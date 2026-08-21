Έρχεται νέο κύμα καύσωνα με 40άρια το σαββατοκύριακο

Η χώρα εισέρχεται σε μια παρατεταμένη θερμή περίοδο, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να ακολουθήσει ανοδική πορεία τις επόμενες ημέρες. Πρώτη μέρα του προβλεπόμενου καύσωνα είναι η σημερινή, Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 38 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές. Το σαββατοκύριακο δεν αποκλείεται ο υδράργυρος να φτάσει τους 40 βαθμούς, ενώ ο καύσωνας διαρκείας θα «χτυπήσει» τη χώρα για περίπου μία εβδομάδα.

Η πορεία του υδραργύρου τις επόμενες ημέρες

Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ, η πιο δύσκολη περίοδος του καύσωνα τοποθετείται από τις 23 έως και τις 26 Αυγούστου. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα και την επόμενη εβδομάδα, φτάνοντας έως και 7 βαθμούς πάνω από τις φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στις τελευταίες ημέρες του φετινού καλοκαιριού, ο καιρός δεν λέει να εγκαταλείψει τις ζέστες.

Ειδικότερα, σήμερα Παρασκευή, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 έως 38 βαθμούς σε αρκετές περιοχές της χώρας. Το Σάββατο, ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς στη Θεσσαλία, ενώ την Κυριακή δεν αποκλείεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η άνοδος της θερμοκρασίας θα γίνει αισθητή κυρίως στα ηπειρωτικά.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο

Σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, οι μέγιστες τιμές θα πλησιάσουν ή και θα ξεπεράσουν κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στα ηπειρωτικά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 και πιθανόν τους 39 βαθμούς, δημιουργώντας αποπνικτικές συνθήκες στα αστικά κέντρα και τις πεδινές περιοχές. Στα νησιά του Ιονίου, ο υδράργυρος θα κυμανθεί μεταξύ 34 και 36 βαθμών, ενώ την επόμενη ημέρα μπορεί να φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς.

Στην Κρήτη, οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 33 με 34 βαθμούς, με πιθανότητα να αγγίξουν τους 35 βαθμούς. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, αναμένονται 36, τοπικά 37 βαθμοί Κελσίου. Στην κεντρική Μακεδονία, η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Οι «ανάσες δροσιάς» και οι εξαιρέσεις

Στον αντίποδα, ορισμένες περιοχές καταφέρνουν να «γλιτώσουν» από τα έντονα θερμά κύματα. Ορεινές περιοχές και νησιωτικά τμήματα, όπως οι Κυκλάδες, θα καταφέρουν να αποφύγουν τα ακραία 38άρια και 39άρια. Στις Κυκλάδες, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σαφώς χαμηλότερα επίπεδα, έως 29 με 30 βαθμούς, με πιθανότητα να φτάσει τους 29 με 31 βαθμούς, χάρη στους βοριάδες που θα πνέουν στο Αιγαίο.

Επιπλέον, στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, η μεσημβρινή αστάθεια θα φέρει τοπικές βροχές, όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες, δίνοντας πρόσκαιρες ανάσες δροσιάς. Η αυξημένη υγρασία θα κάνει τη ζέστη να γίνεται αισθητά πιο έντονη, αυξάνοντας σταδιακά τη θερμική καταπόνηση του οργανισμού, επομένως οι επόμενες ημέρες απαιτούν αυξημένη προσοχή.

Γενική πρόγνωση και άνεμοι

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Εκεί είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Στα ηπειρωτικά ορεινά, τοπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, ενώ τοπικά στο Αιγαίο θα φτάσουν έως και 6 μποφόρ, με τους βοριάδες να ενισχύονται τοπικά στα 6 με 7 μποφόρ. Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 4, τοπικά 5 μποφόρ. Τις πρωινές ώρες, η ορατότητα στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis