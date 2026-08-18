Κλήρωση Eurojackpot 18/8: Ανακοινώθηκαν οι τυχεροί αριθμοί για τα 22 εκατομμύρια ευρώ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 18 Αυγούστου, η κλήρωση του Eurojackpot με αριθμό 256, η οποία μοίρασε 22 εκατομμύρια ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας. Η κλήρωση διεξήχθη στις 21:15 ώρα Ελλάδος, στο Ελσίνκι, αναδεικνύοντας τους τυχερούς αριθμούς που μπορούν να φέρουν το μεγάλο έπαθλο.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης 256

Οι αριθμοί που αναδείχθηκαν από την κληρωτίδα στην αποψινή κλήρωση του Eurojackpot, με αριθμό 256, είναι οι εξής: οι κύριοι αριθμοί είναι 15, 22, 24, 34, 42. Επιπλέον, οι αριθμοί Eurojackpot που κληρώθηκαν είναι το 4 και το 7.

Οι συγκεκριμένοι αριθμοί προσφέρουν το ποσό των 22.000.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας, όπως είχε ανακοινωθεί πριν από τη διεξαγωγή της κλήρωσης.

Πώς λειτουργεί το Eurojackpot

Το Eurojackpot αποτελεί ένα δημοφιλές παιχνίδι τύχης, το οποίο είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα αποκλειστικά μέσω του δικτύου των καταστημάτων ΟΠΑΠ. Το παιχνίδι προσφέρει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να διεκδικήσουν σημαντικά χρηματικά έπαθλα, με τα κέρδη να ξεκινούν από τα 10 εκατομμύρια ευρώ και να μπορούν να φτάσουν έως και το εντυπωσιακό ποσό των 120 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω της διαδικασίας των συνεχόμενων τζακ ποτ.

Η βασική δομή του δελτίου του παιχνιδιού περιλαμβάνει δύο ξεχωριστά πεδία για τη συμπλήρωση αριθμών. Για να μπορέσει κάποιος να κερδίσει το μεγάλο έπαθλο του Eurojackpot, απαιτείται να επιτύχει πέντε σωστές προβλέψεις στο πρώτο πεδίο αριθμών, όπου οι επιλογές κυμαίνονται από το 1 έως το 50. Παράλληλα, είναι απαραίτητο να βρει δύο επιπλέον αριθμούς στο δεύτερο πεδίο, το οποίο περιλαμβάνει αριθμούς από το 1 έως το 12.

Συμπλήρωση δελτίου και επιλογές παικτών

Σε κάθε στήλη του δελτίου Eurojackpot, οι παίκτες καλούνται να συμπληρώσουν αριθμούς σε δύο διακριτά πεδία. Συγκεκριμένα, στο πρώτο πεδίο, πρέπει να επιλέξουν τουλάχιστον πέντε αριθμούς από το σύνολο των 50 διαθέσιμων (από το 1 έως το 50). Αντίστοιχα, στο δεύτερο πεδίο, συμπληρώνουν τουλάχιστον δύο αριθμούς, επιλέγοντας από το εύρος των 12 αριθμών (από το 1 έως το 12). Η επίτευξη πέντε σωστών επιλογών στο πρώτο πεδίο και δύο στο δεύτερο πεδίο οδηγεί στην κατάκτηση του μεγάλου επάθλου του Eurojackpot.

Πέρα από την απλή συμπλήρωση αριθμών, οι παίκτες διαθέτουν και επιπλέον επιλογές για τη συμμετοχή τους. Μπορούν να επιλέξουν την εφαρμογή πλήρους ή τυποποιημένου συστήματος, να χρησιμοποιήσουν την τυχαία επιλογή αριθμών, να συμμετάσχουν σε συνεχόμενες κληρώσεις για μεγαλύτερη ευκολία, καθώς και να καταθέσουν ομαδικό δελτίο. Κάθε δελτίο Eurojackpot περιλαμβάνει συνολικά έξι στήλες, με το κόστος για κάθε μία από αυτές να ανέρχεται στα 2,5 ευρώ.

Συμμετέχουσες χώρες και κατηγορίες κερδών

Στην κλήρωση του Eurojackpot παίρνουν μέρος συνολικά 19 χώρες, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται πλέον σε αυτές. Στις υπόλοιπες 18 χώρες που συμμετέχουν, υπάρχουν συνολικά 12 κατηγορίες κερδών για τους παίκτες. Ωστόσο, στην Ελλάδα καθιερώθηκε για πρώτη φορά και μία 13η κατηγορία κερδών, ειδικά για όσους προβλέπουν σωστά δύο αριθμούς.

Πότε και πώς μπορείτε να παρακολουθήσετε τις κληρώσεις

Οι κληρώσεις του Eurojackpot διεξάγονται δύο φορές την εβδομάδα. Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 21:15 ώρα Ελλάδος και κάθε Παρασκευή στις 21:00 ώρα Ελλάδος. Η προθεσμία για την κατάθεση των δελτίων ολοκληρώνεται στις 19:00 την ημέρα της εκάστοτε κλήρωσης.

Για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση, τα βίντεο των κληρώσεων είναι διαθέσιμα στο κανάλι του Eurojackpot στο YouTube. Επίσης, μπορεί κανείς να επισκεφθεί την επίσημη ιστοσελίδα του παιχνιδιού και να δει τη μαγνητοσκόπηση της κλήρωσης.

Πηγή: Ieidiseis