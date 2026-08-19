Αλλαγές σε Λύκεια, Γυμνάσια και Δημοτικά από το σχολικό έτος 2026-27

Περισσότεροι από 1.300.000 μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων επιστρέφουν στα θρανία την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Η πρώτη ημέρα του διδακτικού έτους θα ξεκινήσει με τον καθιερωμένο αγιασμό και την παραλαβή των σχολικών βιβλίων. Παράλληλα, το νέο διδακτικό έτος φέρνει μια σειρά αλλαγών που θα εφαρμοστούν από το σχολικό έτος 2026-2027, επηρεάζοντας τις σχολικές εκδρομές, τη λειτουργία των κυλικείων και την εισαγωγή του Διεθνούς Απολυτηρίου.

Νέο πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές

Το υπουργείο Παιδείας καθιερώνει ένα νέο, ενιαίο και αυστηρό πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές και τις εκπαιδευτικές μετακινήσεις. Αυτό αφορά τόσο την Πρωτοβάθμια όσο και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με στόχο την αναβάθμιση της ασφάλειας και της οργάνωσης των μετακινήσεων.

Οι αλλαγές αυτές θεσπίζονται με δύο νέες αποφάσεις, τις οποίες υπέγραψε η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Το νέο πλαίσιο προβλέπει περισσότερες μετακινήσεις για τους μαθητές, αλλά ταυτόχρονα και αυστηρότερους κανόνες ασφάλειας, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη διεξαγωγή τους.

Αυστηροί κανόνες για τα σχολικά κυλικεία

Σημαντικές αλλαγές έρχονται και στη λειτουργία των σχολικών κυλικείων, των χώρων εστίασης και των αυτόματων πωλητών σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας. Η Αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, υπέγραψε σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θέτοντας σε εφαρμογή ένα νέο, αυστηρότερο πλαίσιο.

Η νέα υγειονομική διάταξη αντικαθιστά το προηγούμενο καθεστώς που ίσχυε από το 2013. Η εφαρμογή της θα ξεκινήσει από την έναρξη του σχολικού έτους 2026-2027, με απώτερο σκοπό την προώθηση της υγιεινής διατροφής των μαθητών και τη διασφάλιση υψηλών προδιαγραφών ασφάλειας τροφίμων στα σχολεία.

Σύμφωνα με την απόφαση, στα σχολικά κυλικεία και στους αυτόματους πωλητές θα μπορούν να διατίθενται αποκλειστικά προϊόντα που πληρούν συγκεκριμένες διατροφικές προδιαγραφές. Απαγορεύεται ρητά η πώληση τροφίμων και ποτών που δεν περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο κατάλογο, όπως αναψυκτικά, ενεργειακά ποτά, γαριδάκια και αλλαντικά, σηματοδοτώντας μια στροφή προς πιο υγιεινές επιλογές.

Εισαγωγή του Διεθνούς Απολυτηρίου

Από το νέο σχολικό έτος 2026-2027, θα ξεκινήσει η λειτουργία τμημάτων Διεθνούς Απολυτηρίου σε συγκεκριμένα Λύκεια της χώρας. Συνολικά, 13 Λύκεια θα φιλοξενήσουν αυτά τα τμήματα, προσφέροντας μια νέα εκπαιδευτική επιλογή στους μαθητές.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στις ευρύτερες αλλαγές που δρομολογούνται στην εκπαίδευση, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να αποκτήσουν ένα διεθνώς αναγνωρισμένο απολυτήριο, το οποίο μπορεί να τους ανοίξει νέους δρόμους για σπουδές και επαγγελματική σταδιοδρομία.

Υφιστάμενα ζητήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία

Παράλληλα με τις επερχόμενες αλλαγές, το εκπαιδευτικό σύστημα συνεχίζει να αντιμετωπίζει ορισμένα «καυτά» προβλήματα που ταλανίζουν τη μαθησιακή διαδικασία εδώ και χρόνια. Αυτά τα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά για μια ακόμη σχολική χρονιά, απαιτώντας περαιτέρω προσοχή.

Μεταξύ αυτών των προβλημάτων συγκαταλέγονται η προαγωγή μαθητών Λυκείου στην επόμενη τάξη με βαθμολογίες κάτω από τη βάση σχεδόν σε όλα τα βασικά μαθήματα. Επίσης, τα υψηλά ποσοστά μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου που λαμβάνουν το προβλεπόμενο «Αριστείο», σε εφαρμογή του νόμου «Γαβρόγλου», αποτελούν ένα ακόμα σημείο προβληματισμού σχετικά με την αξιολόγηση.

Επιπλέον, η πρακτική των φροντιστηρίων από το Δημοτικό, καθώς και το νέο σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών και πρόσληψης αναπληρωτών, είναι θέματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα. Τέλος, κανένας υπουργός Παιδείας μέχρι σήμερα δεν έχει τολμήσει να θέσει «φρένο» στη χρήση των απουσιών από τους μαθητές της Γ' Λυκείου μετά τον Φεβρουάριο, οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτόν τον χρόνο είτε για διάβασμα στο σπίτι, είτε για το Φροντιστήριο, προετοιμαζόμενοι για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Πηγή: esos.gr