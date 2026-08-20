Σε εφαρμογή τίθεται από τις 31 Αυγούστου η συμφωνία για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα που διατίθενται στα σούπερ μάρκετ. Το μέτρο, το οποίο προβλέπει μεσοσταθμική μείωση τιμών της τάξης του 7%, θα διαρκέσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους, δηλαδή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Η λίστα των προϊόντων που εντάσσονται σε αυτή την πρωτοβουλία έχει σε μεγάλο βαθμό διαμορφωθεί, περιλαμβάνοντας αρχικά περίπου 1.100 κωδικούς, με προοπτική περαιτέρω διεύρυνσης.

Η έναρξη και η διάρκεια του μέτρου

Η έναρξη της εφαρμογής της συμφωνίας για τη μείωση των τιμών έχει οριστεί για τις 31 Αυγούστου. Από αυτή την ημερομηνία, οι καταναλωτές θα μπορούν να βρουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ προϊόντα με μειωμένες τιμές, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας. Το μέτρο αυτό έχει σχεδιαστεί για να έχει διάρκεια, καθώς θα ισχύει τουλάχιστον έως τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, καλύπτοντας έτσι ένα σημαντικό χρονικό διάστημα.

Ο βασικός στόχος της εν λόγω συμφωνίας είναι η συγκράτηση των τιμών σε είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία επιβαρύνουν σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Η εφαρμογή του μέτρου, περίπου δέκα ημέρες πριν την επίσημη έναρξή του, έχει ήδη προκαλέσει το ενδιαφέρον της αγοράς και των καταναλωτών, καθώς αναμένεται να προσφέρει μια ανάσα στα νοικοκυριά.

Το ύψος των μειώσεων και η συμβολή

Οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί μέχρι στιγμής αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Αυτή η μείωση προκύπτει από τη συνδυασμένη προσπάθεια τόσο των προμηθευτών όσο και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Ειδικότερα, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις που κινούνται περίπου στο 5% των τιμών των προϊόντων τους.

Σε αυτή την αρχική μείωση, τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση, η οποία κυμαίνεται μεταξύ 1,5% και 2%. Ο συνδυασμός αυτών των εκπτώσεων οδηγεί στη συνολική μεσοσταθμική μείωση του 7% που θα δουν οι καταναλωτές στα επιλεγμένα προϊόντα. Η συνεργασία αυτή αποτελεί βασικό στοιχείο της συμφωνίας για την επίτευξη του στόχου της συγκράτησης των τιμών.

Η διεύρυνση της λίστας προϊόντων

Η αρχική λίστα των προϊόντων που συμμετέχουν στη συμφωνία ανέρχεται περίπου στους 1.100 κωδικούς. Ωστόσο, αυτή η λίστα δεν έχει οριστικοποιηθεί πλήρως και αναμένεται να εμπλουτιστεί περαιτέρω τις επόμενες ημέρες, πριν την επίσημη έναρξη του μέτρου στις 31 Αυγούστου. Το υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι είναι πιθανό να προστεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί προϊόντων.

Εφόσον επιβεβαιωθούν αυτές οι εκτιμήσεις για τις νέες προσθήκες, ο συνολικός αριθμός των κωδικών που θα ενταχθούν στην πρωτοβουλία μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 1.500. Η διεύρυνση αυτή θα ενισχύσει την κάλυψη των αναγκών των νοικοκυριών, προσφέροντας περισσότερες επιλογές σε μειωμένες τιμές.

Τα προϊόντα που περιλαμβάνονται

Στη συμφωνία έχουν ενταχθεί προϊόντα που καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των καθημερινών αναγκών των νοικοκυριών. Μεταξύ των ειδών που περιλαμβάνονται στην «εθνική πρωτοβουλία» για τη μείωση των τιμών είναι κρέατα, γαλακτοκομικά προϊόντα και αυγά, τα οποία αποτελούν βασικά συστατικά της διατροφής.

Επιπλέον, η λίστα περιλαμβάνει ζυμαρικά, βρεφικές τροφές και καφέ, καλύπτοντας έτσι ένα ευρύ φάσμα αναγκών. Στη συμφωνία έχουν προστεθεί επίσης απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Η συμπερίληψη των σχολικών ειδών είναι ιδιαίτερα σημαντική ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, βοηθώντας τις οικογένειες να καλύψουν βασικές δαπάνες.

Η συμμετοχή των προμηθευτών

Το ενδιαφέρον από την πλευρά των προμηθευτών για συμμετοχή στη συμφωνία είναι σημαντικό. Μέχρι στιγμής, περίπου 60 προμηθευτές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να ενταχθούν σε αυτή την πρωτοβουλία. Αυτός ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, αναμένεται να προστεθούν ακόμη τέσσερις έως πέντε επιχειρήσεις προμηθευτών στη λίστα των συμμετεχόντων. Η ευρεία συμμετοχή των προμηθευτών κρίνεται καθοριστική για την επιτυχία και την αποτελεσματικότητα του μέτρου στη συγκράτηση των τιμών στην αγορά.

Πηγή: Enikos