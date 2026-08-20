Νέες ελπίδες για το μελάνωμα από πειραματικό εμβόλιο mRNA

Πειραματικό εμβόλιο mRNA, που αναπτύχθηκε από τις εταιρείες Merck και Moderna, κατέγραψε κάτι παραπάνω από θετικά αποτελέσματα σε μελέτη φάσης 3 για το μελάνωμα. Η θεραπεία, η οποία συνδυάζεται με το φάρμακο Keytruda της Merck για την ανοσοθεραπεία, προσφέρει νέες ελπίδες για την αντιμετώπιση της επικίνδυνης αυτής μορφής καρκίνου του δέρματος. Στη μελέτη συμμετείχαν περισσότεροι από 1.100 ασθενείς που αντιμετώπιζαν μελάνωμα υψηλού κινδύνου ή προχωρημένης μορφής.

Θεαματικά αποτελέσματα στις κλινικές δοκιμές

Τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών για το νέο πειραματικό εμβόλιο κατά του μελανώματος χαρακτηρίζονται θεαματικά. Το εμβόλιο, τεχνολογίας mRNA, σε συνδυασμό με το φάρμακο Keytruda της Merck, κατέγραψε θετικά αποτελέσματα στη μελέτη φάσης 3. Σε αυτή τη μελέτη συμμετείχαν περισσότεροι από 1.100 ασθενείς που αντιμετώπιζαν μελάνωμα υψηλού κινδύνου ή προχωρημένης μορφής, στους οποίους η θεραπευτική αγωγή χορηγήθηκε μετά τη χειρουργική αφαίρεση των όγκων.

Ο συνδυασμός των δύο θεραπειών πέτυχε τον βασικό στόχο της κλινικής δοκιμής, καθώς συνέβαλε σε σημαντική αύξηση του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο οι ασθενείς παρέμειναν χωρίς υποτροπή του μελανώματος, σε σύγκριση με τη χορήγηση του Keytruda ως μονοθεραπεία. Παράλληλα, η προσθήκη του εμβολίου φάνηκε να περιορίζει και τον κίνδυνο εμφάνισης μεταστάσεων.

Η τεχνολογία mRNA και η εξατομικευμένη προσέγγιση

Η καινοτόμος τεχνολογία mRNA, η οποία καθιέρωσε τη Moderna κατά τη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19, προσδίδει πλέον νέα, τεράστια δυναμική στη μάχη κατά του καρκίνου. Το αγγελιαφόρο RNA (mRNA) λειτουργεί σαν μεταφορέας πληροφοριών μέσα στο σώμα, καθοδηγώντας τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος ώστε να αναγνωρίσουν πρωτεΐνες, γνωστές ως νεοαντιγόνα, οι οποίες σχετίζονται συγκεκριμένα με τις μεταλλάξεις του καρκίνου ενός μεμονωμένου ατόμου.

Το εξατομικευμένο εμβόλιο που ανέπτυξαν η Merck και η Moderna έχει σχεδιαστεί ώστε να αναγνωρίζει και να στοχεύει τις συγκεκριμένες μεταλλάξεις που εντοπίζονται στον όγκο κάθε ασθενούς, αντί να εφαρμόζει μια ενιαία θεραπευτική λύση για όλους. Στόχος είναι η εκπαίδευση του ανοσοποιητικού συστήματος ώστε να εντοπίζει και να καταστρέφει τους συγκεκριμένους καρκινικούς δείκτες. Στη συνέχεια, η ανοσολογική αυτή αντίδραση ενισχύεται μέσω του Keytruda, το οποίο συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη επίθεση του οργανισμού απέναντι στα καρκινικά κύτταρα.

Η αντίδραση των αγορών και η ανατροπή για τη Moderna

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων προκάλεσε έντονη αντίδραση στις χρηματιστηριακές αγορές. Η μετοχή της Merck ενισχύθηκε περισσότερο από 8%, ενώ εκείνη της Moderna κατέγραψε άνοδο περίπου 100%. Ως αποτέλεσμα, η χρηματιστηριακή αξία της Merck διαμορφώθηκε στα 333 δισ. δολάρια, ενώ της Moderna ανήλθε περίπου στα 25 δισ. δολάρια.

Η μετοχή του ομίλου βιοτεχνολογίας Moderna έκλεισε με εντυπωσιακή άνοδο 177% την Τετάρτη, ύστερα από την ανακοίνωση επιτυχών αποτελεσμάτων από τις κλινικές δοκιμές μιας πειραματικής αντικαρκινικής θεραπείας. Αυτή η αντίδραση της αγοράς κατέπληξε τη Wall Street, καθώς η Moderna αποτελεί πλέον τη δεύτερη μετοχή με τις καλύτερες επιδόσεις στον δείκτη S&P 500 για φέτος, πίσω μόνο από τον όμιλο Sandisk.

Η Κάρεν Άντερσεν, αναλύτρια υγείας στη Morningstar, δήλωσε στους Financial Times ότι δεν έχει ξαναδεί κάτι παρόμοιο, χαρακτηρίζοντας τα αποτελέσματα των δοκιμών «μια εξαιρετικά σημαντική επιβεβαίωση για αυτούς όσον αφορά τις δυνατότητες των ογκολογικών τους προγραμμάτων». Αυτή η αναζωπύρωση σηματοδοτεί μια σημαντική ανατροπή για τη Moderna, καθώς για μεγάλο μέρος της περσινής χρονιάς οι μετοχές της δέχονταν ισχυρές πιέσεις στον S&P 500.

Το μελάνωμα και οι επόμενοι στόχοι

Παρότι το μελάνωμα αντιστοιχεί περίπου στο 1% των περιστατικών καρκίνου του δέρματος, συνδέεται με το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων από τη συγκεκριμένη μορφή καρκίνου. Οι υποτροπές εμφανίζονται συχνότερα μέσα στα πρώτα δύο έως τρία χρόνια από την αρχική αντιμετώπιση της νόσου και τη χειρουργική αφαίρεση του όγκου. Το μελάνωμα είναι ένας από τους πέντε πιο θανατηφόρους καρκίνους τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες.

Οι δύο φαρμακευτικές εταιρείες αναμένεται να δημοσιοποιήσουν τα οριστικά αποτελέσματα σε διεθνές ιατρικό συνέδριο, ενώ παράλληλα προετοιμάζονται να καταθέσουν αίτηση για την έγκριση της θεραπείας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα μέχρι τώρα δεδομένα υποδεικνύουν ότι ο συγκεκριμένος συνδυασμός ενδέχεται να αποτελέσει μια νέα θεραπευτική προσέγγιση για το μελάνωμα, ενώ ο όμιλος με έδρα το Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης αναπτύπτει και άλλα εμβόλια με στόχο τη θεραπεία διαφόρων μορφών καρκίνου.

Πηγή: Newsit