι που άλλαξε τη ζωή της τον Μάιο του 2020, δέχτηκε ένα ανατριχιαστικό μήνυμα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Παρά τις σοβαρές σωματικές και λειτουργικές επιπτώσεις που αντιμετωπίζει, η ίδια επέλεξε να δημοσιοποιήσει το περιεχόμενο του μηνύματος και να απαντήσει με ψυχραιμία. Ο αποστολέας του μηνύματος εξέφραζε την ευχή να επαναληφθεί η επίθεση, όταν η δράστρια αποφυλακιστεί.

Το περιεχόμενο του αισχρού μηνύματος

Ο άγνωστος άνδρας, στον οποίο η Ιωάννα Παλιοσπύρου αναφέρθηκε ως «Δημήτρη», της έστειλε ένα μήνυμα που περιείχε ακραίες εκφράσεις. Μεταξύ άλλων, ο αποστολέας έγραφε: «Πολύ καλά σου έκανε» και «Πόσο θα μου άρεσε να βγει η άλλη απ’ τη φυλακή να σου ρίξει κι άλλο βιτριόλι». Το μήνυμα συνέχιζε με προσωπικές επιθέσεις, αναφέροντας: «Μας το παίζεις και κάποια όλη την ώρα».

Ο ίδιος χρήστης πρόσθετε πως η καταδικασμένη Έφη Κακαράτζουλα «καλά της έκανε και της το έριξε γιατί είναι… «σπαστικιά γυναίκα»». Στο μήνυμα αναφερόταν επίσης: «Μας ζάλισες κορίτσι μου, είναι πολύ σπαστικό συνέχεια να ανεβάζεις πράγματα άσχετα. Απ’ το πρωί μέχρι το βράδυ πράγματα. Κάτσε λίγο στ’ αυγά σου. Ο κόσμος δεν έχει να φάει κι εσύ όλη την ώρα ανεβάζεις. Καλά σου έκανε και σου έριξε βιτριόλι. Φαντάζομαι πριν πως ήσουνα σπαστική γυναίκα, γι’ αυτό σου έριξε βιτριόλι».

Η επίθεση του 2020 και οι επιπτώσεις της

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου δέχτηκε την επίθεση με βιτριόλι τον Μάιο του 2020, ένα γεγονός που άλλαξε ριζικά τη ζωή της. Από τότε, έχει υποβληθεί σε αλλεπάλληλα χειρουργεία και έχει βιώσει τρομερή ψυχική ταλαιπωρία. Παρά τις δυσκολίες, κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια της και να επαναπροσδιορίσει πλήρως τη ζωή της.

Έξι και πλέον χρόνια μετά, η Ιωάννα Παλιοσπύρου αντιμετωπίζει σοβαρές σωματικές και λειτουργικές επιπτώσεις. Ωστόσο, έχει επιδείξει εντυπωσιακή ψυχική δύναμη και ένα χαμόγελο που δείχνει δημόσια. Έχοντας κλείσει τα 40 της χρόνια, εστιάζει στην προσωπική της εξέλιξη, στην εσωτερική της ειρήνη και στην προσφορά προς τον συνάνθρωπο.

Η δημόσια αντίδραση της Ιωάννας Παλιοσπύρου

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου επέλεξε να φέρει το συγκεκριμένο μήνυμα στο φως μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντάς το σε στόρι. Με αυτόν τον τρόπο, αποκάλυψε μία από τις ακραίες επιθέσεις που μπορεί να δεχτεί ένας άνθρωπος πίσω από την ανωνυμία ή την απόσταση που προσφέρουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην επίμαχη ανάρτηση, η Ιωάννα Παλιοσπύρου σχολίασε με ψυχραιμία, απευθυνόμενη στον αποστολέα: «Δημήτρη μου, γιατί έτσι παλικάρι μου; Αν πεθάνω εγώ, θα βελτιωθεί η δική σου ζωή;». Παράλληλα, ζήτησε την γνώμη των ακολούθων της, ρωτώντας τους τι πιστεύουν πως συμβαίνει σε αυτόν τον άνθρωπο, ενώ κάποιοι δείχνουν ενοχλημένοι από τις δημόσιες εμφανίσεις της.

Η ακτιβιστική της δράση και η νομοθετική ρύθμιση

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου έχει εξελιχθεί σε μια δυναμική ακτιβίστρια και σύμβολο ελπίδας, έχοντας καταφέρει να σταθεί ξανά στα πόδια της και να επαναπροσδιορίσει πλήρως τη ζωή της. Η ίδια έχει δείξει μεγάλη προσήλωση στην προσωπική της εξέλιξη, στην εσωτερική της ειρήνη και στην προσφορά προς τον συνάνθρωπο.

Είναι σημαντικό να υπενθυμιστεί πως με δική της προτροπή και πίεση, θεσπίστηκε ειδική νομοθετική διάταξη στην Ελλάδα. Αυτή η διάταξη προβλέπει ότι ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει τα έξοδα αποκατάστασης για εγκαυματίες που έπεσαν θύματα εγκληματικών ενεργειών, μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει την προσφορά της στην κοινωνία.

Πηγή: Topontiki