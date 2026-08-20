Η κυβέρνηση παρουσιάζει την «Ατζέντα 2030» στη ΔΕΘ με αυξήσεις και ελαφρύνσεις

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζεται να παρουσιάσει την πρώτη «γεύση» του κυβερνητικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο αφορά τις εκλογές του 2027. Η παρουσίαση θα γίνει από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι προκλήσεις της επόμενης τετραετίας, με στόχο την ανάδειξη των διαφορών της Νέας Δημοκρατίας έναντι των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Το όραμα της «Ατζέντας 2030»

Η βασική ιδέα του κυβερνητικού «οράματος», το οποίο επεξεργάζεται εδώ και καιρό ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, αναμένεται να γίνει σαφής σε δύο εβδομάδες στη Θεσσαλονίκη. Ανώτατοι παράγοντες του Μεγάρου Μαξίμου εκτιμούν ότι το κυβερνητικό έργο και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, με την ονομασία «Ατζέντα 2030», θα αποτελέσουν τους καθοριστικούς παράγοντες για τον νικητή των επερχόμενων εκλογών.

Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση προτίθεται να αποφύγει την εμπλοκή σε αέναες πολιτικές αντιπαραθέσεις. Αντιθέτως, θα μετατοπίσει τη συζήτηση, ήδη από την επόμενη εβδομάδα με το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο της σεζόν, προς ένα πρόγραμμα που, όπως αναφέρουν πηγές του Μεγάρου Μαξίμου, θα προσφέρει «ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής».

Προτεραιότητες για την επόμενη τετραετία

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη για δημοσιονομική σταθερότητα και σταθερή αναπτυξιακή πορεία. Παράλληλα, θα παρουσιάσει ξεκάθαρους στόχους που αφορούν την άνοδο των μισθών και τη σύγκλιση του μέσου βιοτικού επιπέδου στην Ελλάδα με αυτό της Ευρώπης. Αυτές οι προτεραιότητες αποτελούν βασικούς άξονες του σχεδιασμού για την επόμενη περίοδο.

Ωστόσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αναμένεται να αποκαλύψει όλες τις λεπτομέρειες του Κυβερνητικού Προγράμματος κατά την ομιλία του. Εκτιμάται ότι θα επιδιώξει να διατηρήσει «πυρομαχικά» και «άσους» για την περίοδο που θα προηγηθεί των εκλογών.

Μέτρα για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος

Ο πρώτος πυλώνας του κυβερνητικού σχεδιασμού επικεντρώνεται στη συνέχιση της πολιτικής αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Η έμφαση θα δοθεί σε φορολογικές ελαφρύνσεις, την αύξηση των μισθών και την ενίσχυση της μεσαίας τάξης, με στόχο τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των νοικοκυριών.

Για την επικείμενη ΔΕΘ, έχουν ήδη «κλειδώσει» ορισμένα συγκεκριμένα μέτρα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η αύξηση της έκτακτης ενίσχυσης που λαμβάνουν κάθε χρόνο οι συνταξιούχοι, από τα 300 ευρώ πιθανώς στα 400 ευρώ. Επιπλέον, προβλέπονται στοχευμένες αλλαγές στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και φορολογικές ελαφρύνσεις για τους μισθωτούς. Τέλος, θα ανακοινωθούν μέτρα ενίσχυσης των αγροτών.

Δημοσιονομική πειθαρχία και μελλοντικές εξαγγελίες

Η κυβέρνηση επιθυμεί να συνδέσει όλες τις παροχές και τις ελαφρύνσεις με την καλή δημοσιονομική πορεία της χώρας. Ο στόχος είναι να αποφευχθεί η επιστροφή σε λογικές που οδηγούν σε μεγάλα ελλείμματα, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα των μέτρων.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει προειδοποιήσει ότι ακόμα και οι εξαγγελίες που θα γίνουν στη ΔΕΘ του 2026 θα πρέπει να παραμείνουν αυστηρά εντός των ορίων της δημοσιονομικής πειθαρχίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της υπεύθυνης οικονομικής διαχείρισης.

Συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου

Οι τελικές αποφάσεις σχετικά με το περιεχόμενο της ομιλίας του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ θα ληφθούν από την ερχόμενη Δευτέρα, 24 Αυγούστου. Τότε, το «γαλάζιο σύστημα» επιστρέφει σε πλήρη λειτουργία, με συσκέψεις που θα πραγματοποιηθούν στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτές οι συσκέψεις θα καθορίσουν τα σημεία που θα συμπεριληφθούν στην παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος.

Πηγή: cnn.gr