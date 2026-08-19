Ο Άρης ξεκίνησε την προετοιμασία του ενόψει της νέας σεζόν

Ο Άρης πραγματοποίησε σήμερα, 19 Αυγούστου, την πρώτη του προπόνηση ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2026-27, στο Nick Galis Hall. Η συγκέντρωση της ομάδας έγινε με απουσίες διεθνών αθλητών, αλλά και με την παρουσία τριών έκτακτων προσθηκών που θα συνδράμουν στην προετοιμασία. Η διοίκηση της ΚΑΕ ήταν παρούσα, εκφράζοντας την αισιοδοξία της για τη νέα χρονιά.

Η πρώτη συγκέντρωση στο Nick Galis Hall

Στο Nick Galis Hall βρέθηκε σύσσωμη η διοίκηση της ΚΑΕ Άρης, με τον GM Νίκο Ζήση να δίνει το «παρών». Επίσης, παρόντες ήταν οι Χάρης Παπαγεωργίου, Αγαπητός Διακογιάννης και Βύρωνας Αντωνιάδης, οι οποίοι καλωσόρισαν τους παίκτες. Η προετοιμασία ξεκίνησε με ένα γκρουπ 13 παικτών, καθώς οι διεθνείς αθλητές απουσίαζαν λόγω των υποχρεώσεών τους.

Καθώς ο head coach Βασίλης Σπανούλης απουσιάζει λόγω των υποχρεώσεών του στην Εθνική ομάδα, η προετοιμασία ξεκίνησε υπό τις οδηγίες του assistant Ηλία Καντζούρη. Ο Καντζούρης θα είναι ο υπεύθυνος για τη ροή των προπονήσεων, ενώ στο προπονητικό επιτελείο συμμετέχουν επίσης οι Χρήστος Χασανίδης, Κώστας Ηλιάδης και Δημήτρης Μήτσικας. Ο Κώστας Χαραλαμπίδης αναμένεται να επιστρέψει στην ομάδα μετά το τέλος των «παραθύρων» της Εθνικής Ανδρών.

Το μήνυμα του προέδρου της ΚΑΕ

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ, Χάρης Παπαγεωργίου, απευθύνθηκε στους παίκτες και έδωσε το σύνθημα ενόψει της επόμενης σεζόν. Στην ομιλία του, μεταξύ άλλων, δήλωσε: «Είμαστε αισιόδοξοι για μία επιτυχημένη χρονιά, με υγεία πάνω απ’ όλα. Υπάρχει μία ιδιοκτησία η οποία υπόσχεται την εύρυθμη λειτουργία της ομάδας σε όλα τα επίπεδα. Μία διοίκηση και ένα προπονητικό και επιστημονικό σταφ που θα καλύπτει κάθε ανάγκη, ώστε να έχετε το μυαλό σας μόνο στο παρκέ. Και έχετε μαζί σας μία μεγάλη βάση φιλάθλων που θα σας υποστηρίζουν παντού. Για όλους αυτούς τους λόγους είμαι σίγουρος ότι έρχεται μία πολύ καλή χρονιά. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας, έρχονται».

Οι παίκτες που έδωσαν το «παρών»

Στο παρκέ του «Nick Galis Hall» βρέθηκαν σήμερα οι Στέφαν Γιόβιτς, Στέλιος Πουλιανίτης, Ματ Μόργκαν, Λευτέρης Μποχωρίδης, Ελάιζα Μήτρου – Λονγκ, Άνταμ Μοκόκα, Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερλ, Ι Τζέι Λίντελ και Γιώργος Τανούλης.

Σημειώνεται ότι, αν και ο Άνταμ Μοκόκα ήταν παρών στην πρώτη προπόνηση, αναμένεται να χάσει ένα μέρος της προετοιμασίας. Αυτό οφείλεται σε ένα πρόβλημα στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού ποδιού του, το οποίο αποκόμισε από το προηγούμενο «παράθυρο» των Εθνικών Ομάδων.

Οι απουσίες και οι έκτακτες προσθήκες

Απόντες από την «πρώτη» της ομάδας ήταν οι διεθνείς Βασίλης Τολιόπουλος, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Νένο Ντιμιτρίγεβιτς και Khem Birch. Ο τελευταίος αναχώρησε χθες το βράδυ, 18 Αυγούστου, για τον Καναδά, προκειμένου να συμμετάσχει στην προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας της χώρας του.

Λόγω της απουσίας των διεθνών παικτών, στην προετοιμασία συμμετέχουν και οι Αλέκσα Ραντάνοβ, Ντομαγκόι Προλέτα και Δημήτρης Γράβας, οι οποίοι θα βοηθήσουν στις προπονήσεις. Ο Βασίλης Σπανούλης είχε συνεργαστεί με τον Ραντάνοβ κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Περιστέρι. Ο 28χρονος Κροάτης σέντερ Ντομαγκόι Προλέτα προστέθηκε στις προπονήσεις λόγω της απουσίας ψηλών παικτών, χωρίς να υπάρχει ζήτημα συνεργασίας μαζί του. Επιπλέον, στις προπονήσεις συμμετέχουν και οι νεαροί αθλητές του Άρη, Παναγιώτης Σιγάλας, Μάριος Μεσσηνιώτης και Τζόναθαν Σίλμπερσταϊν.

Πηγή: Gazzetta