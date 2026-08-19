Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρμόδιων αρχών στη Σίφνο, μετά τη συντριβή ελικοπτέρου που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων. Στελέχη των ελεγκτικών αρχών, της Ελληνικής Αστυνομίας και των Εγκληματολογικών Υπηρεσιών συνεχίζουν για δεύτερη ημέρα τις αυτοψίες στο σημείο του δυστυχήματος, το οποίο παραμένει αποκλεισμένο. Οι πρώτες ενδείξεις από την προκαταρκτική εξέταση κάνουν λόγο για πιθανή βλάβη στο ουραίο στροφείο του ελικοπτέρου.

Οι έρευνες των αρχών και το χρονικό της τραγωδίας

Οι αρμόδιες αρχές εστιάζουν τις έρευνές τους στα συντρίμμια του μοιραίου ελικοπτέρου, το οποίο συνετρίβη το απόγευμα της Δευτέρας (17/8) στη Σίφνο, παρασύροντας στον θάνατο τον Έλληνα πιλότο και ένα νιόπατρο ζευγάρι Βρετανών. Στο σημείο του δυστυχήματος, το οποίο παραμένει αποκλεισμένο, πραγματοποιούνται για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα αυτοψίες από στελέχη των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών, της Ελληνικής Αστυνομίας και των Εγκληματολογικών Υπηρεσιών.

Οι προσπάθειες των ερευνητών επικεντρώνονται στη συγκέντρωση στοιχείων και την εξέταση του διαθέσιμου οπτικού υλικού, με στόχο να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη στα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ελικόπτερο βρισκόταν μόλις πέντε δευτερόλεπτα από την προσγείωση στο ελικοδρόμιο του νησιού, όταν ο χειριστής έχασε τον έλεγχό του.

Η προκαταρκτική εξέταση και οι ενδείξεις για βλάβη

Οι πρώτες ενδείξεις που προκύπτουν από την προκαταρκτική εξέταση στρέφουν την προσοχή σε πιθανή δυσλειτουργία στο ουραίο στροφείο του ελικοπτέρου. Η συγκεκριμένη εκτίμηση, όπως αναφέρθηκε σε ρεπορτάζ της ΕΡΤ, επιβεβαιώνεται και από την ανεξέλεγκτη περιδίνηση που καταγράφεται στα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης, πριν τη συντριβή.

Η ανεξέλεγκτη περιστροφή του ελικοπτέρου αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που εξετάζονται ενδελεχώς από τους πραγματογνώμονες, στο πλαίσιο της διερεύνησης ενδεχόμενης μηχανικής βλάβης. Η απώλεια του ελέγχου, λίγο πριν την προσγείωση, θεωρείται κρίσιμο σημείο για την κατανόηση των αιτίων του δυστυχήματος.

Οι μαρτυρίες αυτοπτών και το νέο βίντεο

Νέο βίντεο που ήρθε στο φως καταγράφει το ελικόπτερο να πετά κανονικά προς το ελικοδρόμιο, όταν ξαφνικά «σταματάει στον αέρα». Στη συνέχεια, το ελικόπτερο αρχίζει να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα, πριν τελικά συντριβεί στο έδαφος. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στο ΕΡΤnews ότι είδε όλο το ελικόπτερο να κάνει στροφές γύρω από τον εαυτό του. «Έγιναν όλα μέσα σε δευτερόλεπτα. Έγιναν δύο εκρήξεις… είδαμε τη φωτιά και όλοι άρχισαν να τρέχουν», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ένας άλλος μάρτυρας, που είδε τη συντριβή από κοντά, συμπλήρωσε: «Φεύγει ο έλικας του ουραίου και πετάχτηκε εκατό μέτρα ψηλά… στη συνέχεια το ελικόπτερο άρχισε να κάνει περιστροφή αντίθετα από τη φορά του έλικα και έσκασε κάτω. Είχε γίνει μια άμορφη, πυρακτωμένη μάζα».

Η παρέμβαση του γενικού γιατρού της Σίφνου

Ο γενικός γιατρός που υπηρετεί στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο της Σίφνου, Εμμανουήλ Σωμαράκης, ήταν από τους πρώτους που έφτασαν στο σημείο της τραγωγίας, καθώς είχε εφημερία. Μιλώντας στο Mega, ο κ. Σωμαράκης σημείωσε ότι, εκτός από το ΕΚΑΒ, το οποίο ήταν το κέντρο επιχειρήσεων από τη Ρόδο, δέχτηκε κλήσεις από πέντε διαφορετικές πλευρές, μεταξύ των οποίων και από τους δημάρχους και τις τοπικές αρχές, με την ελπίδα ότι θα μπορούσε να προσφέρει βοήθεια. Ωστόσο, όπως δήλωσε, «ήταν ήδη αργά».

Ο κ. Σωμαράκης περιέγραψε επίσης την εικόνα που αντίκρισε για έναν από τους επιβαίνοντες. «Εάν είναι αληθής η εντύπωση που έχει δημιουργηθεί ότι ο ένας εκ των τριών επιβαινόντων ήταν ο πιλότος και το πρώτο που αντικρίσαμε ήταν ότι ήταν τουλάχιστον 5 έως 7 μέτρα από το ελικόπτερο, σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός, έτσι όπως εμφανίστηκε, ήταν ζωντανός όταν εκτινάχθηκε και πάλευε με τη φωτιά για να σωθεί», είπε ο ίδιος. Πρόσθεσε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος «ήταν ακέραιος, δεν είχε εμφανή κατάγματα και αν εκσφενδονίστηκε θα είχε οπωσδήποτε διαλυθεί. Αλλά εκεί που βρέθηκε φαίνεται σε ένα ίσωμα 7 μέτρα από το ελικόπτερο. Φαίνεται ότι εκτινάχθηκε και μπόρεσε να προσπαθήσει να σωθεί».

Η σημασία της κατάθεσης του υπευθύνου του ελικοδρομίου

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην εν εξελίξει έρευνα αποκτά η κατάθεση του υπευθύνου του ελικοδρομίου της Σίφνου. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος βρισκόταν στο κέντρο της πίστας τη στιγμή του δυστυχήματος και είχε άμεση εικόνα της διαδικασίας προσέγγισης του ελικοπτέρου. Η μαρτυρία του αναμένεται να προσφέρει κρίσιμα στοιχεία για τις συνθήκες που επικρατούσαν λίγο πριν την απώλεια του ελέγχου και τη συντριβή.

Οι αρχές εξετάζουν καρέ-καρέ το διαθέσιμο οπτικό υλικό και συνδυάζουν τις πληροφορίες από τις αυτοψίες, τις μαρτυρίες και τις τεχνικές ενδείξεις, προκειμένου να καταλήξουν στα ακριβή αίτια της τραγωγίας που στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.

Πηγή: Topontiki