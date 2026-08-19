Κριτική δέχεται η Αρίνα Σαμπαλένκα για την παρουσία της στα social media

Η Αρίνα Σαμπαλένκα, η 28χρονη τενίστρια που παραμένει στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ορισμένοι θαυμαστές της εκφράζουν την άποψη ότι έχει στρέψει μεγάλο μέρος της προσοχής της σε φωτογραφίσεις, βίντεο και αναρτήσεις από την προσωπική της ζωή. Η κριτική αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αγωνιστική της πορεία παρουσιάζει διακυμάνσεις, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η συζήτηση γύρω από την κατάστασή της.

Η έντονη παρουσία στα social media και οι διακοπές στην Ελλάδα

Η Αρίνα Σαμπαλένκα διατηρεί μια ιδιαίτερα έντονη παρουσία στα social media, μοιράζοντας συχνά στιγμές από την καθημερινότητά της, τις διακοπές της, αλλά και τις συνεργασίες της με μεγάλα brands. Το φετινό καλοκαίρι, η κορυφαία τενίστρια δημοσίευσε αρκετό περιεχόμενο από τις διακοπές της στην Ελλάδα.

Μάλιστα, μέσα από το κανάλι της στο YouTube, παρουσίασε και στιγμές από την επίσκεψή της στη Μύκονο. Η Λευκορωσίδα τενίστρια επισκέφθηκε το νησί των Ανέμων στα μέσα Ιουλίου, όπου, σύμφωνα με τις φωτογραφίες και τα βίντεο που ανέβαζε εκείνο το διάστημα, έδειχνε χαρούμενη και πιο ερωτευμένη από ποτέ, έχοντας στο πλευρό της τον Ελληνοβραζιλιάνο επιχειρηματία σύντροφό της, Γιώργο Φραγκούλη.

Η κριτική των οπαδών: «Περισσότερο τένις, λιγότερο κινητό»

Κάτω από τις σχετικές αναρτήσεις της Σαμπαλένκα, ορισμένοι followers άρχισαν να της ασκούν κριτική. Ένας χρήστης έγραψε χαρακτηριστικά «Περισσότερο τένις και λιγότερο κινητό, παρακαλώ», ενώ ένας άλλος σχολίασε πως βλέπει «πολλές φωτογραφίες και λίγο τένις».

Άλλοι θαυμαστές στάθηκαν στις φωτογραφίσεις της, στις συνεργασίες της με εταιρείες κοσμημάτων και στη γενικότερη παρουσία της εκτός γηπέδου. Υποστήριξαν ότι όλες αυτές οι δραστηριότητες μπορεί να λειτουργούν ως περισπασμός, αποσπώντας την προσοχή της από τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις.

Η αγωνιστική πορεία και οι πρόωροι αποκλεισμοί

Η κριτική αυτή εντάθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η Αρίνα Σαμπαλένκα δεν είχε τα ίδια σταθερά αποτελέσματα που παρουσίασε την άνοιξη. Η χρονιά ξεκίνησε εντυπωσιακά για την ίδια, καθώς κατέκτησε διαδοχικά τους τίτλους σε Indian Wells και Miami Open, ολοκληρώνοντας το περίφημο «Sunshine Double».

Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, καθώς ακολούθησαν πρόωροι αποκλεισμοί σε σημαντικά τουρνουά της σεζόν. Στο Roland Garros, η Σαμπαλένκα έφτασε μέχρι τα προημιτελικά, στο Wimbledon σταμάτησε στον τέταρτο γύρο, ενώ στο Canadian Open δεν κατάφερε να προχωρήσει πέρα από τον τρίτο γύρο. Αυτά τα γεγονότα ενίσχυσαν τη συζήτηση γύρω από την αγωνιστική της κατάσταση.

Η μάχη για την κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης

Πέρα από τα σχόλια για την παρουσία της στα social media, ένα από τα μεγαλύτερα ενδιαφέροντα αυτή την περίοδο αφορά τη μάχη της Αρίνα Σαμπαλένκα με την Έλενα Ριμπάκινα για την πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Η Καζάκα τενίστρια βρίσκεται πλέον μόλις 345 βαθμούς πίσω από τη Λευκορωσίδα.

Η Ριμπάκινα, η οποία βρίσκεται στο Νο2 από τον περασμένο Μάρτιο, διεκδικεί με αξιώσεις την κορυφή. Έχει τη δυνατότητα να περιορίσει ακόμη περισσότερο τη διαφορά στο τουρνουά του Σινσινάτι, όπου θα αγωνιστούν και οι δύο αθλήτριες. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις εικόνες που δημοσιοποιεί κατά καιρούς η Αρίνα Σαμπαλένκα, προκαλεί επικριτικά σχόλια από ορισμένους θαυμαστές της.

Η απάντηση της Σαμπαλένκα εντός και εκτός γηπέδου

Η ίδια η Αρίνα Σαμπαλένκα έχει δώσει απαντήσεις τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου σχετικά με την κριτική που δέχεται. Την Τρίτη 18 Αυγούστου, στο Cincinnati Open, επικράτησε της Γουάνγκ Σινιού με 6-1, 6-3 μέσα σε μόλις 54 λεπτά, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στους «16» της διοργάνωσης.

Η κορυφαία τενίστρια έχει εξηγήσει ότι η παρουσία της στα social media δεν την αποσπά από το άθλημά της, αλλά αντίθετα λειτουργεί ως τρόπος αποφόρτισης από την πίεση του πρωταθλητισμού. Μιλώντας πρόσφατα στο TIME, ανέφερε ότι οι χοροί που κάνει για το TikTok και η δημιουργία διαφορετικού περιεχομένου τη βοηθούν να ξεφεύγει για λίγο από τις απαιτήσεις του τένις.

Όπως εξήγησε, για 30 ή 40 λεπτά, και μερικές φορές για μία ώρα, μπορεί να επικεντρωθεί σε κάτι εντελώς διαφορετικό και να αφήσει στην άκρη όσα τη στρεσάρουν. Χαρακτήρισε αυτή τη διαδικασία μια μικρή απόδραση, όπου απλώς ξεχνάς τα πάντα και προσπαθείς να χορέψεις, να κινήσεις το σώμα σου, συγκεντρώνοντας την προσοχή σου μόνο σε ένα πράγμα. Επίσης, έχει αντιμετωπίσει με χιούμορ την κριτική, σημειώνοντας ότι κάποιες φορές επισκέπτεται τα προφίλ όσων την επικρίνουν και αναρωτιέται πόσο τέλεια είναι η δική τους ζωή, απαντώντας «βρες τα δικά σου πράγματα πριν μπεις στη ζωή των άλλων».

Πηγή: Newsbeast