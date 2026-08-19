Το πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκε στη Στερεά Ελλάδα, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Ένας άνδρας, κάτοικος της περιοχής της Θήβας, νόσησε από τον ιό, όπως επιβεβαιώθηκε μετά από σχετικές εξετάσεις. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται καλή, χωρίς να εμπνέει ανησυχία, ενώ οι υπηρεσίες της Περιφέρειας έχουν ήδη προβεί σε άμεσες ενέργειες.

Η περίπτωση του ασθενούς στη Θήβα

Ο άνδρας που νόσησε είναι κάτω των 65 ετών και δεν φέρεται να αντιμετωπίζει υποκείμενα νοσήματα. Παρουσιάζοντας έντονους πονοκεφάλους, επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Θήβας για ιατρική βοήθεια. Εκεί, υποβλήθηκε στις απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις, οι οποίες και επιβεβαίωσαν τη μόλυνσή του από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πορεία της υγείας του ασθενούς είναι ιδιαίτερα θετική. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται ως πολύ καλή και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την περαιτέρω εξέλιξή της. Αυτή η εξέλιξη είναι σημαντική, καθώς πρόκειται για το πρώτο καταγεγραμμένο περιστατικό της νόσου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών

Μετά την επιβεβαίωση του κρούσματος στην περιοχή της Θήβας, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έδρασαν άμεσα. Προχώρησαν σε έκτακτες και στοχευμένες απολυμάνσεις στις περιοχές που βρίσκονται γύρω από την πόλη της Θήβας. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν μέρος των προληπτικών μέτρων για την ανάσχεση της περαιτέρω εξάπλωσης του ιού.

Παράλληλα με τις έκτακτες απολυμάνσεις, το πρόγραμμα κουνουποκτονίας που εφαρμόζεται σε ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς. Το πρόγραμμα αυτό βρίσκεται σε εφαρμογή ήδη από τις αρχές του Μαρτίου και διεξάγεται σε καθημερινή βάση, με σκοπό τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών, τα οποία αποτελούν τους φορείς μετάδοσης του ιού.

Πανελλαδική εικόνα του ιού

Η εμφάνιση του πρώτου κρούσματος στη Στερεά Ελλάδα έρχεται σε μια περίοδο που τα δεκάδες καταγεγραμμένα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου σε πανελλαδικό επίπεδο έχουν προκαλέσει ανησυχία. Η γενικότερη εικόνα της νόσου στην επικράτεια δείχνει μια αυξητική τάση, γεγονός που καθιστά επιτακτική την επαγρύπνηση και την εφαρμογή προληπτικών μέτρων.

Ειδικότερα, μέσα σε διάστημα μόλις μίας εβδομάδας, διαπιστώθηκε μια σημαντική έξαρση των κρουσμάτων. Καταγράφηκαν 45 νέα κρούσματα σε πανελλαδικό επίπεδο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των εγχώριων περιστατικών στα 110. Αυτός ο αριθμός αφορά τα κρούσματα που έχουν καταγραφεί από τα τέλη Ιουνίου μέχρι σήμερα, υπογραμμίζοντας την ταχεία εξάπλωση του ιού.

Σοβαρότητα και γεωγραφική εξάπλωση

Από τον συνολικό αριθμό των 110 εγχώριων κρουσμάτων, τα 81 χαρακτηρίστηκαν ως σοβαρά περιστατικά. Αυτά τα περιστατικά εμφάνισαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, γεγονός που υποδηλώνει την σοβαρότητα της νόσου σε ένα σημαντικό ποσοστό των ασθενών. Αντίθετα, 29 κρούσματα παρουσίασαν ηπιότερη συμπτωματολογία, χωρίς να επηρεαστεί το κεντρικό νευρικό σύστημα.

Η μετάδοση του ιού είχε εντοπιστεί αρχικά σε διάφορες περιοχές της χώρας. Συγκεκριμένα, είχε καταγραφεί σε 39 δήμους και 14 Περιφερειακές Ενότητες. Οι περιοχές αυτές περιλάμβαναν την Αττική, τη Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία και την Πελοπόννησο, αναδεικνύοντας την ευρεία γεωγραφική διασπορά του ιού.

Με την καταγραφή του νέου περιστατικού, στις ήδη αναφερθείσες περιοχές προστέθηκαν πλέον ο Δήμος Θηβαίων και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Αυτή η προσθήκη επεκτείνει περαιτέρω τον χάρτη των περιοχών όπου έχει εντοπιστεί η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου, καθιστώντας αναγκαία την εντατικοποίηση των μέτρων πρόληψης και προστασίας του κοινού.

Πηγή: cnn.gr