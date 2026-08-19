Το τελευταίο «αντίο» στον δήμαρχο Φούρνων, Δημήτρη Καρύδη, με κόρνες πλοίων και καπνογόνα

Την Τετάρτη 19 Αυγούστου ειπώθηκε το τελευταίο «αντίο» στον δήμαρχο Φούρνων Κορσεών, Δημήτρη Καρύδη, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 57 ετών. Η τελετή αποχαιρετισμού πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση, καθώς εκατοντάδες κάτοικοι του νησιού συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι και στην εκκλησία για να τιμήσουν τη μνήμη του. Η σορός του δημάρχου μεταφέρθηκε στο νησί με το πλοίο «Μεγαλόχαρη», ενώ φουσκωτά σκάφη και καΐκια συνόδευσαν την πομπή.

Το συγκινητικό «αντίο» στο λιμάνι των Φούρνων

Εκατοντάδες κάτοικοι των Φούρνων Κορσεών περίμεναν στο λιμάνι την Τετάρτη, προκειμένου να υποδεχτούν τη σορό του Δημήτρη Καρύδη. Το πλοίο «Μεγαλόχαρη» μετέφερε τη νεκροφόρα με τη σορό του δημάρχου στο νησί, σε μια ατμόσφαιρα βαθιάς θλίψης και σεβασμού. Η παρουσία του πλήθους στο λιμάνι μαρτυρούσε την αγάπη και την εκτίμηση προς το πρόσωπο του εκλιπόντος.

Η άφιξη του πλοίου συνοδεύτηκε από μια ξεχωριστή τελετή αποχαιρετισμού. Φουσκωτά σκάφη και καΐκια έπλεαν δίπλα στη «Μεγαλόχαρη», ανάβοντας πορτοκαλί καπνογόνα και πατώντας τις κόρνες τους. Ο εκκωφαντικός θόρυβος από τις κόρνες των πλοίων και ο καπνός από τα καπνογόνα δημιούργησαν ένα ιδιαίτερο σκηνικό, καθώς οι κάτοικοι αποχαιρετούσαν τον δήμαρχό τους.

Στο λιμάνι είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες του δημάρχου, καθώς και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και θεσμικών φορέων. Όλοι τους περίμεναν για να συνοδεύσουν το φέρετρο του Δημήτρη Καρύδη στην εκκλησία, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την οδύνη τους για την απώλεια.

Η εξόδιος ακολουθία και η πνευματική παρουσία

Η εξόδιος ακολουθία για τον Δημήτρη Καρύδη τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Φούρνων. Της ακολουθίας προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ. Ευσέβιος, ο οποίος τέλεσε την τελετή με την παρουσία πλήθους πιστών.

Η εκκλησία γέμισε από κόσμο που ήθελε να αποτίσει τον τελευταίο φόρο τιμής στον δήμαρχο. Η πνευματική παρουσία του Μητροπολίτη και η συμμετοχή των κατοίκων προσέδωσαν στην τελετή έναν χαρακτήρα σεβασμού και πένθους, αντάξιο του αξιώματος και της προσφοράς του εκλιπόντος.

Το συγκινητικό μήνυμα της συζύγου

Η σύζυγος του Δημήτρη Καρύδη, Μαρίτσα Σπανού, προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση, εκφράζοντας τον πόνο της για την απώλεια. Στο μήνυμά της, ανέφερε: «Αγάπη μου γλυκιά, μαχητής στη ζωή, μαχητής και στον θάνατο. Από σήμερα ομορφαίνει ο ουρανός και σκοτεινιάζει το σπίτι μας».

Τα λόγια της Μαρίτσας Σπανού αποτύπωσαν τη θλίψη και την περηφάνια για τον σύζυγό της, αναδεικνύοντας τον χαρακτήρα του ως μαχητή. Η ανάρτηση αυτή προσέθεσε μια προσωπική και βαθιά συγκινητική διάσταση στον δημόσιο αποχαιρετισμό του δημάρχου.

Η πορεία του Δημήτρη Καρύδη

Ο Δημήτρης Καρύδης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, τον Δεκαπενταύγουστο, στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου. Τα τελευταία χρόνια έδινε μάχη με τον καρκίνο, μια μάχη την οποία πάλεψε γενναία μέχρι το τέλος. Η απώλειά του προκάλεσε θρήνο στους Φούρνους Κορσεών, όπου υπηρέτησε ως δήμαρχος.

Ο Δημήτρης Καρύδης είχε αναλάβει τη δημαρχία των Φούρνων Κορσεών τον Δεκέμβριο του 2020. Διαδέχθηκε τον Γιάννη Μαρούση, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά του σε μια περίοδο που απαιτούσε αφοσίωση και προσπάθεια για την τοπική κοινωνία. Η θητεία του χαρακτηρίστηκε από την αφοσίωσή του στο νησί και τους κατοίκους του.

Συλλυπητήρια από φορείς και τοπική αυτοδιοίκηση

Μετά την ανακοίνωση του θανάτου του Δημήτρη Καρύδη, το Δημοτικό Συμβούλιο και το προσωπικό του δήμου Φούρνων Κορσεών εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους. Επίσης, πλήθος τοπικών φορέων του Νομού Σάμου εξέφρασε τη θλίψη του και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος δημάρχου.

Οι εκφράσεις συμπαράστασης και τα συλλυπητήρια υπογράμμισαν την αναγνώριση του έργου και της προσφοράς του Δημήτρη Καρύδη στην τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνία των Φούρνων Κορσεών.

Πηγή: Newsbeast