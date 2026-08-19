Θανατηφόρο τροχαίο στο Μαρμάρι Ευβοίας: Νεκρός 43χρονος οδηγός

Ένας 43χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Μαρμάρι του Δήμου Καρύστου στην Εύβοια. Η τραγωδία εκτυλίχθηκε όταν δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα συγκρούστηκαν σφοδρά, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του ενός οχήματος. Οι αρμόδιες αρχές έχουν αναλάβει την προανάκριση για να διαλευκάνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

Η σφοδρή σύγκρουση στο Μαρμάρι

Μία ακόμη τραγωδία σημειώθηκε στους δρόμους της Εύβοιας, με επίκεντρο την περιοχή του Μαρμαρίου, η οποία ανήκει στον Δήμο Καρύστου. Το τροχαίο δυστύχημα έλαβε χώρα περίπου στις 12:30 τα ξημερώματα της Τετάρτης, 19 Αυγούστου του 2026. Στο συμβάν ενεπλάκησαν δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα, τα οποία συγκρούστηκαν σφοδρά, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ανάμεσα στα δύο οχήματα ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, με αποτέλεσμα να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός στον οδηγό του ενός αυτοκινήτου. Οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν σε αυτή τη θανατηφόρα σύγκρουση αποτελούν αντικείμενο προανάκρισης από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες προσπαθούν να διαλευκάνουν κάθε πτυχή του περιστατικού.

Ο θανάσιμος τραυματισμός του 43χρονου οδηγού

Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο 43χρονος οδηγός του ενός οχήματος τραυματίστηκε θανάσιμα. Ο άνδρας έχασε τη ζωή του έπειτα από τους σοβαρούς τραυματισμούς που υπέστη κατά το δυστύχημα. Η τραγωδία αυτή έρχεται να προστεθεί στον κατάλογο των οδικών δυστυχημάτων που έχουν σημειωθεί στην περιοχή της Εύβοιας.

Ο 43χρονος, ο οποίος βρισκόταν πίσω από το τιμόνι του ενός Ι.Χ. αυτοκινήτου, υπέστη τραύματα που αποδείχθηκαν μοιραία. Η σφοδρότητα του αντίκτυπου των δύο οχημάτων είχε ως άμεσο αποτέλεσμα τον σοβαρότατο τραυματισμό του, καθιστώντας την κατάστασή του κρίσιμη από την πρώτη στιγμή.

Η άμεση κινητοποίηση και η μεταφορά στο νοσοκομείο

Μετά το συμβάν, στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το πλήρωμα του ασθενοφόρου παρέλαβε τον 43χρονο άνδρα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Καρύστου. Κατά τη μεταφορά του, ο τραυματίας βρισκόταν χωρίς τις αισθήσεις του, γεγονός που υποδήλωνε την κρισιμότητα της κατάστασής του.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των ιατρών του Νοσοκομείου Καρύστου να τον επαναφέρουν και να του παράσχουν κάθε δυνατή ιατρική βοήθεια, ο 43χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, επισφραγίζοντας την τραγική κατάληξη του τροχαίου δυστυχήματος στο Μαρμάρι.

Οι έρευνες των αρχών για τη διαλεύκανση των αιτιών

Την προανάκριση και τη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος έχουν αναλάβει οι αρμόδιες αρχές. Στόχος τους είναι να διαπιστώσουν τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία και στη σφοδρή σύγκρουση των δύο οχημάτων. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής.

Οι αρχές εργάζονται εντατικά για να συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και να ρίξουν φως στα αίτια που προκάλεσαν τον θανάσιμο τραυματισμό του 43χρονου οδηγού στο Μαρμάρι του Δήμου Καρύστου. Η έρευνα αποσκοπεί στην πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού, ώστε να εξακριβωθούν οι συνθήκες της θανατηφόρας σύγκρουσης.

Πηγή eviaonline.gr