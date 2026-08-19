Άνοιγμα σχολείων: Όλες οι ημερομηνίες και οι αργίες της νέας σχολικής χρονιάς

Τα σχολεία σε όλη την Ελλάδα ετοιμάζονται να υποδεχτούν τους μαθητές τους, με την επίσημη έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς να έχει οριστεί για την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Την ημερομηνία αυτή ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, επιβεβαιώνοντας ότι εκείνη την ημέρα θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος αγιασμός σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας. Η κανονική εκπαιδευτική διαδικασία, με την έναρξη των μαθημάτων, αναμένεται να ξεκινήσει λίγες ημέρες αργότερα, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Η πρώτη ημέρα και οι οδηγίες για τους μαθητές

Κατά την πρώτη ημέρα λειτουργίας των σχολείων, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι μαθητές θα προσέλθουν στις σχολικές τους μονάδες για την τελετή του αγιασμού. Πρόκειται για την επίσημη έναρξη της σχολικής χρονιάς, κατά την οποία δίνεται ο συμβολικός αγιασμός για την ευόδωση των προσπαθειών των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Στη συνέχεια, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά από τους εκπαιδευτικούς και τις διευθύνσεις των σχολείων για το πρόγραμμα που θα ακολουθηθεί κατά τη διάρκεια της νέας σχολικής χρονιάς. Επιπλέον, θα παραλάβουν τα σχολικά βιβλία που θα χρησιμοποιήσουν στα μαθήματά τους και θα λάβουν τις πρώτες απαραίτητες οδηγίες για την ομαλή έναρξη των μαθημάτων. Οι ακριβείς ώρες προσέλευσης των μαθητών και η ώρα διεξαγωγής του αγιασμού θα ανακοινωθούν ξεχωριστά από κάθε σχολική μονάδα, όπως αναφέρθηκε, στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Έναρξη μαθημάτων και προετοιμασία εκπαιδευτικών

Η κανονική εκπαιδευτική διαδικασία, με την πλήρη έναρξη των μαθημάτων σε όλα τα σχολεία, έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές θα έχουν λίγες ημέρες μετά τον αγιασμό για να προσαρμοστούν και να ετοιμαστούν για την επιστροφή στα θρανία.

Οι εκπαιδευτικοί, από την πλευρά τους, θα επιστρέψουν στις σχολικές μονάδες νωρίτερα από τους μαθητές. Συγκεκριμένα, από την 1η Σεπτεμβρίου θα βρίσκονται στις θέσεις τους, προκειμένου να προετοιμαστούν για τη νέα σχολική χρονιά και να οργανώσουν τη λειτουργία των σχολείων. Το υπουργείο Παιδείας, παράλληλα, δρομολογεί την έγκαιρη κάλυψη των κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού μέσω των προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, με απώτερο στόχο όλα τα σχολεία να λειτουργήσουν χωρίς ελλείψεις από την πρώτη ημέρα.

Οι αργίες του φθινοπώρου και του χειμώνα

Το πρόγραμμα της νέας σχολικής χρονιάς περιλαμβάνει, όπως κάθε χρόνο, τις καθιερωμένες σχολικές αργίες. Η πρώτη από αυτές είναι η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου, η οποία φέτος συμπίπτει με Τετάρτη. Κατά την ημέρα αυτή, θα πραγματοποιηθούν οι καθιερωμένες σχολικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό της επετείου.

Ακολουθούν οι διακοπές των Χριστουγέννων, οι οποίες θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2026 και θα διαρκέσουν έως την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2027. Η επιστροφή των μαθητών στα σχολεία και η επανέναρξη των μαθημάτων έχει οριστεί για την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2027. Στη συνέχεια, η εορτή των Τριών Ιεραρχών, στις 30 Ιανουαρίου 2027, συμπίπτει φέτος με Σάββατο, επομένως δεν επηρεάζει τις ημέρες διδασκαλίας.

Οι διακοπές του Πάσχα

Οι διακοπές του Πάσχα για τη σχολική χρονιά 2026-2027 έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν τη Δευτέρα 26 Απριλίου και να ολοκληρωθούν το Σάββατο 9 Μαΐου 2027. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές θα έχουν ένα διάστημα δύο εβδομάδων για τις πασχαλινές τους διακοπές.

Η επιστροφή στα μαθήματα μετά τις πασχαλινές διακοπές έχει οριστεί για τη Δευτέρα 10 Μαΐου. Με αυτόν τον τρόπο, το υπουργείο Παιδείας έχει καθορίσει το πλαίσιο λειτουργίας των σχολείων για την επερχόμενη σχολική χρονιά, παρέχοντας σαφείς ημερομηνίες για την έναρξη, τη λήξη και τις ενδιάμεσες αργίες.

Πηγή: tanea.gr