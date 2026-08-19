Προσωπικός Βοηθός: Πώς να κάνετε αίτηση για 1.939 ευρώ τον μήνα

Το πρόγραμμα του «Προσωπικού Βοηθού για άτομα με αναπηρία» μετατρέπεται σε μόνιμο κρατικό θεσμό, με καθολική εφαρμογή σε όλη την Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου. Από την 1η Ιανουαρίου 2027, οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν έως 1.939 ευρώ μηνιαίως για προσωπική βοήθεια, βασισμένο σε δεδομένα που προήλθαν από την πιλοτική φάση του προγράμματος και τις παρατηρήσεις της κοινότητας των ΑμεΑ.

Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσης, προσφέροντας στα άτομα με αναπηρία τη δυνατότητα να επιλέγουν την κατάλληλη υποστήριξη για τις καθημερινές τους ανάγκες, να συμμετέχουν ισότιμα στην κοινωνική και οικονομική ζωή, να σπουδάζουν και να εργάζονται.

Λεπτομέρειες για τον Προσωπικό Βοηθό

Το πρόγραμμα αυτό συνιστά μία από τις πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και της αναπηρίας. Σκοπός του είναι η ενίσχυση της αυτονομίας και της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής. Ο θεσμός του Προσωπικού Βοηθού καθιερώθηκε με τον ν. 4837/2021 και αρχικά υλοποιήθηκε μέσω πιλοτικού προγράμματος, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Κατά την πιλοτική εφαρμογή, εκδόθηκαν 2.576 αποφάσεις κατανομής ωρών προσωπικής βοήθειας, με 1.822 άτομα να λαμβάνουν υπηρεσίες. Από την 1η Ιουλίου 2026, το πρόγραμμα εισέρχεται στη νέα φάση επέκτασής του, εξασφαλίζοντας τη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών στους ήδη ωφελούμενους και προετοιμάζοντας την ένταξη νέων δικαιούχων.

Οικονομική στήριξη και κλιμάκια ενίσχυσης

Η οικονομική υποστήριξη κλιμακώνεται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ωφελούμενου. Από την αρχή του 2027, οι μηνιαίες αξίες προσωπικής βοήθειας ορίζονται ως εξής:

- Έως 416 ευρώ για περιπτώσεις μικρής ανάγκης. - Έως 831 ευρώ για περιπτώσεις μέτριας ανάγκης. - Έως 1.352 ευρώ για περιπτώσεις μεγάλης ανάγκης. - Έως 1.939 ευρώ για καταστάσεις απόλυτης και διαρκούς εξάρτησης.

Η κατηγοριοποίηση θα γίνεται από εξειδικευμένες διεπιστημονικές Επιτροπές, μετά από αξιολόγηση των συνθηκών διαβίωσης του κάθε ατόμου.

Κριτήρια συμμετοχής στο πρόγραμμα

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας 16 έως 67 ετών με διάφορες μορφές αναπηρίας, που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και είναι φορολογικοί κάτοικοι. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή πιστοποίησης αναπηρίας από το ΚΕΠΑ, με ποσοστό τουλάχιστον 67%. Εξαιρέσεις γίνονται για άτομα έως 75 ετών, εφόσον ήταν δικαιούχοι επιδόματος κίνησης πριν από την ηλικία των 67 ετών.

Το ανώτατο ετήσιο εισοδηματικό όριο ορίζεται στις 35.000 ευρώ για μονοπρόσωπα νοικοκυριά, με προσαυξήσεις ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας prosopikosvoithos.gov.gr. Η διαδικασία περιλαμβάνει αυτόματη διασταύρωση των στοιχείων μέσω δημόσιων μητρώων. Με την ολοκλήρωση της αίτησης, εκδίδεται απόφαση επιλεξιμότητας και υπολογίζονται τα μόρια, με δυνατότητα ηλεκτρονικής ένστασης.

Η μοριοδότηση θα αξιολογεί το εισόδημα, τη σύνθεση του νοικοκυριού και άλλες παραμέτρους, με ιδιαίτερη ενίσχυση για άτομα που εργάζονται ή φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Επιλογή Προσωπικών Βοηθών

Οι ωφελούμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από το επίσημο Μητρώο έως τέσσερις Προσωπικούς Βοηθούς ή έναν βοηθό σε καθεστώς πλήρους συνοίκησης. Οι αμοιβές των βοηθών κυμαίνονται από 6 έως 7 ευρώ ανά ώρα, ενώ για συνοίκηση η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται στα 1.200 ευρώ, με επιπλέον 250 ευρώ για λειτουργικές ανάγκες.

Μέριμνα για υφιστάμενους ωφελούμενους

Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί σε όσους συμμετέχουν ήδη στο πιλοτικό πρόγραμμα. Αυτοί που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 60 ημέρες προσωπικής βοήθειας έως τις 30 Ιουνίου 2026, θα διατηρήσουν αυτόματα το δικαίωμά τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, χωρίς να απαιτείται νέα αξιολόγηση.