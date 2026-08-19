Απαγόρευση απόπλου για το «ΑΘΗΝΑ» λόγω μηχανικής βλάβης στον Πειραιά

Το επιβατηγό υδροπτέρυγο «ΑΘΗΝΑ», με αριθμό νηολογίου Ν.Π. 9824, παραμένει δεμένο στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς του απαγορεύθηκε ο απόπλους εξαιτίας μηχανικής βλάβης. Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει ένα προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς τους δημοφιλείς προορισμούς της Αίγινας και του Αγκιστρίου. Η απρόοπτη αυτή εξέλιξη επηρέασε συνολικά 14 επιβάτες, οι οποίοι επρόκειτο να ταξιδέψουν με το συγκεκριμένο μέσο. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία έχει αναλάβει τη μέριμνα για την προώθηση των επιβατών στους τελικούς τους προορισμούς.

Η μηχανική βλάβη και η απαγόρευση απόπλου

Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες που προέρχονται από το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, το επιβατηγό υδροπτέρυγο «ΑΘΗΝΑ», που φέρει τον αριθμό νηολογίου Ν.Π. 9824, δεν μπόρεσε να αναχωρήσει από το λιμάνι του Πειραιά. Ο λόγος της καθήλωσης του πλοίου είναι μια σοβαρή μηχανική βλάβη που διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο. Η δυσλειτουργία αυτή καθιστά αδύνατη την ασφαλή εκτέλεση του προγραμματισμένου του δρομολογίου, θέτοντας σε προτεραιότητα την ασφάλεια των επιβαινόντων.

Ως άμεση συνέπεια της διαπιστωμένης μηχανικής βλάβης, οι αρμόδιες λιμενικές αρχές προχώρησαν στην επιβολή απαγόρευσης απόπλου για το «ΑΘΗΝΑ». Η απόφαση αυτή ελήφθη με βάση τους κανονισμούς ασφαλείας, με στόχο την διασφάλιση της ακεραιότητας των επιβατών και του πληρώματος, καθώς και της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας των θαλάσσιων συγκοινωνιών. Το υδροπτέρυγο παραμένει δεμένο στην προβλήτα του Πειραιά μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης και τον επανέλεγχο της αξιοπλοΐας του.

Το ακυρωμένο δρομολόγιο προς Αίγινα και Αγκίστρι

Το υδροπτέρυγο «ΑΘΗΝΑ» είχε προγραμματιστεί να αναχωρήσει από τον κεντρικό λιμένα του Πειραιά για να εκτελέσει ένα τακτικό δρομολόγιο προς δύο ιδιαίτερα δημοφιλείς προορισμούς του Σαρωνικού κόλπου. Συγκεκριμένα, η πορεία του περιελάμβανε πρώτα στάση στην Αίγινα και στη συνέχεια συνέχιση του ταξιδιού προς το Αγκίστρι. Η ακύρωση του δρομολογίου επηρέασε άμεσα τους ταξιδιώτες που είχαν επιλέξει αυτή τη συγκεκριμένη θαλάσσια σύνδεση για τη μετακίνησή τους.

Η συγκεκριμένη διαδρομή αποτελεί μια κρίσιμη θαλάσσια σύνδεση, ιδίως κατά τους θερινούς μήνες, τόσο για τους μόνιμους κατοίκους των δύο νησιών όσο και για τους πολυάριθμους επισκέπτες τους. Η μη εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου δημιούργησε αναπόφευκτα προβλήματα στις μετακινήσεις, καθώς το πλοίο δεν μπόρεσε να αναχωρήσει από το λιμάνι όπως είχε αρχικά οριστεί. Η μηχανική βλάβη στο «ΑΘΗΝΑ» είχε ως αποτέλεσμα την ανατροπή των ταξιδιωτικών σχεδίων για όσους επρόκειτο να χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο μέσο για τις μετακινήσεις τους.

Η μέριμνα για τους 14 επιβάτες

Κατά τη στιγμή της διαπίστωσης της μηχανικής βλάβης και της επακόλουθης απαγόρευσης απόπλου, στο πλοίο είχαν επιβιβαστεί ή επρόκειτο να επιβιβαστούν συνολικά 14 επιβάτες. Αυτοί οι ταξιδιώτες βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωποι με την απρόοπτη ακύρωση του δρομολογίου τους, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση στα σχέδιά τους. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία ανέλαβε άμεσα την ευθύνη για την επίλυση του προβλήματος που δημιουργήθηκε, εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η εταιρεία έχει αναλάβει τη μέριμνα για την απρόσκοπτη προώθηση των 14 επιβατών στους προορισμούς τους. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και διευθετήσεις ώστε οι επιβάτες να φτάσουν με ασφάλεια στην Αίγινα ή το Αγκίστρι, χρησιμοποιώντας εναλλακτικά μέσα μεταφοράς ή άλλα διαθέσιμα δρομολόγια. Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας που υπέστησαν οι ταξιδιώτες λόγω της αναπάντεχης αυτής εξέλιξης.

Οι επίσημες ανακοινώσεις του Λιμενικού Σώματος

Οι πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό που αφορά το επιβατηγό υδροπτέρυγο «ΑΘΗΝΑ» δημοσιοποιήθηκαν από το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή. Οι αρμόδιες λιμενικές αρχές επιβεβαίωσαν την απαγόρευση απόπλου του πλοίου και ενημέρωσαν αναλυτικά για τις συνθήκες που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Οι ανακοινώσεις του Λιμενικού αποτελούν την επίσημη και αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης για το συμβάν, διασφαλίζοντας την ακριβή ενημέρωση του κοινού.

Στις ανακοινώσεις του Λιμενικού Σώματος διευκρινίστηκε ότι το συγκεκριμένο πλοίο, με τον αριθμό νηολογίου Ν.Π. 9824, επρόκειτο να πραγματοποιήσει το προγραμματισμένο του ταξίδι από τον Πειραιά προς τα νησιά του Σαρωνικού, την Αίγινα και το Αγκίστρι. Επίσης, επιβεβαιώθηκε ο ακριβής αριθμός των 14 επιβατών που επηρεάστηκαν άμεσα από την ακύρωση του δρομολογίου. Η μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας για την άμεση προώθηση των επιβατών στους προορισμούς τους ήταν επίσης ένα σημείο που τονίστηκε από τις λιμενικές αρχές, υπογραμμίζοντας την προσπάθεια για την ομαλή διευθέτηση της κατάστασης.

Πηγή: Reader