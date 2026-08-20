Απάτη με κρυπτονομίσματα: 78χρονος έχασε 300.000 ευρώ στη Θεσπρωτία

Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών της Ηγουμενίτσας έχει τεθεί μια σοβαρή υπόθεση διαδικτυακής απάτης, μετά από καταγγελία ενός 78χρονου κατοίκου του Παραποτάμου Θεσπρωτίας. Ο ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να έχασε το αστρονομικό ποσό των 300.000 ευρώ, αφού επιτήδειοι τον προσέγγισαν με το πρόσχημα της επένδυσης σε κρυπτονομίσματα. Η υπόθεση, που εξελίχθηκε για περίπου ενάμιση χρόνο, ερευνάται πλέον εντατικά από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηγουμενίτσας, η οποία έχει αναλάβει την προανάκριση.

Η προσέγγιση των δραστών και οι υποσχέσεις

Η «καλοκουρδισμένη» απάτη φέρεται να ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2025, όταν οι δράστες προσέγγισαν τον 78χρονο. Του υποσχέθηκαν τεράστια και εγγυημένα κέρδη, μέσω «επενδυτικών προγραμμάτων» που αφορούσαν την αγορά κρυπτονομισμάτων. Οι επιτήδειοι παρουσίαζαν τα κρυπτονομίσματα ως μια ευκαιρία για μεγάλη άνοδο στην τιμή τους, διαβεβαιώνοντας τον ηλικιωμένο ότι θα αποκόμιζε τεράστιο κέρδος κατά την πώλησή τους.

Για να γίνουν πιο πειστικοί και να ενισχύσουν την αξιοπιστία τους, οι απατεώνες επικαλέστηκαν την ύπαρξη μιας διεθνούς εταιρείας, η οποία φέρεται να είχε την έδρα της στο εξωτερικό. Με αυτό τον τρόπο, προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας, πείθοντας τον 78χρονο για την υψηλή απόδοση και την εγκυρότητα της υποτιθέμενης επένδυσης σε ψηφιακά νομίσματα.

Το χρονικό της απάτης και το ποσό

Σύμφωνα με την καταγγελία του ηλικιωμένου, η δράση των αγνώστων συνεχίστηκε αδιάλειπτα για περίπου 16 μήνες. Από τον Φεβρουάριο του 2025 έως και τον Ιούνιο του 2026, οι δράστες αποσπούσαν σταδιακά διάφορα χρηματικά ποσά από το θύμα, δήθεν για την αγορά κρυπτονομισμάτων που θα παρουσίαζαν μεγάλη άνοδο στην τιμή τους.

Το συνολικό ποσό που φέρεται να απέσπασαν οι απατεώνες από τον 78χρονο κάτοικο του Παραποτάμου φτάνει τις 300.000 ευρώ. Αυτό το αστρονομικό ποσό μεταφέρθηκε σε διαδοχικές δόσεις, καθώς ο ηλικιωμένος πείστηκε για την ασφάλεια και την κερδοφορία των «επενδύσεων» που του παρουσίαζαν οι δράστες, με την υπόσχεση τεράστιων κερδών.

Οι μεθοδεύσεις των επιτήδειων

Οι απατεώνες χρησιμοποίησαν μεθοδευμένους ελιγμούς και άσκησαν συνεχή ψυχολογική πίεση στον 78χρονο, προκειμένου να τον πείσουν να προχωρήσει στις χρηματικές μεταφορές. Του παρουσίαζαν την επένδυση ως μια ασφαλή και μοναδική ευκαιρία για υψηλές αποδόσεις, εκμεταλλευόμενοι την εμπιστοσύνη του θύματος και την επιθυμία του για οικονομικό όφελος.

Το τέχνασμά τους απέδωσε, οδηγώντας τον ηλικιωμένο σε διαδοχικές μεταφορές μεγάλων χρηματικών ποσών κατά τη διάρκεια των 16 μηνών της απάτης. Οι δράστες φάνηκε να έχουν καλύψει καλά τα ίχνη τους, καθιστώντας την υπόθεση δύσκολη στην εξιχνίαση, καθώς η φερόμενη «εταιρεία» τους φαίνεται να εδρεύει στο εξωτερικό, περιπλέκοντας τις έρευνες.

Η αποκάλυψη και η καταγγελία στις αρχές

Ο 78χρονος αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για απάτη πριν από περίπου ένα μήνα, όταν συνειδητοποίησε ότι δεν επρόκειτο να λάβει πίσω κανένα από τα χρήματα που είχε επενδύσει. Η συνειδητοποίηση αυτή τον οδήγησε άμεσα στην απόφαση να απευθυνθεί στις διωκτικές αρχές, υποβάλλοντας επίσημη καταγγελία για το περιστατικό της εξαπάτησης.

Η καταγγελία του ηλικιωμένου υπεβλήθη στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, η οποία και ανέλαβε την προανάκριση της υπόθεσης. Η αποκάλυψη της απάτης έθεσε σε κίνηση τις διαδικασίες για τον εντοπισμό των δραστών και την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες αποσπάστηκαν τα χρήματα του θύματος.

Η έρευνα των αστυνομικών αρχών

Την προανάκριση για το σοβαρό αυτό περιστατικό έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηγουμενίτσας, η οποία διερευνά εξονυχιστικά την υπόθεση. Στο πλαίσιο των ερευνών, σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη σε βάρος αγνώστων, με στόχο τον εντοπισμό των επιτήδειων που εξαπάτησαν τον 78χρονο.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν με προσοχή όλα τα ηλεκτρονικά και τραπεζικά ίχνη των διαδρομών του χρήματος, προσπαθώντας να ξετυλίξουν το κουβάρι της απάτης. Η υπόθεση θεωρείται περίπλοκη, δεδομένου ότι οι δράστες φαίνεται να έχουν λάβει εκτεταμένα μέτρα για να κρύψουν την ταυτότητά τους και την πραγματική έδρα της φερόμενης «εταιρείας» τους, η οποία βρίσκεται στο εξωτερικό.

Πηγή: Newsbeast