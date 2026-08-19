Φωτιά σε δάσος στο Κερασοχώρι Αγράφων: Κινητοποίηση δυνάμεων για την κατάσβεση

Πυρκαγιά σε δασική έκταση ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης 19 Αυγούστου στην περιοχή του Κερασοχωρίου Αγράφων, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε σε δύσβατο σημείο, αντιμετωπίζεται από επίγεια και εναέρια μέσα, με τις προσπάθειες κατάσβεσης να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν υπάρχει απειλή για κατοικημένες περιοχές.

Εκδήλωση της πυρκαγιάς και άμεση αντίδραση

Το απόγευμα της Τετάρτης, 19 Αυγούστου, σήμανε συναγερμός στις αρχές λόγω της εκδήλωσης πυρκαγιάς σε δασική περιοχή στο Κερασοχώρι Αγράφων. Η εστία της φωτιάς εντοπίστηκε σε ένα σημείο με πυκνή βλάστηση, γεγονός που καθιστά το έργο των πυροσβεστών ιδιαίτερα απαιτητικό. Η άμεση κινητοποίηση ήταν καθοριστική για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση, οι αρμόδιες υπηρεσίες έθεσαν σε εφαρμογή το σχέδιο κατάσβεσης, στέλνοντας δυνάμεις τόσο από το έδαφος όσο και από τον αέρα. Η περιοχή των Αγράφων, με το ιδιαίτερο φυσικό της κάλλος και την πυκνή της δασοκάλυψη, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή σε τέτοιου είδους συμβάντα.

Επίγειες δυνάμεις και οχήματα μάχης

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκε σημαντικός αριθμός επίγειων δυνάμεων. Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες, οι οποίοι είναι κατανεμημένοι σε δύο πεζοπόρα τμήματα. Η παρουσία πεζοπόρων τμημάτων κρίνεται απαραίτητη, καθώς επιτρέπει την πρόσβαση σε σημεία όπου τα οχήματα δεν μπορούν να φτάσουν, ειδικά σε δασικές και δύσβατες εκτάσεις.

Παράλληλα με τα πεζοπόρα τμήματα, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν και τρία πυροσβεστικά οχήματα. Τα οχήματα αυτά διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο, παρέχοντας την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και ποσότητες νερού για την αναχαίτιση των φλογών. Η συντονισμένη δράση των επίγειων δυνάμεων είναι καθοριστική για τον περιορισμό της έκτασης της πυρκαγιάς.

Εναέρια υποστήριξη από ελικόπτερο και αεροσκάφη

Η μάχη με τις φλόγες ενισχύεται σημαντικά από την εναέρια υποστήριξη. Από αέρος, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχει ένα ελικόπτερο, το οποίο πραγματοποιεί συνεχείς ρίψεις νερού πάνω από την εστία της πυρκαγιάς. Η συμβολή του ελικοπτέρου είναι ζωτικής σημασίας, καθώς μπορεί να πλήξει τη φωτιά από ψηλά, ειδικά σε περιοχές που είναι απρόσιτες για τις επίγειες δυνάμεις.

Επιπλέον, στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και δύο αεροσκάφη, συμπληρώνοντας τη δράση του ελικοπτέρου. Η συνδυασμένη χρήση ελικοπτέρου και αεροσκαφών επιτρέπει την κάλυψη μεγαλύτερης έκτασης και την εντατικοποίηση των ρίψεων, με στόχο τον ταχύτερο έλεγχο της πυρκαγιάς. Η παρουσία των εναέριων μέσων είναι καθοριστική για την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης.

Η πρόκληση του δύσβατου σημείου και η προστασία κατοικιών

Βασική πρόκληση για τους πυροσβέστες αποτελεί το γεγονός ότι η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο. Αυτό σημαίνει ότι η πρόσβαση των οχημάτων και των πεζοπόρων τμημάτων είναι δυσχερής, απαιτώντας αυξημένη προσπάθεια και προσοχή από το προσωπικό. Το δύσβατο έδαφος καθιστά πιο αργή την προσέγγιση της εστίας και την ανάπτυξη των μέσων κατάσβεσης.

Παρά τις δυσκολίες του εδάφους, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες. Αυτό αποτελεί θετικό στοιχείο, καθώς η προτεραιότητα των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι πάντα η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής και η προστασία των περιουσιών. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον περιορισμό της φωτιάς εντός της δασικής έκτασης και στην αποτροπή της επέκτασής της προς κατοικημένες περιοχές.

Πηγή: Newsbeast