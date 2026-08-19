Εγκεφαλικά νεκρός διαπιστώθηκε ο 39χρονος μοτοσικλετιστής που τραυματίστηκε βαρύτατα σε τροχαίο ατύχημα στη Βούλα. Το περιστατικό συνέβη όταν η μοτοσικλέτα του συγκρούστηκε με ταξί, του οποίου ο 32χρονος οδηγός επιχείρησε αναστροφή. Μέσα σε αυτές τις δύσκολες ώρες, η οικογένεια του 39χρονου αποφάσισε να προχωρήσει σε δωρεά οργάνων.

Η τραγική κατάληξη του 39χρονου

Ο 39χρονος είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά τη σφοδρή σύγκρουση και μεταφέρθηκε αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Στη συνέχεια, νοσηλεύτηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του ΚΑΤ, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι τα τραύματά του ήταν μη αναστρέψιμα.

Κατόπιν ιατρικής εκτίμησης, διαπιστώθηκε ότι ο 39χρονος είναι εγκεφαλικά νεκρός. Η οικογένειά του, σε μια πράξη ανθρωπιάς, αποφάσισε να προχωρήσει στη δωρεά των οργάνων του, προσφέροντας ζωή σε άλλους συνανθρώπους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μοτοσικλετιστής δεν φορούσε προστατευτικό κράνος κατά τη στιγμή του ατυχήματος.

Η σύγκρουση στην παραλιακή λεωφόρο

Το τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Δευτέρας στην παραλιακή λεωφόρο, στο ύψος του ΠΙΚΠΑ Βούλας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας που έχει σχηματίσει η Τροχαία, ο 32χρονος οδηγός του ταξί εκινείτο με το όχημά του στο ρεύμα προς Βούλα.

Εκείνη τη στιγμή, ο αυτοκινητιστής επιχείρησε να πραγματοποιήσει αριστερή αναστροφή. Όπως προκύπτει και από βίντεο που έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας, κατά τη διάρκεια αυτής της κίνησης, το ταξί συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 39χρονος.

Η απολογία του οδηγού ταξί και οι κατηγορίες

Ο 32χρονος οδηγός του ταξί, με καταγωγή από την Αλβανία, αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς και για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο οδηγός του ταξί δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας.

Η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση είχε αναφερθεί πως θα εξαρτηθεί από την κατάσταση της υγείας του θύματος. Ανακριτής και εισαγγελέας του επέβαλαν περιοριστικούς όρους, οι οποίοι περιλαμβάνουν την υποχρέωση εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του μία φορά τον μήνα, καθώς και την αφαίρεση της άδειας οδήγησης επ’ αόριστον.

Η υπερασπιστική γραμμή του 32χρονου

Κατά την απολογία του, ο 32χρονος οδηγός ταξί αρνήθηκε την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης και υποστήριξε ότι δεν προκλήθηκε σωματική βλάβη από αυτήν. Ανέφερε ότι παραπλανήθηκε από το σύστημα πλοήγησης (GPS), το οποίο του άλλαξε τελευταία στιγμή τη διαδρομή.

Ο οδηγός δήλωσε ότι δεν είδε την πινακίδα που απαγόρευε την αναστροφή και πίστεψε πως η συγκεκριμένη κίνηση ήταν νόμιμη. Υποστήριξε ότι είχε ανάψει φλας και ότι πριν αλλάξει πορεία κοίταξε τον καθρέφτη του, χωρίς να αντιληφθεί τη μοτοσικλέτα. Επίσης, ανέφερε ότι τη στιγμή του περιστατικού μετέφερε δύο πελάτες και δεν κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, ούτε βιαζόταν.

Πηγή: Newsbeast