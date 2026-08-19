Η νέα απόφαση του υπουργείου Παιδείας για τις σχολικές εκδρομές

Μία νέα απόφαση του υπουργείου Παιδείας, με ημερομηνία 19 Αυγούστου 2026, θεσπίζει ένα αναλυτικό και αυστηρότερο πλαίσιο για τις εκπαιδευτικές δράσεις των μαθητών που πραγματοποιούνται εκτός σχολικής μονάδας. Η απόφαση αυτή περιλαμβάνει ιδιαίτερα σημαντικές αλλαγές στον τρόπο αντιμετώπισης περιστατικών που αφορούν τη χρήση κινητών τηλεφώνων, τη λήψη φωτογραφιών και τη βιντεοσκόπηση κατά τη διάρκεια σχολικών εκδρομών. Παράλληλα, καθορίζονται με σαφήνεια οι αρμοδιότητες των συνοδών εκπαιδευτικών, καθώς και οι υποχρεώσεις που φέρουν οι μαθητές και οι γονείς τους.

Αυστηρότερο πλαίσιο για τις εκπαιδευτικές δράσεις

Το υπουργείο Παιδείας προχώρησε στη θέσπιση ενός νέου πλαισίου για τους σχολικούς περιπάτους, τις εκπαιδευτικές επισκέψεις και τις πολυήμερες εκδρομές, με στόχο την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή τους. Η απόφαση αυτή έρχεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο όσον αφορά τη συμπεριφορά των μαθητών και τις δυνατότητες παρέμβασης των εκπαιδευτικών, ειδικά σε ζητήματα που σχετίζονται με την τεχνολογία και την προστασία προσωπικών δεδομένων. Η ανάγκη για ένα τέτοιο πλαίσιο προκύπτει από την αυξημένη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών από τους μαθητές.

Η νέα ρύθμιση αναμένεται να προκαλέσει συζητήσεις, καθώς εισάγει συγκεκριμένους κανόνες για την αντιμετώπιση καταστάσεων όπου η χρήση κινητών τηλεφώνων από μαθητές παρεκκλίνει από τους κανόνες. Η απόφαση αυτή, που δημοσιεύθηκε στις 19 Αυγούστου 2026, παρέχει στους εκπαιδευτικούς τα απαραίτητα εργαλεία για τη διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών, διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία των εκπαιδευτικών δράσεων εκτός σχολείου.

Η παρέμβαση των εκπαιδευτικών για τα κινητά τηλέφωνα

Ένα από τα σημεία που αναμένεται να προκαλέσει τη μεγαλύτερη συζήτηση αφορά τις διατάξεις για τα κινητά τηλέφωνα. Η νέα απόφαση προβλέπει ρητά τι συμβαίνει όταν ένας μαθητής, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε εκπαιδευτικής δράσης, μαγνητοφωνεί, φωτογραφίζει ή βιντεοσκοπεί συνοδούς εκπαιδευτικούς ή άλλους μαθητές χωρίς να έχει εξασφαλίσει τη συναίνεσή τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να απενεργοποιήσει ο ίδιος το κινητό.

Σε πρώτη φάση, ο αρχηγός της εκδρομής ή οι συνοδοί εκπαιδευτικοί οφείλουν να ζητήσουν από τον μαθητή να απενεργοποιήσει αμέσως τη συσκευή του. Εάν, ωστόσο, ο μαθητής δεν συμμορφωθεί με αυτή την εντολή, η απόφαση καθιστά απολύτως σαφές ότι τη συσκευή απενεργοποιούν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί. Η παρέμβαση αυτή δεν σταματά στην απλή απενεργοποίηση, αλλά επεκτείνεται και στη φύλαξη της συσκευής.

Φύλαξη συσκευής και καταγραφή περιστατικού

Μετά την απενεργοποίηση της συσκευής από τους εκπαιδευτικούς, ο αρχηγός ή οι συνοδοί αναλαμβάνουν τη φύλαξή της. Η συσκευή παραμένει στην κατοχή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής δράσης, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί ξανά με τρόπο που παραβαίνει τους κανόνες. Η παράδοση της συσκευής στον μαθητή δεν γίνεται άμεσα, αλλά πραγματοποιείται στον γονέα ή κηδεμόνα του μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας.

Παράλληλα με τη φύλαξη του κινητού τηλεφώνου, το περιστατικό καταγράφεται λεπτομερώς στο Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής. Αυτή η καταγραφή είναι κρίσιμη, καθώς διασφαλίζει την επίσημη τεκμηρίωση του συμβάντος και την τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών από την πλευρά της σχολικής μονάδας. Πρακτικά, για πρώτη φορά, το πλαίσιο των σχολικών εκδρομών περιγράφει με τόσο συγκεκριμένο τρόπο τη διαδικασία που ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις.

Διευκρινίσεις για τη χρήση κινητών

Είναι κρίσιμη η διευκρίνιση ότι η νέα απόφαση δεν προβλέπει γενικευμένη κατάσχεση των κινητών τηλεφώνων στις σχολικές εκδρομές, ούτε αφορά οποιαδήποτε χρήση κινητού. Η συγκεκριμένη δυνατότητα παρέμβασης του εκπαιδευτικού ενεργοποιείται μόνο υπό συγκεκριμένες και σαφείς προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, αυτή η δυνατότητα εφαρμόζεται αποκλειστικά όταν διαπιστώνεται ότι ο μαθητής καταγράφει, φωτογραφίζει ή βιντεοσκοπεί άλλα πρόσωπα χωρίς την απαραίτητη συναίνεσή τους και, επιπλέον, δεν συμμορφώνεται με την εντολή να απενεργοποιήσει τη συσκευή.

Οι μαθητές υποχρεούνται, άλλωστε, κατά τη διάρκεια της δράσης, να σέβονται την προσωπικότητα και τα δικαιώματα των συμμαθητών τους, καθώς και να τηρούν τους κανόνες που αφορούν την προστασία προσωπικών δεδομένων και τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών. Αυτή η διάταξη υπογραμμίζει την ευθύνη των μαθητών να λειτουργούν εντός ενός πλαισίου αμοιβαίου σεβασμού και τήρησης των κανονισμών.

Παιδαγωγικά μέτρα και πολυήμερες εκδρομές

Η απενεργοποίηση και η φύλαξη του κινητού τηλεφώνου δεν αποτελούν απαραίτητα το τέλος της υπόθεσης. Ανάλογα με τη σοβαρότητα του περιστατικού που έχει καταγραφεί, προβλέπεται η εφαρμογή των κατάλληλων παιδαγωγικών μέτρων. Η νέα απόφαση παραπέμπει σε αυτό το σημείο στο άρθρο 28 της υπουργικής απόφασης, το οποίο καθορίζει αναλυτικά τα σχετικά παιδαγωγικά μέτρα που μπορούν να επιβληθούν.

Επιπρόσθετα, για τις πολυήμερες εκδρομές, το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει μια ειδική πρόβλεψη που αφορά τη συμπεριφορά των μαθητών. Συγκεκριμένα, μαθητής ο οποίος παρακωλύει την ομαλή διεξαγωγή της εκδρομής, μπορεί να επιστρέψει στον τόπο κατοικίας του. Τα έξοδα αυτής της επιστροφής βαρύνουν εξ ολοκλήρου την οικογένεια του μαθητή, ενισχύοντας έτσι το πλαίσιο ευθύνης και την ανάγκη για συμμόρφωση με τους κανόνες της εκδρομής.

Πηγή: alfavita.gr