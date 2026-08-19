Φωτιά στη Σαλαμίνα: Η αγωνιώδης μάχη ενός ζευγαριού με τις φλόγες

Οι κάτοικοι στα Περιστέρια της Σαλαμίνας ακόμη μετράνε τις πληγές τους μετά την φονική φωτιά που ξέσπασε την Κυριακή 16 Αυγούστου. Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από την καταστροφή, η οποία στοίχισε τη ζωή σε δύο ηλικιωμένους και άφησε πίσω της καμένες εκτάσεις και σπίτια. Μέσα σε αυτή την τραγική κατάσταση, ένα ζευγάρι, η Χαράμσου και ο Γιώργος, βρέθηκε αντιμέτωπο με τις φλόγες που απείλησαν άμεσα το σπίτι του, σε μια αγωνιώδη προσπάθεια να το προστατεύσει και να σώσει τα ζώα του.

Η καταστροφική πορεία της πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα

Η φωτιά που έπληξε τη Σαλαμίνα την Κυριακή 16 Αυγούστου άφησε πίσω της ένα τοπίο καταστροφής. Η τοπική κοινωνία στα Περιστέρια βιώνει ακόμη τον αντίκτυπο της τραγωδίας, με τις καμένες εκτάσεις και τα σπίτια να μαρτυρούν την ένταση των φαινομένων. Ο απολογισμός της φονικής πυρκαγιάς περιλαμβάνει και τον τραγικό θάνατο δύο ηλικιωμένων, γεγονός που έχει συγκλονίσει βαθιά τους κατοίκους του νησιού.

Οι φλόγες εξαπλώθηκαν με ταχύτητα, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο μέτωπο που απείλησε κατοικημένες περιοχές. Η ταχύτητα με την οποία εξελίχθηκαν τα γεγονότα ήταν τέτοια που πολλοί κάτοικοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή κατάσταση, προσπαθώντας να προστατεύσουν τις περιουσίες τους και τις ζωές τους.

Οι φλόγες πλησιάζουν το σπίτι από τη θάλασσα

Το σπίτι της Χαράμσους και του Γιώργου βρίσκεται στα Περιστέρια της Σαλαμίνας, από την πλευρά της θάλασσας. Η θέση αυτή, θεωρητικά, δεν θα έπρεπε να απειλείται από μια πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στο βουνό. Ωστόσο, η πραγματικότητα αποδείχθηκε διαφορετική και πολύ πιο σκληρή, καθώς οι φλόγες έφτασαν απειλητικά μέχρι την κατοικία τους.

Όπως περιγράφει η Χαράμσου, «Σε δέκα λεπτά είχε φτάσει η φλόγα μέχρι το σπίτι μας». Η ταχύτητα αυτή ήταν τέτοια που το ζευγάρι αδυνατούσε να πιστέψει ότι οι εικόνες καταστροφής από τις πυρκαγιές ανά την Ελλάδα, τις οποίες παρακολουθούσαν όλο το προηγούμενο διάστημα στην τηλεόραση, είχαν γίνει μέσα σε λίγα λεπτά η δική τους πραγματικότητα. Η μαρτυρία τους αποτυπώνει το πόσο γρήγορα μπορούν να ανατραπούν τα δεδομένα σε μια τέτοια συνθήκη.

Η αγωνιώδης προσπάθεια για διάσωση

Τη στιγμή που οι φλόγες πλησίαζαν, η Χαράμσου προσπαθούσε να βρέξει γύρω-γύρω από το σπίτι, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να το προστατεύσει. Ο άνδρας της, ο Γιώργος, της είπε να φύγει, καθώς «ερχότανε μεγάλη φωτιά». Οι φλόγες από τις πλαγιές του γειτονικού βουνού είχαν περάσει πάνω από τη λεωφόρο που τους χώριζε και είχαν εξαπλωθεί μέχρι την παραλία, δημιουργώντας ένα τεράστιο μέτωπο.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω όταν το κτήριο που βρισκόταν απέναντί τους, και το οποίο ήταν φτιαγμένο ως επί το πλείστον από ξύλο, έγινε παρανάλωμα του πυρός. Το φλεγόμενο κτήριο δημιούργησε από μόνο του ένα γιγάντιο μέτωπο φωτιάς, μέσα στο οποίο φλέγονταν, μεταξύ άλλων, και δύο αυτοκίνητα, καθιστώντας την κατάσταση εξαιρετικά επικίνδυνη.

Το δίλημμα της εκκένωσης και η φροντίδα των ζώων

Μέσα σε αυτό το χάος, η Χαράμσου καταλάβαινε ότι έπρεπε να γίνει εκκένωση. Εκείνη τη στιγμή, δεν γνώριζε τίποτα για τον τραγικό θάνατο των δύο ηλικιωμένων, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί μερικές δεκάδες μέτρα πιο μακριά, στο ρέμα όπου είχαν καταφύγει για να βρουν διέξοδο. Το εγχείρημα της εκκένωσης δεν ήταν εύκολο ούτε και για την ίδια με τον σύντροφό της, καθώς αντιμετώπιζαν ένα σοβαρό δίλημμα.

Από τη μία πλευρά, έπρεπε να πάρουν μαζί τους και τα ζωάκια που φροντίζουν, μεταξύ αυτών και νεογέννητα γατάκια, γεγονός που καθιστούσε την απομάκρυνση πιο περίπλοκη. Από την άλλη πλευρά, γνώριζαν ότι αφήνοντας το σπίτι τους, υπήρχε ο κίνδυνος να χάσουν τη μία και μοναδική τους στέγη, προσθέτοντας ένα επιπλέον βάρος στην αγωνιώδη τους προσπάθεια να επιβιώσουν από την πύρινη λαίλαπα.

Πηγή: Newsit