Το ελληνικό δορυφορικό σύστημα κατά των πυρκαγιών και η εκτόξευση των τεσσάρων δορυφόρων

Η Ελλάδα βρίσκεται και πάλι αντιμέτωπη με μεγάλες πυρκαγιές, με τις πληγές από τις φλόγες να είναι ορατές σε πολλές περιοχές. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ένα φιλόδοξο τεχνολογικό «όπλο» που σχεδιάστηκε για την καταπολέμηση των πυρκαγιών επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς η χώρα μας ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή που κινήθηκε προς τη δημιουργία ενός εθνικού δορυφορικού συστήματος για την ανίχνευση και παρακολούθηση των δασικών πυρκαγιών.

Η πρωτοβουλία της Ελλάδας στο επίκεντρο

Η πρωτοβουλία της Ελλάδας για τη χρήση δορυφόρων στον έγκαιρο εντοπισμό και την παρακολούθηση των πυρκαγιών έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον, όπως αναφέρεται σε δημοσιεύματα. Η χώρα μας υπήρξε η πρώτη στην Ευρώπη που ξεκίνησε τη δημιουργία ενός εθνικού δορυφορικού συστήματος ειδικά για την ανίχνευση και την παρακολούθηση των δασικών πυρκαγιών.

Αυτή η προσπάθεια παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή την περίοδο, καθώς μεγάλες εκτάσεις γης εξακολουθούν να καίγονται όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλα σημεία της Ευρώπης. Το κεντρικό ερώτημα που τίθεται πλέον δεν αφορά το αν οι δορυφόροι μπορούν να προσφέρουν βοήθεια στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, αλλά πόσο γρήγορα και με πόση αποτελεσματικότητα μπορούν τα δεδομένα που συλλέγουν να φτάνουν στις υπηρεσίες που επιχειρούν στο έδαφος.

Η εκτόξευση των δορυφόρων και το «Hellenic Fire System»

Στις αρχές του περασμένου Μαΐου, πραγματοποιήθηκε μια σημαντική εξέλιξη, καθώς πύραυλος της εταιρείας SpaceX του Έλον Μασκ μετέφερε στο Διάστημα τέσσερις μικρούς δορυφόρους. Οι δορυφόροι αυτοί έχουν σχεδιαστεί για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα, με στόχο την παροχή πληροφοριών σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.

Η εκτόξευση αυτή αποτέλεσε ένα κρίσιμο βήμα για το πρόγραμμα «Hellenic Fire System». Το συγκεκριμένο σύστημα είχε παρουσιαστεί από την ελληνική κυβέρνηση ως το πρώτο εθνικό δορυφορικό σύστημα του είδους του, υπογραμμίζοντας την καινοτομία και τη σημασία του για την εθνική προστασία.

Τεχνολογία και συνεργασίες για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών

Το πρόγραμμα «Hellenic Fire System» αναπτύχθηκε μέσα από μια ευρωπαϊκή συνεργασία, η οποία περιλάμβανε τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), καθώς και ελληνικών φορέων. Στην προσπάθεια αυτή συνέβαλαν επίσης η γερμανική εταιρεία Ororatech, η οποία ειδικεύεται στην παρακολούθηση πυρκαγιών, και η φινλανδική εταιρεία δορυφόρων ICEYE.

Οι δορυφόροι που εκτοξεύτηκαν διαθέτουν προηγμένα συστήματα υπέρυθρης απεικόνισης. Μέσω αυτών των συστημάτων, έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν τη θερμότητα που εκπέμπεται από μια φωτιά. Αυτή η τεχνολογική δυνατότητα επιτρέπει όχι μόνο τον εντοπισμό νέων θερμών εστιών, αλλά και τη συνεχή παρακολούθηση της έντασης και της εξέλιξης των πυρκαγιών.

Ο στόχος του συστήματος και οι δηλώσεις του υπουργού

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, ο σχεδιασμός του συστήματος αποσκοπεί στην «υποστήριξη του έγκαιρου εντοπισμού νέων θερμών εστιών και τη συνεχή παρακολούθηση της συμπεριφοράς της φωτιάς». Αυτό υποδηλώνει μια προσπάθεια για την παροχή κρίσιμων πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, κάτι που είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Κατά την παρουσίαση του προγράμματος τον Μάιο, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, είχε τονίσει τη σημασία αυτής της πρωτοβουλίας. Είχε δηλώσει συγκεκριμένα: «Ενσωματώνοντας διαστημικές δυνατότητες στα συστήματα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, εξοπλίζουμε τις πυροσβεστικές μας υπηρεσίες με τα εργαλεία που χρειάζονται για να ανταποκρίνονται ταχύτερα».

Ευρύτερη ευρωπαϊκή προσπάθεια για την αξιοποίηση της διαστημικής τεχνολογίας

Η περίπτωση της Ελλάδας χρησιμοποιείται ως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας ευρύτερης προσπάθειας που βρίσκεται σε εξέλιξη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτή η προσπάθεια επικεντρώνεται στην αξιοποίηση της διαστημικής τεχνολογίας με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών.

Η πρωτοβουλία της Ελλάδας να αναπτύξει ένα εθνικό δορυφορικό σύστημα για την παρακολούθηση των πυρκαγιών εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο όπου οι ευρωπαϊκές χώρες αναζητούν καινοτόμες λύσεις από το Διάστημα για την προστασία του περιβάλλοντος και των πολιτών από τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών και των φυσικών φαινομένων.

Πηγή: Ieidiseis