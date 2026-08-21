Το υψηλό κόστος στέγασης και οι χαμηλοί μισθοί κρατούν τους νέους στο πατρικό, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ

Οι νέοι στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην πορεία τους προς την οικονομική τους ανεξαρτησία, με κυριότερο την πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή στέγαση. Σύμφωνα με έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) που δόθηκε στη δημοσιότητα για την Ελλάδα, ένας συνδυασμός μακροχρόνιων διαρθρωτικών παραγόντων στην ελληνική αγορά κατοικίας περιορίζουν τα νεότερα νοικοκυριά από την οικονομικά προσιτή κατοικία. Αυτοί οι παράγοντες έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική ανεξαρτησία των νέων, τη στεγαστική τους σταθερότητα και τη δημιουργία οικογένειας.

Υπερδιπλάσιο κόστος στέγασης για τους νέους

Κατά μέσο όρο, ένας νέος στην Ελλάδα ηλικίας 18-29 ετών δαπανά πάνω από το 60% του εισοδήματός του για τη στέγαση. Το ποσοστό αυτό είναι σχεδόν διπλάσιο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναδεικνύοντας ένα σοβαρό πρόβλημα οικονομικής επιβάρυνσης.

Οι περισσότεροι νέοι είναι αναγκασμένοι να διαθέτουν ένα μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους για να καλύψουν το κόστος στέγασης. Αυτό το γεγονός αντανακλά τόσο το υψηλό κόστος κατοικίας όσο και τους χαμηλούς μισθούς που επικρατούν στην ελληνική αγορά εργασίας.

Η πρόκληση στις αστικές περιοχές

Η πρόκληση της στέγασης είναι ακόμη πιο έντονη στις αστικές περιοχές της χώρας. Εκεί, σχεδόν 8 στους 10 νέους Έλληνες δαπανούν πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για το κόστος στέγασης.

Ως εκ τούτου, οι νέοι αυτοί θεωρούνται ότι αντιμετωπίζουν υπερβολική επιβάρυνση από το κόστος στέγασης. Η κατάσταση αυτή καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την οικονομική τους αυτονομία και την απομάκρυνσή τους από το πατρικό σπίτι.

Οι επιπτώσεις στην οικονομική ανεξαρτησία

Η Ελλάδα κατέχει επίσης το υψηλότερο ποσοστό νέων που αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στην πληρωμή στεγαστικού δανείου ή ενοικίου μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Συγκεκριμένα, το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 18,9%, το οποίο είναι περισσότερο από τέσσερις φορές υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ, που είναι 4,7%.

Οι μακροχρόνιοι διαρθρωτικοί παράγοντες στην ελληνική αγορά κατοικίας, όπως αναφέρει ο ΟΟΣΑ, περιορίζουν την πρόσβαση των νεότερων νοικοκυριών σε οικονομικά προσιτή κατοικία. Αυτό έχει άμεσες συνέπειες στην ικανότητά τους να ανεξαρτητοποιηθούν οικονομικά και να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια.

Το φαινόμενο της συγκατοίκησης με τους γονείς

Ως άμεσο αποτέλεσμα του στεγαστικού ζητήματος, τόσο στην ενοικίαση όσο και στην απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας, οι περισσότεροι νέοι ενήλικες εξακολουθούν να ζουν με τους γονείς τους. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται ακόμη και μέχρι τα τέλη της δεκαετίας των 30 τους.

Η δυσκολία στην εξεύρεση προσιτής κατοικίας, είτε προς ενοικίαση είτε προς αγορά, αναγκάζει τους νέους να παραμένουν στο πατρικό τους σπίτι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, καθυστερώντας την πλήρη ανεξαρτητοποίησή τους.

Κυβερνητικές πρωτοβουλίες για τη στέγαση

Τα τελευταία χρόνια, η κυβέρνηση έχει λάβει σημαντικά μέτρα σε διάφορους τομείς πολιτικής με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών για τους νέους. Αυτές οι πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν μέτρα για την αύξηση της προσφοράς οικονομικά προσιτών και κοινωνικών κατοικιών προς ενοικίαση, καθώς και την αξιοποίηση κενών κατοικιών.

Επιπλέον, έχουν ληφθεί μέτρα για την υποστήριξη της απόκτησης πρώτης κατοικίας. Αυτές οι εξελίξεις σηματοδοτούν μια σημαντική στροφή προς ένα πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο στεγαστικής πολιτικής και δημιουργούν μια βάση για περαιτέρω πρόοδο.

Βασικές κυβερνητικές πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμμα «Σπίτι μου» (My Home) και «Σπίτι μου ΙΙ» (My Home II), καθώς και το πλαίσιο της «Κοινωνικής Αντιπαροχής», στοχεύουν στην οικονομική προσιτότητα και την πρόσβαση στη στέγαση. Οι προσπάθειες αυτές εστιάζουν ιδιαίτερα στους νέους, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος.

Προτάσεις για περαιτέρω πρόοδο

Συνολικά, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης σημειώνει ότι η περαιτέρω αύξηση της προσφοράς οικονομικά προσιτών κατοικιών αποτελεί κρίσιμο βήμα. Η ενίσχυση της διαθεσιμότητας κατοικιών που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των νέων είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων προκλήσεων.

Με πληροφορίες από: insider.gr