Πέντε παράγοντες που πρέπει να αποφεύγουμε για την υγεία της καρδιάς, σύμφωνα με καρδιολόγο

Ο Dr Jeremy London, ένας καρδιολόγος με εκτεταμένη εμπειρία που έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 8.000 επεμβάσεις καρδιάς, υποστηρίζει ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την υγεία του πιο ζωτικού οργάνου. Σύμφωνα με τον ίδιο, κάποιες από τις μεγαλύτερες απειλές για την καρδιά δεν βρίσκονται μόνο στο πιάτο ή στο πακέτο των τσιγάρων. Ο γιατρός προτείνει πέντε πράγματα που όλοι μπορούμε να αποφεύγουμε, ώστε να βελτιώσουμε τις πιθανότητες για μια υγιή καρδιά.

Το κάπνισμα σε κάθε του μορφή

Ο Dr London αναφέρει ως πρώτο παράγοντα που πρέπει να αποφεύγεται το κάπνισμα σε κάθε του μορφή. Αυτό περιλαμβάνει τα συμβατικά τσιγάρα, το vaping, καθώς και άλλες παρόμοιες συνήθειες.

Όπως τονίζει ο ίδιος, οι πνεύμονες προορίζονται αποκλειστικά για την αναπνοή. Δεν είναι φτιαγμένοι για την εισπνοή καπνού ή οποιωνδήποτε άλλων ουσιών, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στον οργανισμό και να επηρεάσουν αρνητικά την καρδιαγγειακή υγεία.

Η απειλή των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων

Δεύτερο στη λίστα των παραγόντων που πρέπει να αποφεύγονται είναι τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα. Ο καρδιολόγος προτρέπει τους ανθρώπους να επικεντρωθούν στην κατανάλωση ολόκληρων, λιγότερο επεξεργασμένων τροφών.

Αυτές οι τροφές χαρακτηρίζονται από τον Dr London ως τα «δομικά στοιχεία» που είναι απαραίτητα για τα κύτταρα του οργανισμού. Η επιλογή τέτοιων τροφών συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία και την ενίσχυση της συνολικής υγείας, συμπεριλαμβανομένης της καρδιάς.

Η σημασία της κίνησης και η καθιστική ζωή

Τρίτος παράγοντας που επισημαίνεται είναι η καθιστική ζωή. Σύμφωνα με τον Dr London, το ανθρώπινο σώμα είναι φτιαγμένο για κίνηση και δραστηριότητα.

Ακόμη και μια απλή κίνηση, όπως ένας περίπατος διάρκειας μόλις 10 λεπτών μετά το γεύμα, μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη. Αυτή η σύντομη δραστηριότητα μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα, προσφέροντας σημαντικά οφέλη στην καρδιαγγειακή υγεία και μειώνοντας τους σχετικούς κινδύνους.

Ο αντίκτυπος της μοναξιάς στην καρδιά

Στη συνέχεια, ο καρδιολόγος αναφέρεται στη μοναξιά, εξηγώντας ότι δεν αποτελεί απλώς ένα συναίσθημα θλίψης. Την περιγράφει ως μια κατάσταση που μπορεί να επηρεάσει άμεσα τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Η μοναξιά, πέρα από την ψυχολογική της διάσταση, φαίνεται να συνδέεται με παράγοντες που επιβαρύνουν την υγεία της καρδιάς, καθιστώντας την ένα σημαντικό ζήτημα για την πρόληψη των καρδιακών παθήσεων.

Το χρόνιο στρες και οι επιπτώσεις του

Ο πέμπτος και τελευταίος παράγοντας που αναφέρει ο Dr London είναι το χρόνιο στρες. Η συνεχής έκθεση σε στρεσογόνες καταστάσεις κρατά τον οργανισμό σε μια κατάσταση «μάχης ή φυγής».

Αυτή η παρατεταμένη ενεργοποίηση οδηγεί σε αύξηση ορμονών όπως η αδρεναλίνη και η κορτιζόλη. Με την πάροδο του χρόνου, αυτή η χρόνια κατάσταση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την αρτηριακή πίεση, να προκαλέσει φλεγμονή και να βλάψει την υγεία των αρτηριών, αυξάνοντας τον κίνδυνο για καρδιακά προβλήματα.

Η σημασία της πρόληψης για την καρδιά

Ο Dr London ξεκαθαρίζει ότι η αποφυγή αυτών των παραγόντων δεν αποτελεί εγγύηση πως κάποιος δεν θα υποστεί ποτέ έμφραγμα ή εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ωστόσο, υποστηρίζει ότι το να παραμένει κανείς γυμνασμένος, δυνατός και γενικά υγιής τον τοποθετεί σε μια σαφώς καλύτερη θέση όσον αφορά την προστασία της καρδιάς του. Η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τις πιθανότητες για μακροζωία και καλή καρδιαγγειακή υγεία.

Πηγή: gazzetta.gr